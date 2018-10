Egészen sajátos jelenség ütötte fel a fejét a briteknél: egyre több fiatal, 20-as és 30-as éveiben járó férfi és nő küzd azért, hogy sterilizálják őket.

Ők nem "gyermektelennek", hanem "tudatos gyermekmentesnek" nevezik magukat. A BBC Three csatorna külön műsorban foglalkozik azokkal, akik azért küzdenek, hogy nemző- illetve fogamzóképességüktől megszabaduljanak. Akad köztük olyan, aki rettenetes gyerekkoron van túl, és nem akar erre újra emlékezni azzal, hogy szülővé válik.

Más genetikai betegséggel küzd, és retteg attól, hogy azt esetleg a gyereke is örökölné. Akad, aki súlyos depressziója miatt érzi úgy, hogy nem járna jól az a csemete, akit neki kellene felnevelnie. Egy lány arról beszélt, hogy krónikus fájdalmai miatt nem volna képes a kicsi ellátására, felnevelésére.

De a műtétre várakozók között olyan is van, aki imádja az életét, elégedett azzal, amit elért, és semmilyen késztetést nem érez arra, hogy szülővé váljon. Van, aki szereti ugyan a gyerekeket, de számára bőven elég, ha keresztszülőként, nagynéniként, vagy éppen pedagógusként kerül kapcsolatba velük.

Más őszintén bevallja, hogy a kicsik idegesítik, és fogalma sincs, mit kezdjen velük. A közös pont a megszólalókban az, hogy mindannyian rettegnek attól, hogy véletlenül teherbe esnek, vagy épp teherbe ejtik partnerüket, ezért végleges, biztos megoldást akarnak.

"Huszonéves vagyok, és sterilizációért küzdök... Amikor kiderül, hogy milyen műtétért harcolok, mindenki rögtön azzal jön, hogy túl fiatal vagyok egy ilyen döntéshez, és meg fogom gondolni magamat. Nos, ami azt illeti... nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy meggondoljam magam, de ha mégis - mert matematikai esély azért van - még mindig vannak alternatívái annak, hogy anya legyek" - érvel a Young & Sterile: My Choice (Fiatal és steril: Az én döntésem) című dokumentumfilm egyik megszólalója. Amúgy ő a 20-as évei elején határozta el, hogy végigjárja a TB által támogatott sterilizáció útját.

Mivel az érintettek biztosak abban, hogy nem akarnak gyereket, fölöslegesnek tartják szervezetük évtizedeken át történő "kínzását" különféle hormonális készítményekkel vagy egyéb eszközökkel. És a nem kívánt terhességtől is tartanak.

Egy fiatal férfi őszintén elmondja, hogy Asperger-szindrómásként fél attól, hogy a gyereke is autizmus spektrumra kerülne, és így ki lenne téve az ezzel járó nehézségeknek. Pontosan tudja, hogy nem elég, ha óvszert visel: hiszen ő maga is ismer olyan elkeseredett nőt, aki szándékosan megrongálta a barátja gumiját, hogy egy közös csemetével láncolja magához. Azonkívül jól tudjuk: nincs 100 százalékosan biztonságos fogamzásgátló módszer - csak a két térd közé szorított aszpirin...

Nagy-Britanniában - ahogyan a legtöbb országban - a fiatal, gyermektelen sterilizálást kérőknek nem sok esélyük van arra, hogy a műtétet elvégezzék rajtuk. Általában három gyerek és 35 év feletti életkor szükséges ehhez, illetve annak bizonyítása, hogy szervi probléma miatt volna veszélyes a gyerekvállalás.

Van, aki 18 éves korától kéri, hogy fosszák meg termékenységétől, hogy ne kelljen többé a fogamzásgátlás miatt aggódnia, de kérelmét újra és újra elutasítják, mondván: túl fiatal... és úgyis meg fogja gondolni magát.

Az orvosok egy jelentős része maga is elutasító: úgy vélik, ők a gyógyításra esküdtek fel, márpedig egy teljesen egészséges szerv eltávolítása épp ennek az ellenkezője. Ráadásul a sterilizációnak mindig van kockázata, és nem kívánt mellékhatása is: még ha tökéletesen sikerül is a műtét, a hormonháztartás drasztikus változása befolyásolhatja az életminőséget, illetve fogékonyabbá tehet egyes betegségekre.

Ezzel együtt vegyes érzésekkel figyeltem a kisfilmet: hiszen bármennyire is drasztikus és visszafordíthatatlan a sterilizáció, mégiscsak mindenkinek joga van ahhoz, hogy - a megfelelő információ birtokában - maga döntsön arról, mit tesz a saját testével... Miért ne tartanánk tiszteletben, hogy vannak, akik számára a gyerekmentesség a legjobb döntés?

