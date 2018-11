Fekszem a kanapén ölemben a laptopommal. És tudjátok, mi van? Látok mindent! A legkisebb betűt is látom, amit gépelek, pedig a monitor egy karnyújtásnyi távolságra van tőlem.

Ha neked nincs gond a szemeddel, akkor nem is érted, hogy ez miért ilyen nagy szám. Nekem viszont 11 éven keresztül folyamatosan szemüveget vagy kontaktlencsét kellett viselnem. Most meg semmi nem kell. Sőt! A vizsgálatok szerint a látásom 125%-os!



100%-os látásnak azt hívjuk, ha valakinek nincs szüksége a szemüveg vagy kontaktlencse dioptriáira ahhoz, hogy élesen lásson. A lézeres technika, amivel a műtét végzik, viszont képes olyan egyenetlenségeket is korrigálni a szaruhártyán, amit a természet magától nem. Így fordulhat elő, hogy jobban látok a szemműtét után, mint előtte szemüveggel vagy kontaktlencsével. A 100% feletti látásról bővebben ITT olvashattok.

Azt, hogy ilyen sasszemű lettem, rengeteg - a kontaktlencse és szemüveg hordásából fakadó - kellemetlenség, és még több a szemműtéttől való rettegés előzte meg. Egy évvel ezelőtt semmivel nem lehetett volna rábeszélni a műtétre! De aztán egy ismerősöm a saját tapasztalatai alapján ajánlotta a klinikát, ahol végül átestem a műtéten, és azóta is áldom a nevét!

Alkalmassági vizsgálat

Az előzetes vizsgálat során annyira körültekintőek és kedvesek voltak velem, amit mindezidáig az egészségügyben ritkán tapasztaltam. Mindenki a nevemen szólított, azonnal tudták, ki vagyok, miért vagyok ott, és hol tartok éppen a 2 (!) órás vizsgálatok tengerében. A vizsgálat egyedüli negatív része a pupillatágítás, ami szemcseppel történik. Bár egyáltalán nem fáj, de néhány óráig kellemetlenséget okozhat a homályos látás miatt. Mindenképpen kísérővel menjetek!

Műtét előtt

A műtét előtt 3 nappal el kell kezdeni műkönnyet használni (ha addig kontaktlencséd volt, nem okoz nagy meglepetést), valamint a megelőző két hétben nem használhatsz lencsét, csak szemüveget. Ez egyébként a vizsgálat előttre is érvényes, úgyhogy ha tengerparti nyaralást vagy síelést terveztek, azt ne a műtét előtti hetekben tegyétek!

A műtét

A műtét napján lehet enni, inni, sőt, javasolt is, hiszen pár órát (kb. 3-at) eltöltesz a klinikán. Bevallom, én iszonyatosan izgultam. A nyugtató sem sokat segített, amikor besétáltam a műtőágyhoz, azért erősen kerülgetett a hányinger. Valószínűleg rá volt írva a fejemre a para, mert ahogy leültem, a kezembe nyomtak egy macit. Igen, egy plüssmacit. Gondolom, a gyereknek van fenntartva, meg az ilyen félősöknek, mint én...

A kezelés

Nálam a FEMTO kezelést alkalmazták. A műtét maga kb. 15 perc. Lefekszel, közben kellemesen eltársalogsz a műtős teammel, elmondják, hogy először az első géppel kezelik a szemeidet felváltva a jobbat majd a balt (25-25 másodperc, és kész is). Ez a lézer egy védőlebenyt alakít ki a szaruhártyából és "felemeli" azt. Az érzéstelenítő szemcseppnek köszönhetően semmi fájdalmat nem érzel, egy kis nyomás észlelhető a szemeden, kb. olyan, mint amikor egy nagyon szoros úszószemüveget veszel fel.

Ezután áttolnak a másik gép alá (én veszettül szorítottam a macit), ami elvégzi a szaruhártya átalakítását, mintha egy beépített kontaktlencsét csiszolna rá. Itt sem érzel semmit, egy zöld fényt kell nézni, amit csak homályosan látsz, ezért ide-oda "folyik", mint valami retró lávalámpa... Majd hopp, kész is. Felülsz, megkérdezik, hogy vagy, elmondják, hogy NE törölgesd a szemedet, és elveszik a macit...

Felépülés

A műtét után az első 3 óra nem kellemes. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy semmit sem érzel, mert kicsit szúr, meg könnyezik, jobb is, ha csukva tartod - csak elaludni nem szabad, mert félóránként csepegtetni kell! A negyedik órában viszont, mintha elvágták volna, megszűnik az égő érzés, és kitisztul a kép. Nagyon durva először élesen látni szemüveg és lencse nélkül. Én még a színeket is élénkebben láttam, a távoli apró dolgokról nem is beszélve. Szuper érzés.

Víz egy hétig nem érheti a szemedet, sminkelni kettőig tilos.Csepegtetni 3 hétig kell. Sportolni az első 1 hétben nem lehet, második héttől már óvatosan igen (ha nem nagyon megterhelő). Persze az úszás, jacuzzi, szauna és gőz egy ideig (1-2 hónap) kerülendő. Napszemüveget kell hordani, de csak kültéren, autóban és bkv-n (irodában, otthon nem) és csak, ha süt a nap - amikor egyébként is viselnéd. Ez két hónapig. Szerintem ennyi belefér.

Ha érdeklődsz a műtét iránt, ezen a honlapon tudsz utánanézni a kezeléseknek. (Én nem néztem meg a videót a kezelésről, nem akartam tudni a részleteket, így is túlizgultam egy 15 perces fájdalommentes műtétet.)

Nyitókép: Shutterstock