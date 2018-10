Senkire nem fog az újdonság erejével hatni, ha azt mondom: a Facebook már az életünk része. De vajon mennyire, és ez mit jelent ránk nézve?

Az egy dolog, hogy a SHE.HU olvasói előszeretettel keresik a cikkeinket aFacebookon, és az sem olyan különleges, hogy a szerzők és a szerkesztőség is ezen a felületen érintkeznek egymással. Sokan tesznek még így, és ez nem tűnik akkora dolognak.

Viszont ha azt mondom, hogy Zuckerberg találmánya az érzelmeinken keresztül tesz minket függővé, az már sokkal érdekesebb. De mivel a legtöbben félnek az ilyen durva kifejezésektől, inkább azt mondom: az érzéseiden keresztül éri el, hogy újra és újra használni akard.

Ami bizonyos szempontból jó: például, ha SHE.HU cikkeket olvasol, és/vagy értekezel velünk - és a többi olvasóval - a Kibeszélőben az aktuális tartalmakról. Sőt, amikor még privát üzenetben is megírjátok a véleményeteket - ahogy azt sokan teszitek is -, akkor valóban azt érezzük, létrehoztunk valamit. Életre keltettünk egy közösséget, amihez jó tartozni. Hiszen az ember társas lény, és ebből kifolyólag kapcsolódni szeretne.

A probléma ott kezdődik, amikor nem egy konkrét tevékenység miatt Facebookozol - olvasás, videó nézés stb. -, hanem szó szerint csak lézengsz. Erről készített kiváló körképet a Be Social, melynek köszönhetően hiteles forrásból tájékozódhatsz a Facebook hatásairól - és nem kell mindenféle értelmetlen, sokszor több sebből vérző álhír áldozatává válnod.

Sok olyan dologgal is foglalkozott a Be Social, amit csak a Facebook guruk értenek - ilyen például az algoritmus működése. Viszont olyan adatok is napvilágra kerültek, amik az átlag, hétköznapi felhasználókat is érintik. Íme, a legfontosabb adatok a Be Social közösségi médiaügynökség és a szeretlekmagyarorszag.hu portál által készített Nagy Facebook Körképből:

- A leglelkesebb, leghűségesebb Facebookozók 55 évesnél idősebbek. - A magyarok gyakran használják a Facebookot, de állításuk szerint csak lényeges dolgokról posztolnak. - A válaszolók 70%-a naponta többször használja a Facebookot. - Budapesti válaszadók esetében a legfőbb vonzerőt az eseményekről való értesülés jelenti. - Az álhírek bizonyulnak a legnagyobb ellenségnek, ha lehetne, ezeket a tartalmakat kerülnék ki a legnagyobb arányban. Viszont az is idegesítő tud lenni, ha valaki egy jelentéktelen eseményről indít élő közvetítést, vagy ha mindig lefotózza és kiposztolja, mit evett! - A válaszolók 52%-a járt már eseményen azért, mert a Facebookról értesült róla. - Ha fizetni kellene érte, akkor a többségnek inkább nem kéne! Minden ötödik ember lenne hajlandó fizetni a Facebookért, és ők is maximum 1000 Ft-ot havonta.

Szóval az lenne a lényeg, hogy tudatos felhasználóvá kellene előlépned. Hidd el, én is azt gondoltam, hogy nagyon tudatos vagyok, de kiderült, hogy van még hova fejlődnöm. A Facebook legnagyobb veszélye, hogy lassan már mindent tud rólad, még azt is, hogy milyen színű bugyit hordasz, és mennyi időközönként cseréled - éppen ezért nem nehéz olyan tartalmakat megjeleníteni, amik érdekelhetnek téged. És minél több időt töltesz online, annál gyorsabban alakulhat ki függőség.

Az idősebb korosztályról nem is beszélve, akik egyre aktívabban kalandoznak ebben a világban. És az egy dolog, hogy cikibbnél cikibb kommenteket hagynak maguk után (Kicsi lányom, megvetted már a sarokreszelőt?! Hát hogyne, mami...), sokkal hangsúlyosabb, hogy ők az igazán veszélyeztetettek.

Hiszen nem tudják, milyen turpisságok zajlanak a háttérben, ezért például simán megadják a bankszámlaszámukat, hogy segítsenek egy bajba jutott kiskutyán. Azt nyilván mondanom sem kell, hogy legtöbb esetben a kutya soha nem létezett, és a támogatásra szánt 500 Ft helyett lenullázzák az illető számláját.

Természetesen ez egy extrém példa volt, és nem szeretnék senkit elrettenteni, csak az a cél, hogy gondolkodjunk, mielőtt cselekszünk. Mert ha már beengedtük a Facebookot az életünkbe - kár lenne tagadni, hogy ezzel kelünk, kávézunk, ebédelünk és alszunk el -, akkor legyünk tisztában a működésével!

Tény és való, hogy nagyon jó dolgokra is lehet használni. Csak az nem mindegy, hogy tudatosan alkalmazzuk, vagy tudatlanul sodródunk, zombi üzemmódban...

