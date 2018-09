Tudom, rendkívül bután hangzik, de engem egészen idáig elkerült a sugar daddy jelenség. Mondjuk, mentségemre szól, hogy a harmincas éveimhez közeledve, feleségként, nem én vagyok a célközönségük.

A sugar daddyk és a sugar mommyk sikeres, jó egzisztenciával bíró, korosodó urak és hölgyek. Akik elsősorban a feszes testű, hamvas egyetemistákra hajtanak. És legfőbb vágyuk, hogy előre lefektetett, bonyodalmaktól mentes, harmonikus kapcsolatban élhessenek. A nemes cél érdekében pedig nem riadnak vissza attól sem, hogy már a kapcsolat elején megegyezzenek a viszony anyagi vonzatáról.

Még így sem érted teljesen?

Hát bizony, kedves olvasó, nekem is kellett futnom néhány kört Szeder Rékával, a Puncsapuk interjúkötet szerzőjével, hogy tisztábban lássak. Réka arra vállalkozott, hogy mélyinterjú formájában próbál leásni a jelenség mélyére. És kibogozza, hogy mi áll azoknak az uraknak a fejében, akik sugar daddyként regisztrálnak a puncs.hu társkereső portálra. Nem célunk az oldal reklámozása - pláne, hogy ezt mások már régen megtették. És ha szomorú, ha nem - ez ugye nézőpont kérdése -, a felhasználók számát elnézve van rá igény.

De hogy mi is ez, és mit hivatott pótolni?

Igazából ismét kiderült, hogy nincs új a Nap alatt. A jelenség ezer éve létezik, csak most sokkal nyíltabban, vállaltabban megjelenhet. Nem kell feltétlenül titkolni, hogy a lányok vagy fiúk - sugar baby vagy sugar boy -, anyagi ellenszolgáltatást kapnak a társaságukért. Igen, nem véletlenül fogalmazok ilyen finoman.

Réka szavaival élve: "Ez egyfajta támogatás. Minden megegyezés kérdése, és szó sincs arról, hogy csak szex kapcsolatot keresnének a férfiak. Az interjúalanyaim közül többen is úgy fogalmaztak, hogy valódi párkapcsolatot keresnek. Igazából a társkeresés egy formájának tartják, amelyben a megszokottnál nyíltabb a kommunikáció az anyagiak és a szex terén."

Ezen a ponton kérdően néztem, de a válasz nem váratott sokat magára:

"Az ide regisztráló férfiak elfoglalt üzletemberek, akik mindemellett gyengédségre, kellemes estékre és persze jó szexre vágynak. De ugyanakkor szeretnének hódítani és egyben biztosra is menni." És ezen a felületen ezt megkapják, mert előre le tudják fektetni a szabályokat. Nincs kínos feszengés: az első randin - vagy még a neten írásban - megbeszélik, hogy ki mit szeretne. Mit vár a másiktól, és mennyit tud rááldozni.

Ergo a fiatal hölgy biztosítja a kellemes társaságot, ha kell, megadja a hódítás mámorító érzését, a sugar daddy pedig leperkálja az előre kialkudott összeget vagy ajándékot. Én továbbra is erőteljes ellenérzést tanúsítottam a téma kapcsán, de Réka az elmúlt közel egy éves interjúzása után sokkal megértőbben áll a helyzethez:

"Nézd, itt mindenki tudja, hogy miért regisztrált. Nincs zsákbamacska. A sugar daddy tudja, hogy ha nem lenne pénze, akkor valószínűleg ezek a csinos, fiatal lányok nem szeretnének vele utazgatni, vacsorázni vagy színházba menni. Az ágyába meg főleg nem bújnának be. De a sugar baby is tudja, hogy az anyagi javak fejében ellenszolgáltatást kell nyújtani.

Ez nem csak anyagi természetű lehet, de ha éppen az is, akkor általában diszkréten kezelik. Például kap egy hatalmas rózsacsokrot, amiben megbújik egy kis boríték is. Az ide regisztráló férfiak és azok, akikkel magam is beszéltem, tisztelik a lányokat. A legtöbben túl vannak egy vagy több házasságon, és voltaképpen csak szeretnék jól érezni magukat különösebb bonyodalmak nélkül. Az előre lefektetett szabályok mentén. Élvezik, hogy itt az első perctől kezdve ki lehet mondani, hogy ki mit és mennyit akar a másiktól."

Nyitókép: Shutterstock