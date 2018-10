"34 éves vagyok, 180 cm magas, és 106 kiló. Korábban nyomozóként dolgoztam, de leszereltem, hogy többet lehessek a családommal, és biztonsági őrként helyezkedtem el.

Szeretem a gyerekeimet, a focit, a motorozást - majdnem mindenben olyan vagyok, mint egy átlagos férj. Egy dolgot kivéve: ver a feleségem...

5 éve ismerkedtünk meg, szerelem volt első látásra. Mindig olyan nőt akartam, mint Gabi: kedves volt, okos, megbízható, érzéki... Pár hónap után összeköltöztünk, egy év után összeházasodtunk. Hamarosan kislányunk született, egy év múlva pedig már érkezett a fiunk.

Nándika születése után azonban minden megváltozott. Rossz alvó volt, minden éjszakát végigordított. Gabi energiája és türelme fogyott, én pedig csak keveset tudtam segíteni. Sokszor behívtak éjszakánként, ha bűncselekmény történt, így néha a legproblémásabb helyzetekben hagytam magára a kicsivel.

Egy idő után teljesen kimerült, már mindenért veszekedett. Végül egy éjjel, mikor egy kihallgatás miatt este tíz helyett éjfélre értem haza, teljesen kifordult magából. Ordított - az sem érdekelte, hogy Nándika sír a gyerekszobában. Fáradt voltam, akárcsak ő, így nem reagáltam túl jól. Letoltam, amiért felkeltette a kicsit, mire ő teljes erejéből pofon vágott.

Megdöbbentem, de a kimerültségének tudtam be a dolgot, és persze nem ütöttem vissza. Erős, nagydarab férfi vagyok, ha csak ráfújnék a feleségemre, már attól kivinné a falat - meg egyébként is, engem úgy neveltek, hogy lányokat/nőket nem bántunk.

Másnap viszont leültem vele, hogy megbeszéljük a dolgot. Elmondtam, hogy tudom, milyen nehezek és fárasztóak a napjai, de akkor sem tehet ilyet. Bocsánatot kért, úgy tűnt, minden rendben. A legközelebbi veszekedésnél azonban ismét eljárt a keze... Akkor már engem is elborított a düh. Teljes önuralomra volt szükség, hogy ne üssek vissza. Lefogtam a kezét, hogy ne érjen el, de kapálózott, mint egy őrült.

A szakmámból kifolyólag tudom, hogy egy szimpla dulakodás is mekkora veszélyeket rejthet magában. Az erőm és a testalkatom miatt könnyen sérülést okozhattam volna neki, ha lefogom, miközben őrjöng, így inkább kitértem az útjából. De csak jött utánam, és ütött, ahol ért. Végül elrohantam a lakásból, nehogy nálam is elszakadjon a cérna...

Tudom, kívülállóként sokan felteszik a kérdést: miért nem hagytam el? Azért, mert ott volt a két kicsi, akiket imádtam. A féléves és másfél éves gyerekeket egyértelműen neki ítélte volna a bíróság, ha csak fel nem tárom, milyen valójában... Ezt viszont nem akartam. Egyrészt, mert bíztam benne, hogy felülkerekedünk ezen a rémálmon, és én visszakapom a nőt, akibe szerelmes vagyok. Másrészt morbid - és meglehetősen hihetetlen - dolog lett volna azzal megjelenni a volt kollégáim, majd a bíróság előtt, hogy az 55 kilós feleségem ver...

Úgy határoztam hát, hogy küzdök magunkért. Otthagytam az állásomat, hogy gyakrabban legyek otthon, és többet tudjak segíteni a gyerekek körül. Egyúttal próbáltam rábeszélni Gabit, hogy keressünk fel egy pszichoterapeutát, igent is mondott, bennem pedig felébredt a remény. De csak három foglalkozáson voltunk. Mikor be kellett volna vallania, hogy a hisztérikus jelenetei során verekszik is, visszavonulót fújt. Azóta semmilyen orvoshoz nem hajlandó elmenni.

A környezetemben senki nem sejti, mi zajlik köztünk. Normális házaspárnak tűnünk. Gabi a kirohanásai közt úgy viselkedik, mint aki teljesen oké. Bennem viszont egyre jobban gyűlik a feszültség - ráadásul nem győzök hazudozni a sérüléseimről. A múltkor úgy összekarmolta az arcomat, hogy egy egész mesét kellett kitalálnom, mi történt...

Már feladtam, hogy meg tudjam menteni a kapcsolatunkat. Boxolni járok, hogy levezessem az indulataimat. 120 kilós fickókat ütök ki a ringben, csak azért, hogy lenyugodjam, és nehogy véletlenül a feleségemnek üssek vissza... Tudom, hogy előbb-utóbb rá kell szánnom magam a döntő lépésre, de nem könnyű. Ha nem tálalok ki Gabi verekedéséről, hétvégi apuka leszek, ha viszont előállok az igazsággal, az egész város rajtam röhög majd..."

Attila történetét Greta May jegyezte le.

Nyitókép: Shutterstock