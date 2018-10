Két nagyon nagy tévedés kering közszájon a másságról - azon belül is a transzneműekről.

Az egyik az, hogy ez valamiféle új keletű, a sarkaiból kifordult, modern világban megjelent perverzió - ami eddig nem volt, de most hirtelen lett.

A másik pedig az, hogy olyan jelenségről van szó, amely a fennálló társadalmi rendet, sőt, az emberiség fennmaradását veszélyezteti.

Nézzük most meg mindkettőt!

Új, modern őrület?

Először is: olyan emberek, akik férfi testben női lélekkel vagy női testben férfi lélekkel éltek, mindig is voltak. Annak, hogy nem kerültek az újságok címoldalára, oka volt. Méghozzá az, hogy a társadalom elutasított és súlyosan szankcionált mindent, ami a kor normájától kicsit is eltért. Ezért az elmúlt korok transzneműinek többsége rettenetes elfojtásban, tagadásban, de minimum titkok között élt.

Jobb esetben" legfeljebb a falu bolondjaként, cirkuszi látványosságként, fura komédiásként tartották számon. De ettől még léteztek. Lehet, hogy még önmaguk előtt is szégyellték az igazságot. Ezért a felszínen "példás" életet éltek, de az sem kizárt, hogy senki sem tudta, miért fordultak ital felé, vagy kötötték fel magukat idejekorán.

Vagyis attól, hogy a környezetük nem tudott róla, ők még nagyon is köztük éltek - sajnos boldogtalanul. Legfeljebb a biológiai nemükhöz kötődő sztereotípiáktól eltérő külsejük és viselkedésük árulkodott mindarról, ami a lelkükben zajlott. Ők voltak azok, akik nőként örömmel forgatták a fegyvert, ülték meg szőrén a lovat, vagy férfiként szöszöltek a konyhában a gyerekekkel, ruhákkal, frizurákkal. (Ők, és még persze azok, akik heteró cisznőként vagy férfiként is túlláttak a koruk kínálta társadalmi szereplehetőségeken.)

És azt se felejtsük el, hogy mindenki csak a maga mikrovilágát ismerte: nem volt internet, tévé, rádió, hogy az ország-világ túlsó felén élő furcsaságokról is halljon az ember. Így ami a faluban, esetleg a közeli városban, netán - ha jómódú, jól tájékozott, széles látókörű emberről volt szó - a megyében nem volt, az nem is létezett a korabeli ember számára. Mert nem is tudott róla. De ettől még a világ elég nagy volt ahhoz, hogy ne csak egyetlen falunak legyen "bolondja".

Káros?

A másik hazugság az, hogy az emberiség pusztulását hozza magával az a rengeteg deviáns, fura ember, aki már "azt sem tudja, hogy fiú-e vagy lány", és jókedvében azon lamentál, melyik mosdót használja a kettő közül. Merthogy a tudomány jelen állása szerint gyermeket ugye kizárólag férfi és nő bír csak létrehozni. Márpedig ha itt a nemi szerepek és szervek keverednek és összemosódnak, akkor erre a jövőben aligha kerülhet sor. És máris jól kihalunk.

Mielőtt teljesen megrendülnénk és összeomlanánk e súlyos jövendölés súlya alatt, tisztázzuk: ez a jelenség a mindenkori társadalomnak egy elenyésző hányadát érinti csupán. És olyan terhekkel jár, amelyeket úri passzióból vagy divatból senki sem vállalna fel.

Sőt, fertőzéssel sem terjed: aki ebben a cipőben jár, az egy igen küzdelmes, nehéz úton halad előre, ezer veszéllyel és száz hétfejű sárkánnyal dacolva. Miattuk aztán nem kell aggódni! Az egyébként is túlnépesedő bolygó kihalása nem az ő lelkükön szárad majd.

A transzneműeket - csak úgy, mint egyéb kisebbségi csoportokat - nem kell persze szeretnünk, az ésszerűség azonban azt kívánja: a hazug, félelemkeltő, bűnbakkereső retorika helyett ideje megértünk, hogy ők is léteznek. És ugyanolyan emberek, mint bárki más: mint azok, akik kezdettől könnyedén azonosultak velük született nemükkel.

