"A sok tanulás boldogtalanná és frusztrálttá teszi a nőket, mert túl sok inger éri az elméjüket. Jobb, ha otthon maradnak."

Az idézet nem a középkorból, és nem is egy férfi szájából származik. Ezek egy tanult nő szavai egy hatvanas évek elején készült felvételen. A retrospektív videó célja, hogy bemutassa: mennyit változott a világ azóta. És tényleg: mire is jó, ha egy nő tanul - pláne, ha van férje?

Ez a retro videó hatalmas nézettséget ért el az interneten, hiszen kiválóan megmutatja, hogy néhány évtized alatt milyen nagyot változott a világ. Az ilyen felvételek láttán döbbenek rá, mennyire fantasztikus, hogy nőként nem csupán szavazhatok, hanem kutathatok, utazhatok egyedül, és ha akarok, akkor indulok a választáson.

A konyhába sem kellett soha beköltöznöm. Ha úgy van, akkor hetekig csak a hűtő polcát bámulom, hátha megfőzik magukat az élelmiszerek. Ha azonban úgy adódik, szívesen megcsillantom gasztronómiai tehetségem legjavát.

Azért is hálát adok, hogy a világ legtermészetesebb dolgaként iratkoztam be az egyetemre, és vettem át a diplomámat. Természetesnek vettem azt is, hogy ez senkiben nem fog megrökönyödést okozni, és csak támogatást kapok. Épp ezért a hideg kiráz, amikor olyasmit olvasok, hogy "a nők megjelenése a munkaerőpiacon elnőiesítette a gazdaságot, ettől pedig csökkent a produktivitás". Igen, ez a mondat tényleg elhangzott, méghozzá a kétezres években!!!

Én tanulhatok, te tanulhatsz, de ő is tanulhat?

Látom és tapasztalom, hogy pontosan az elme sötétsége taszítja az embert olyan mélységekbe, ahol mindenét elveszítheti. Ezért minden alkalommal felháborít, ha megkérdőjelezik a nő tanuláshoz való jogát. Milliók élnek szerte a világon úgy, hogy nem is tudják, mennyivel jobb lehetne az életük, ha engedné őket tanulni az apjuk, testvérük, férjük, gyámjuk. Így viszont arctalan, hangtalan, gyámolításra szoruló tömeget alkotnak.

Elég volt a gyámoltalan nőkből! Tudom, már százszor elhangzott, miért fontos, hogy a nők is tanulhassak, de a fenti példákból is látszik: még mindig kell beszélni róla.

1. Az "egész" csak akkor tud fejlődni, ha a "részek" is fejlődnek

A jó intellektusú lányok sokkal jobban boldogulnak az életben, könnyebben megértik a világot, felelősségteljesebb életet élhetnek. Az egész családnak jobb, ha a lány is tanul, ha pedig a családoknak jobb, a társadalom is fejlődik általa.

2. Kényszerpályák helyett: döntési lehetőség

Aztán ott van a jövőről való gondoskodás. Szerencsére csak a sajtóból értesülök a gyerekházasságokról, de az én környezetemben is akad olyan felnőtt nő, aki azért nem tud kilépni a rossz házasságából, mert nincs használható tudása, munkatapasztalata. Holott nagykorú, és nem valahol a Közel-Keleten él.

3. Egészségtudatosság

A keresztmamim mindannyiszor vidáman mesélte, hogy lánykorában fogalma sem volt arról, hogy lesz a gyerek. Persze, ezen jókat derültünk, miközben rágtuk a krumplicukrot - de megnyugtató a tudat, hogy a leszármazottai már felvilágosultabbak. Tudják, mit jelent a terhességi cukorbetegség, a Down-szindróma vagy a petevezeték-elzáródás.

Az iskolázott nő nem csupán a saját és gyermeke egészségére tud jobban vigyázni, de valószínűleg kisebb eséllyel lesz áldozat is. Mert aki tisztában van a lehetőségeivel, jobban fog élni velük. Még akkor is, ha épp nehéz helyzetben van.

Sokan ismerik a nemzetközi szenzációvá vált Malala Yousafzai történetét - a pakisztáni lányét, akit azért lőttek le, mert tanulni akart. Felépülése után megkapta a Nobel-békedíjat a gyermekek jogainak védelmében folytatott harcért.

Az ő könyvében olvasható az alábbi párbeszéd:

- "Miért nem akarják, hogy a lányok iskolába menjenek?" - kérdeztem apámtól.

- "Félnek a toll hatalmától" - felelte erre."

Nos, elő bátran azokkal a tollakkal! Bárhol is legyenek - akár a konyhában...

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock