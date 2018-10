Arshival még tizenhét évesen, Coloradóban találkoztam először, amikor egy évig az USA-ban tanultam. Azóta mindketten harmincasok lettünk.

Nemrég Budapesten jártak, és - régi cimboraként - újra találkoztunk. Megdöbbentett mindaz, amit mesélt - Arshinak ugyanis a szülei választottak férjet...India legelőkelőbb kasztjába, a brahmanok közé született: orvosok, mérnökök, tanárok, csupa sikeres, jómódú ember. Tizennégy éves volt, amikor a család elhagyta Kalkuttát, és Denverben kezdtek új életet.

A Dham-család számára egyértelmű volt, hogy amerikai életükben is hűek maradnak az indiai hagyományokhoz és életstílushoz. Ezért Arshi nem lepődött meg, amikor megtudta, hogy a szülei már 15 éves korában eldöntötték, ki jöhet szóba leendő házastársaként.

Huszonkét éves volt, mikor tradicionális indiai esküvője volt férjével, Narayannal, aki sebész orvosként dolgozik Kaliforniában. Most ott élnek, de rendszeresen járják a világot. Gyerekük nem született, ami kezdetben fájdalmas tény volt mindkettőjük számára, de már megbarátkoztak a helyzettel. Tervezik, hogy később esetleg örökbe fogadnak egy babát, addig pedig mindketten a karrierjükre koncentrálnak.

"A szüleim intelligens, felvilágosult emberek. Szeretnek és tisztelnek engem, de ami ennél is fontosabb: nincs a világon, aki jobban ismerne engem náluk. Pontosan tudták, mire - és kire - van szükségem, milyen típusú férfi illik hozzám" - meséli Arshi.

Aki, szinkrontolmácsként dolgozik egy nagy cégnél, öt nyelven beszél anyanyelvi szinten, és egész életében rengeteget utazott. Világjárt, tájékozott nő, aki a saját lábán áll, mióta elvégezte az egyetemet. Meglepődöm, amikor kiderül, hogy Narayant a szülei kerítőiroda segítségével választották számára.

"A legtöbb indiai családban szerencsére nem az van, amit sokan hisznek: hogy tizenegynéhány éves kamaszokat kényszerítenek össze, és kitagadják, aki ellentmond. Persze, ez is előfordul, és ez sajnálatos - mi is küzdünk a gyerek- és a kényszerházasságok ellen. De a többség valósága egészen más." Ezen a ponton kérem, meséljen arról, hogy a modern indiai családokban hogyan is zajlik a társkeresés.

Elmondja, hogy a szülők profi segítőhöz fordulnak, aki számos kritérium alapján segít kiválasztani a megfelelő jelölteket gyermekük számára. Számít a hasonló családi háttér - mind szellemileg, mind anyagilag - hiszen az indiai kultúrában elsősorban a két család egyesül, s csak másodsorban a két fiatal.

A kiindulási pont az, hogy a szülők és a hivatásos kerítők végtelen tapasztalatukkal és józan rálátásukkal tudják, mire van szüksége mind a családnak, mind a fiataloknak. Ezért kisebb az esélye a csalódásnak, mintha kizárólag az ösztöneikre hallgatnának a szerelmesek.

"A szerelem elveszi az ember eszét, különösen akkor, ha még fiatal és keveset látott a világból, nem ismeri elég jól önmagát és az embereket. A szülő kiválasztja a megfelelő társat, és bemutatja a gyerekének. A partner pedig többnyire a gyerekük számára is vonzó, ezért aztán előbb-utóbb elmélyülnek az érzések.

Én hiszek abban, hogy a szülők által indított házasság mélyebb, mint a szimpla szerelmi házasság: mi ugyanis nemcsak szeretjük egymást, de passzolunk is, és a családjaink is összeillenek. Ez hatvan év múlva sem fog változni, amikor a fizikai vonzalom eltűnik" - mondja teljes meggyőződéssel.

A tradicionális indiai párválasztás két fontos pillére a precíz asztrológiai elemzés és a... hmmm, kiterjedt magánnyomozói munka. A két fiatal horoszkópját összevetik, majd kiválasztják az asztrológiai szempontból leginkább alkalmas időpontot az esküvőre.

Megnézik azt is, a két család képlete hogyan viszonyul egymáshoz: várhatók-e konfliktusok, érdekellentétek. Az asztrológia hagyománya a védákban írva van, ezért a horoszkóp az indiaiak mindennapjainak része - még ha modern, értelmiségi dinasztiákról is van szó.

A párválasztás másik aspektusa már kevésbé romantikus: Indiában rengeteg magánnyomozó iroda foglalkozik azzal, hogy felderíti a potenciális partner és családja körülményeit az érdeklődő família számára. A lényeges kérdések mindig ugyanazok: nincs-e az illetőnek esetleg házasságon kívüli gyereke, nem vonzódik-e netán a saját neméhez.

És valóban úgy áll-e anyagilag, ahogyan azt állítja, vagy éppen módosabbnak tetteti magát, mint amilyen valójában. Arshi úgy tudja, szülei nem vették igénybe ilyen iroda szolgáltatását, de ismer olyan családokat, ahol - nyílt titokként - effajta információszerzésre is sor került.

"Bevallom, voltam egyszer szerelmes a férjem előtt, de boldog vagyok, hogy nem csináltam hülyeséget. Számomra Narayan a tökéletes férfi, és örülök, hogy a családja része lehetek" - nevet Arshi, miközben nagyot kortyol a cappuccinóból, ami fölött beszélgetünk. Ki gondolta volna, hogy nem minden kényszerházasság, ami innen annak tűnik?!

Nyitókép: Shutterstock