Kellemes vasárnap délután. A madarak ugyanúgy csicseregnek, mint máskor, a száguldozó autók is garázsban vagy parkolóban pihenik ki a hét fáradalmait. Tökéletes napnak tűnik, de valami még sincs rendben. Egy fiatal fiú fekszik magatehetetlenül a buszmegálló padján. Jól öltözött, átlagos, kölyökképű kamasz. Előtte hányás, mellette sétáló járókelők.

Néhányan rápillantanak, mások merőn maguk elé bámulva - vagy telefonjaikba merülve, esetleg félszemmel odasandítva - haladnak el mellette. Senki sem áll meg, hogy segítsen. Közelebb érek. Vajon mitől lett rosszul? Hozzá nem értő szemlélőként rögtön az italt teszem felelőssé. Bizonyára berúgott. Jézusom! Mi van, ha alkoholmérgezést kapott? És rögtön el is szégyellem magam.

Alkoholszag ugyanis nem terjeng a levegőben. Miért kell rögtön rosszat feltételeznem? Mi van, ha cukorbeteg? A múltkorjában ugyanis egy öreg bácsit kellett a földről felsegítenem, akinek a tünetei azt mutatták, hogy delíriumos állapotban van, pedig a vércukra esett le.

Teljesen mindegy, gondolom, hiszen még ha részeg is, nem hagyhatom magára. Magatehetetlen állapotban bármi megtörténhet vele. Ne fessük az ördögöt a falra, de megfulladhat, leállhat a szíve, vagy akár ki is rabolhatják. Így aztán odaléptem a fiúhoz. Lehetett úgy kb. 13 éves. Egy éretlen, befolyásolható, zavarodott kölyök, aki ha maga okozta is önnön baját, semmiképpen sem most és itt kell, hogy elítéltessék.

Mit tegyek? Első gondolatom, hogy a szüleit értesítem. Na, de kik ők? Szólongatom: "Jól vagy?" Lassan kinyitja a szemét, de látom, hogy nincs velem. "Meg tudod mondani a szüleid telefonszámát?" - kérdeztem tovább, de már hiába faggatom.

Jaj! Mit is kell hívni? Eszembe jutott, hogy már egységes segélyhívószámról lehet elérni a mentőket, azaz egy központi hívásfogadóból irányítanak át hozzájuk. Még sosem próbáltam ezt a számot. Hát most eljött az ideje. Tárcsázom, és közben igencsak le kell magamat nyugtatnom, mert hívás után egy központi diszpécsernek, majd kapcsolás után még a mentőknek is el kell mondanom a pontos részleteket.

Szerencsére a mentők a hívás után hamar kiérkeztek, és én már messziről, integetéssel hívtam fel magunkra a figyelmet, hogy minél hamarabb észrevegyenek bennünket. A két férfi rutinosan szállt ki az autóból, és célirányos kérdéseikkel - "Ittál-e, szívtál-e valamit? Jwh-t? Mennyit?" - profin végezte a dolgát. Én meg csak tátottam a számat, mert még sosem hallottam JWH-ról - hiszen az én időmben csak a Technokol volt, de azt sem próbáltam.

Remélem, a fiatalember azóta jól van, és tanult az esetből. Mert amíg más imádkozik azért, hogy egészséges lehessen, és bármit megtenne, hogy kigyógyuljon egy betegségből, ő saját maga veszélyezteti az életét, és rombolja le fiatal és még életerős szervezetét.

A JWH egy szintetikus kannabinoid féle, melyet designer drogként árusítanak a drogkereskedelemben. A JWH-t - és az ehhez hasonló szintetikus szereket - folyékony formában rápermetezik különböző növények szárított törmelékére, és szintetikus marihuánaként hozzák forgalomba. A JWH-n kívül számos mesterségesen előállított kannabinoid fajta létezik (K2, Spice stb.), melyek többsége súlyosan pszichoaktív hatású. A folyékony halmazállapotú szert gyakorlatilag bármilyen növénnyel képesek felitatni, így akár egyszerű gyomból is készíthetnek kábítószert. Legfőbb veszélye abban rejlik, hogy a fogyasztó általában nincs tisztában azzal, hogy pontosan milyen összetételű és hatású szerrel áll szemben, így abban sem lehet biztos, hogy adott dózis milyen következményekkel járhat. Az ehhez hasonló szintetikus kannabinoidok magas vérnyomást és pulzusszámot eredményeznek, gyakran szorongást váltanak ki, ám adott esetben súlyos pszichózishoz, vagy akár halálhoz is vezethetnek.

Nyitókép: Shutterstock