Ki az a konzumidióta? Az az ember, aki kizárólag a vásárlás kedvéért vásárol, mert tulajdonképpen ez a hobbija - vagy egyszerűen csak annyi esze van, mint egy maroknyi lepkének.

A konzumidióta első ránézésre teljesen ártalmatlan, vidám embernek tűnik. Azonban ha jobban megfigyeled, hamar rájössz, hogy ő aztán vastagon benne van a kipusztult fajok listájának bővítésében. Ő az, aki egy új reklámtól totális izgalomba jön, és gondolkodás nélkül megvásárol mindent, amit csak hirdetnek.

"Mi a franc közöm van hozzá?" - Kérdezhetnéd magadban.

Nagyon is sok! Tudniillik az emberiségnek még kb. 10 boldog éve van hátra - legalábbis a tudósok 90%-a szerint - és utána nyakunkon az apokalipszis. Ezt többek között az eszetlen túlfogyasztásnak köszönheted, amire a konzumidióta olyan magas ívben szarik, hogy még a Baktérítőt is megszégyeníti...

Amíg te igyekszel környezettudatosan élni - például elzárod a vizet két tányér elmosogatása között is -, addig ő simán megvásárolja azokat a cuccokat, amit minden jóérzésű ember élből elutasít. Egész egyszerűen csak azért, mert több kárt okoz a környezetnek, mint amennyi hasznot hoz az egyénnek.

Ám a konzumidióta mindent megvásárol, amit csak tud - és nem érdekli, hogy az adott termék előállítása mennyi károsanyag-kibocsátással vagy energiafelhasználással jár. És persze nyilván csak olyan termékeket vesz, amelyek a lehető legtöbb csomagolóanyagot tartalmazzák. Mert hát hiába van ugyanaz a narancslé a dobozban, ha nem elég színes a csomagolás, és nincs rajta minimum negyed kiló flitter, akkor nem is esik jól meginni.

Tippek a konzumidióták ellensúlyozására!

1. Felejtsd el a gyorséttermeket!

Nemcsak azért, mert a kajáikban még Columbo is alig találna értékes tápanyagot, hanem azért is, mert itt még a szívószálakat is becsomagolják. Egyesével! A fogpiszkálót is. Sőt, még az édesítő bogyókat is, darabonként. Ha itt eszel, még egy sima ebéd után is brutál mennyiségű csomagolóanyag szemetet hagysz a tálcádon.

2. Tudd, hogy kinél hagyod ott a pénzed!

Ne vásárolj olyan cégtől, amiről tudod, hogy éhbérért dolgoztatja a harmadik világbeli embereket! Miért ne? Mert egy ideje már illegális a rabszolgatartás minden formája.

3. Vásárolj hazai zöldséget és gyümölcsöt a külföldi helyett

Miért? Mert ezeknek a termékeknek az utaztatása, tárolása és hűtése keményen megterheli a környezetet. Ráadásul mindezt azért, hogy kilónként 100 Ft-tal olcsóbban vásárolhass. Ne már! Ennyire nem lehetsz önző!

4. Igyekezz csomagolás nélküli termékeket venni!

Mert hiába tud vonzó lenni egy színes doboz vagy papírbevonat, attól még szükségtelen rossz. Ráadásul kétszer fizetsz érte! Először mikor megveszed a terméket, másodszor pedig mikor befizeted a szemétdíjat. Most mondd meg, ennek van értelme?

Tipp: Ha veszel egy banánt meg egy almát, nem kell külön műanyag zacskóba tenni őket. Nyugodtan tedd az összeset egy zacsiba, csak a végén ragaszd rá az összes címkét!

5. Felejtsd el a műanyag palackokat és flakonokat!

Vegyél trendi kulacsokat, amiket évekig használhatsz, és még szépek is. Ha újrahasznosított műanyagból készültet választasz, azért piros pont jár. Ásványvízfüggő vagy? Gond egy szál se: vegyél vízszűrő kancsót, és viszlát palackok!

6. Használt sütőolajat soha nem öntünk ki sehova!

Összegyűjtjük, és szépen leadjuk a benzinkutakon.

7. Szokj le a papírtörlőről!

Ezt nem is magyarázom, Szilviais meg fogja érteni.

8. Ne vásárold túl magad!

Iszonyatos mennyiségű kaja landol a kukákban. Minden étel előállításának van ökológiai lábnyoma, és még te is hozzáteszel azzal, hogy rohadásig tárolod a hűtőben. Inkább vásárolj kevesebbet, mint hogy kidobd az ételt!

9. Ne használd a wc-t szemetesnek!

A legdurvább a wc ügy - ugyanis a wc-ben bizony ivóvíz van. És mindent, amit oda bepottyantasz, azt ivóvízzel öblíted le. Akár 45 liter vizet is lehúzol havonta a wc-n, szó szerint. Szóval csak akkor húzd le, amikor tényleg indokolt.

+1. Amire soha senki sem gondol!

A számítógéped egymagában nem egy energiazabáló szörnyeteg, viszont ha globálisan tekintesz rá, és a világ összes gépét nézed, az már nem csekély tétel. Éppen ezért, ha netezel, ne nyiss meg egyszerre 8 lapot a böngésződben, miközben sorozatot nézel meg még szöveget is szerkesztesz!

Miért? Mert a sok szimultán feladat megemeli a processzor leterheltségét, a géped felmelegszik, ami miatt a ventillátorok őrült pörgésbe kezdenek, hogy ne olvadjon szét a billentyűzeted - a fogyasztás pedig megugrik. És ha közben még képet is szerkesztesz, amit feltolsz Instára, majd ráírsz a barátnődre Facebookon, hogy azonnal lájkolja, az maga a digitális harakiri...

Ne legyél néma cinkosa a konzumidiótáknak, védd meg az életteredet! És ne feledd: gondolkodni szexi!

