Óraátállítás: végre megszabadulunk tőle! (De jó lesz-e az?!)

Szeretsz korán kelni? Ha igen, világosban tennéd szívesebben vagy sötétben? Szeretsz sokáig ébren maradni? Világosban lenne jobb vagy sötétben?

Biztosan nem árulok el nagy titkot azzal, hogy nemsokára már nem lesz több óraátállítás. A kérdés csak az: nyári vagy téli időszámítás szerint élünk-e tovább? Az Európai Bizottság a nyári időszámítást javasolja, de a tagállamok döntései alapján dől majd el, hogy melyikre esik a választás. Igen fontos szempontnak tartják, hogy egységes legyen az időszámítás, ugyanis jelenleg az unióban három időzóna van jelen:

nyugat-európai, greenwich-i idő,

közép-európai idő és

kelet-európai idő.

Ami engem illet, gyerekkoromban sosem tudtam, hogy az adott félévben épp előre vagy vissza kell állítani az órát. Sőt, azt sem tudtam, hogy pontosan melyik napon - azt pedig végképp nem, hogy miért van erre szükség... Bár a szüleim részletesen elmagyarázták az okát, a következő óraátállításnál megint nem voltam képben.

Emlékszem, mennyire csalódott voltam, amikor végre választ kaptam a miértekre. Ennyi?! Tényleg? Energiát spórolunk azzal, hogy télen tovább van világos? Valami sokkal varázslatosabb dologra számítottam ennél - ami gyerekfejjel talán érthető. Felnőttként persze már belátom a dolog globális jelentőségét - bár a legfrissebb felmérések szerint az egy főre jutó éves energia-megtakarítás, amit az óraátállítással nyerünk, elenyésző.

Ma már azt is tudom, hogy a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart. (Milyen jó, hogy mire megtanultam, pont megszűnik...) De nézzük kicsit közelebbről, mik az óraátállítás következményei! Szerintem a többség úgy gondolja, hogy az a fárasztóbb, mikor tavasszal hatvan perccel korábban kell kelni.

Én is így vagyok ezzel: abban az időszakban néhány napig még a rossz is rosszabb - képtelen vagyok elfogadni a tényt, hogy egy egész órával kevesebbet tölthetek a puha, meleg paplan ölelésében. Éppen a tavaszi fáradtság idején, amikor minden perc alvás számít - micsoda kitolás ez! Az alváskutatók magyarázata szerint nem is ok nélkül érzek így, hiszen az ember biológiai óráját nem lehet egy csettintésre átállítani.

Viszont ősszel, amikor eljön az az idő, hogy egy órával tovább alhatnék, akkor szinte magától kidob az ágy. Fura módon már hetekkel az óraátállítás előtt minden reggel egy kicsit korábban ébredek. Emiatt úgy gondolom, hogy hozzám a téli időszámítás áll közelebb.

Téli időszámítás:

Igen ám, de ha ezt választják, akkor a következő ősszel minden úgy marad, ahogy van...

Tehát nem koromsötétben kell reggelente kelnünk - és a hajnali napsugár talán dob valamit a reggeli búskomor hangulatunkon.

- és a hajnali napsugár talán dob valamit a reggeli búskomor hangulatunkon. Viszont mire végzünk a munkával, éjszakai sötétség uralkodna az utcákon - és a hangulatunk felett... Hát kinek van kedve ilyenkor még bármibe belefogni?!

Nyári időszámítás:

Rendben, velem lehet egyezkedni: akkor legyen a nyári időszámítás! Vagyis most visszaállítjuk az órát, tavasszal meg előre. Egyszer az életben talán még kibírom, hogy korábban keljek egy órával. Azután pedig minden úgy marad.

Viszont aztán eljön az ősz, majd a tél - és azon kapnánk magunkat, hogy már javában verjük a klaviatúrát az irodában, amikor az ablakon kitekintve még csillagok ragyoknak felettünk - és kb. 8:30-kor bukkanna fel az első halvány napsugár a horizonton.

- és kb. 8:30-kor bukkanna fel az első halvány napsugár a horizonton. De legalább cserébe délután is tovább maradna világos - és NEM éreznénk azt, hogy alig kezdenénk el a nap élvezetesebbik részét, máris ránk szakad az éjszaka.

Hosszas mérlegelés után végül arra a megállapításra jutottam, hogy mindkettőnek megvan az előnye és a hátránya is. A többi pedig csak megszokás kérdése. Bárhogy is lesz, én izgalmasnak tartom, hogy egy történelmi esemény részese lehetek...

