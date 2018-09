Nevet adj a gyerekednek - ne életre szóló bélyeget!

Az újdonsült szülők első fontos döntése nem más, mint a trónörökös nevének kiválasztása - ami ugye nem kis felelősséggel jár, hiszen egész életében viselni fogja.

Hacsak nem csattog be 18. születésnapja alkalmából a polgármesteri hivatalba, hogy megváltoztassa. De ez azért elég ritkán fordul elő. A legtöbben, akik nem szeretik a nevüket, szimplán csak elrejtik egy jól hangzó becenév mögé.

A neved valamilyen szinten meghatároz, hiszen ez az első dolog, amit mások megtudnak rólad. Sokan már ez alapján is elkönyvelnek valamilyennek - annak ellenére, hogy semmi beleszólásod abba, hogyan is hívnak. Jobban belegondolva, csak később derül ki, hogy hozzád illő keresztnevet viselsz-e, mert a szüleid sem tudták még, milyen személyiség leszel, mikor kiválasztották.

Lehet, hogy egyszerűen csak megtetszett nekik a kedvenc sorozatuk főhősének a neve. Vagy választásuk sem volt, mivel apádat, nagyapádat meg a dédapádat is Attilának hívták, így te is azt kaptad, és kész.

A László a furcsa?

Pár évtized alatt eljutottunk odáig, hogy már az a furcsa, ha egy gyereket Józsefnek, Erzsébetnek vagy Károlynak neveznek el. Kihalófélben vannak a régi tradicionális nevek. Hogy ez most jó vagy sem, döntse el mindenki ízlése szerint. Míg 1955-ben az első három helyezett az István, József, Sándor hármas volt, addig ma a József tudja a legjobb eredményt felmutatni, a maga 44-es sorszámával a népszerűségi listán.

Változnak az idők, változnak a nevek is. És ebben az MTA segíti is a szülőket, mivel minden évben újabb és újabb neveket engedélyez. Idén bekerült az utónévkönyvbe a Meril, a Triszta, a Milen és a Rami név is. Kommentben várom a tippeket, hogy melyik fiú- és melyik lánynév.

A Bencék és Hannák országa

A Bence és a Hanna név gyakorlatilag már évek óta letaszíthatatlan a trónról. Hiába adnak a mi drága celebjeink különlegesebbnél különlegesebb neveket a gyerekeiknek, hazánkban a legtöbb baba fixen ezt a két nevet viseli. Egyre többen választják a Zalán vagy a Noel nevet is, de ha ma elkiabálja magát Bence anyukája a játszótéren, akkor sok-sok kisfiú fogja felkapni a fejét, az tuti.

A celebek és a furábbnál furább neveik

Természetesen a híres emberek ilyen téren is szeretnének kitűnni az átlagemberek közül. Mintha valami verseny lenne közöttük, hogy ki tud eszementebb keresztnevet adni a gyerekének. Mostanában kétségkívül Jamie Oliver a nyerő, íme, néhány név a családból: Sziromvirág Szivárvány (Petal Blossom Rainbow), Mák Méz (Poppy Honey), és a személyes kedvencem, a Haver Medve, avagy Mackó Tesó (Buddy Bear).

De nem ő az egyetlen: Kim Kardashian és Kanye West is hasonlóan bizarr neveket választottak utódaiknak. A három gyerkőc az Észak, a Szent és a Chicago keresztnevet viselik, és az a slussz poén, hogy a híres rapper vezetékneve West, azaz Nyugat. Nem lennék egyikőjük gyereke sem, a világ összes kincséért sem. Egyszerűen nem éri meg.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Mégis miért ne hívhatnám Vodkának a lányomat?

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: AFPforum