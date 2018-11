Köztudott, hogy a fizikai vonzalom milyen nagy hatással van mindkét nem ismerkedési szokásaira. A kutatások szerint viszont a férfiak számára ez egy fokkal fontosabb, mint a nőknek.

De azért gyorsan szeretném megnyugtatni a romantikus lelkű olvasókat, hogy a kutatások azt is kimutatták, hogy a külsőség nem minden. Ha hosszú távú kapcsolatra kerül a sor, a tulajdonságok és a jellemvonások kulcsfontosságú szerepet játszanak. Itt jön a képbe a személyiség. Annak ellenére, hogy a biológusok, pszichológusok, művészek és filozófusok évezredek óta foglalkoznak a szerelem jelenségével, ez a téma továbbra is nehéz és összetett.

A személyiségpszichológiának is régóta központi kérdése a romantikus kapcsolatok és a személyiség témaköre. Mára a kutatók olyan messzire merészkedtek, hogy azt állítják, az emberek bizonyos személyiségvonásai előrejelzik, hogyan viselkednek egy romantikus kapcsolatban, mennyire lesznek elégedettek egy párkapcsolatban, és milyen lesz a szexuális életük.

Ha kedves ember vagy, könnyen találsz párt!

Gondolom, senki nem fog meglepődni, ha azt mondom, hogy a kedves embereknek jó esélyeik vannak egy párkapcsolatban. A barátságosság és lelkiismeretesség általában magas párkapcsolati elégedettséggel járnak együtt - főként, mivel ezek alacsony impulzivitással és nagyfokú bizalommal párosulnak. A kutatások azt mutatják, hogy aki barátságtalan, és nem is lelkiismeretes, az nagyobb eséllyel lesz majd hűtlen. Az pedig tiszta sor, hogy ezek a dolgok rossz hatással vannak egy kapcsolatra.

Ha szorongós vagy, a párod is az lesz...

Az érzelmi stabilitásból/instabilitásból lehet leginkább megjósolni egy ember szerelmi életének jövőjét. Az érzelmi instabilitás és szorongás magas foka nem túl sok jót ígér ebben az esetben. Az ilyen típusú emberek hajlamosak a stresszhelyzetekre rosszul reagálni, és gyakran élnek meg negatív érzelmeket. Ezek pedig könnyen átragadnak az ember partnerére is, és szerintem mindenki el tudja képzelni, hogy két szorongó és stresszes ember kapcsolatának mi lesz a vége...

A több élmény jót tesz a szerelemnek!

Az élményekre és tapasztalatokra való nyitottság fontos szerepet a játszik a párkapcsolat minőségében, és a szexuális elégedettség területén is. Azok a párok tudnak hosszú távon is izgalmasak és érdekesek maradni egymás számára, akik képesek közösen megújulni, új élményeket és tapasztalatokat szerezni. Egy kutatás szerint még a szexuális aktivitás gyakoriságára is hatással vannak ezek a dolgok.

Az extrovertált embereknek jobbak a kapcsolataik?

Az extrovertált emberek általában boldogabbak, társaságibbak és karizmatikusabbak, mint introvertáltabb típusú társaik. Keresik a kapcsolódást másokkal, és meg is vannak a készségeik, hogy jól kezeljék kapcsolataikat. Ezzel szemben viszont, ha túlzásokba esnek, az alá is áshatja a stabil párkapcsolatokat - mivel ez magas szintű kalandozó kedvvel járhat együtt. A kutatások alapján a magasan extrovertált emberek gyakran mutatnak érdeklődést a rövid távú kapcsolatok és szexuális kalandok iránt.

Elképzelhető, hogy most mindezeket elolvasva kicsit rád ijesztettem, mert felismersz magadban vagy a partneredben párat a fenti tulajdonságok közül. De nem szabad elfelejteni, hogy az emberek képesek változni, tudnak változtatni szokásaikon és viselkedésükön. Hiszen mind arra törekszünk, hogy jobbak legyünk és fejlődjünk. És mi lehet jobb ösztönző a változásra és fejlődésre, ha nem a szerelem?

Ha szeretnél segíteni a személyiség és a szerelmi kapcsolatok összefüggésének kutatásában, akkor töltsd ki ezt a kérdőívet , melyet Hevesi Krisztina, az ELTE PPK, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék munkatársa vezet.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock