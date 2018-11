Segítség, a pasim sminkeli magát!

Elképzeltem, és köszönöm nem - nem szeretnék egy napra arra kibotorkálni a fürdőszobába, hogy a pasim nagyban sminkeli magát.

Éppen elég időt tölt azzal, hogy az összes hajszálát egyenként belője. De hogy utána feldobja magára a vakolatot, az már személy szerint kicsit sok(k) lenne nekem.

Na, de ne csináljunk úgy, mintha ez akkora újdonság lenne, hiszen rengeteg férfi használ sminket: sztárok, színészek, zenészek, énekesek (rock bandáknál egyenesen kötelező). Persze, erre legyinthetünk, hogy természetes - a celebség része, csak a "szerepükhöz" kell - ahhoz pedig jól is áll.

Azt is értem, hogy manapság ide-oda dobáljuk az egyenjogúság labdát: ha egy pasinak lehetnek egyéjszakás kalandjai, akkor egy nőnek is. Ha egy nő hordhat rózsaszín, V-nyakú pólót, akkor a férfi is. És ha egy nő sminkelhet - akkor egy pasi is!

Hát jó, vannak körülmények, amikor érthető. Nők között is akad olyan, aki nem azért festi magát reggelente egy órát, mert alvászavara van, vagy mert bárhol lefotózhatják a paparazzik. Hanem azért, mert tökéletlennek ítéli a bőrét, és jobban érzi magát, ha elfedi a hibáit. Ezen senki önbizalma ne múljon! Ez alapján pedig mondhatjuk azt: ne legyünk már olyan kőkemény feministák, hogy csak magunknak akarjuk a sminkelés jogát!

Ha a pasi valamiért olyan hiú, hogy zavarja a bőre egyenetlensége - márpedig sok ilyen szaladgál -, hát hadd dobjon fel az arcára valamit, amitől jobban érzi magát! Vagy egy igazi férfi akkor is duzzad az önbizalomból, ha csak egy fokkal szebb az ördögnél?

De hol a határ?

Szép dolog, hogy törekszünk az egyenlőségre és a sztereotípiák eltörlésére. De mennyire jó az, ha felcseréljük a szerepeket? Jó az egy férfinak, ha mindig a nő fizeti a randin a vacsorát? Ha nem tartanak igényt a csajok az izomerejére, és még csak az ubis üvegeket sem kell soha kinyitnia? Jó az, ha levágjuk a pasik tökeit, és még ki is sminkeljük őket hozzá?

Aztán panaszkodunk a következményekre: arra, hogy elnőiesedtek a férfiak. Csinosabb a megjelenésük, mint a miénk, és még a fülbevalójuk is cukibb. Mindennek a tetejében még szebben is sminkelik magukat... Ha arra ébrednél egy nap, hogy ilyen lett a párod, fel tudnál rá nézni férfiként? Látnád benne a dúvadat, aki majd este jól megdönt - ahogy ott pingálja magát a tükör előtt?

Egy férfi legyen igényes! Nem baj, ha nem kell őt félteni nyáron, hogy bozóttűz üt ki a szemöldökén. Vagy, ha lenyírja a hónaljszőrét, hogy ne csiklandozza vele a szemgolyódat a buszon, amikor melletted kapaszkodik. Az is elvárható, hogy - akár szakállas, akár "csupasz csiga" - ápolja az arcát. Normális, ha szemkörnyékápolót, ránctalanítót vagy hidratálót használ, és igyekszik óvni a bőrét.

De egy férfi lehet elegáns és igényes anélkül is, hogy szempillaspirált, szemceruzát, szakáll- és szemöldökszínezőt, meg alapozót vetne be. Maradjon férfi, és ne essen túlzásokba - ennyi lenne a lényeg.

Persze, biztos vannak nők, akiket nem zavarna, ha "hites uruk" sminkelné magát. Sőt, örülnének, ha reggelente együtt pödörhetnék a pillájukat. Ki tudja, talán akadnak is olyanok, akiknél ez már évek óta így megy, és boldog párkapcsolatban élnek. De az is érthető, ha egy nő nem bírná elviselni annak a gondolatát, hogy a pasija - akire grizzly medveként gondol - sminkeli magát. Mert úgy érezné, hogy ettől elnőiesedik. Hiszen lássuk be: a sminkeléssel azért már vékony jégen táncolunk...

Ahogy egy nő férfiassá válhat egy pasi szemében, úgy ez fordítva is megtörténhet. Ez pedig akár haza is vághatja a testi-lelki vonzalmat, és - rövid úton - a kapcsolatot is. Ahol a párok azt szokták meg, hogy a nő a nő, a férfi meg a férfi - a külsőségekben is! -, ott a sminknek nem szépítő, hanem "roncsoló" hatása lenne. Persze, ha ezen múlik egy férfi boldogsága és önbizalma, hát sminkeljen...

Nyitókép: Shutterstock