Egyre több huszonéves barátomtól hallom azt, hogy inkább az idősebb nők érdeklik őket. Szívesebben ismerkednek akár a 30-as éveik végén lévő nőkkel, mint olyanokkal, akik a húszas éveik elejét tapossák.

Azon nem lepődünk meg, ha egy idősebb férfinak fiatalabb barátnője van - sőt, szinte természetes dologként kezeljük. Hiszen a lányok előbb érnek, és már akkor az esküvőjüket tervezgetik, amikor a fiúk még fakardokkal hadonásznak. Ráadásul - főleg régebben -, egy korban előrébb járó férfi már jó egzisztenciával rendelkezik, megtalálta a saját útját, így minden adott egy stabil kapcsolathoz - és akár a családalapításhoz.

Akkor mi változott?

Gyors közvélemény-kutatást végeztem, hogy vajon milyen okai lehetnek ennek a jelenségnek:

Máshogy épülnek fel a kapcsolatok. Egy családban már egyáltalán nem biztos, hogy a férfié a fő kereseti forrás, ő az elsődleges családfenntartó - és nem is feltétlenül akar az lenni.

- és nem is feltétlenül akar az lenni. A húszas évei végén járó pasi, aki építi a karrierjét, és normális keresettel rendelkezik, az ki akarja élvezni ennek az előnyeit. Ha pedig egy jóval fiatalabb, keresettel még nem rendelkező (például egyetemista) lánnyal van kapcsolatban, akkor az anyagi terhek sokkal nagyobb részét kell neki viselnie. Tehát egyszerűen kényelmesebb egy saját keresettel rendelkező, anyagilag is teljes értékű partnerrel tervezni a jövőt, vagy kiélvezni a pillanatot.

Tehát egyszerűen kényelmesebb egy saját keresettel rendelkező, anyagilag is teljes értékű partnerrel tervezni a jövőt, vagy kiélvezni a pillanatot. "A mai csajok csak a pénzre mennek!" sztereotípia elterjedése is ijesztő lehet a pasik számára. Mert már annyit hangoztatták ezt, hogy még az is hajlamos elhinni, akinek nincsenek ilyen tapasztalatai. Ezért sok férfiban felmerül: miért a vagyonával kellene lenyűgöznie egy nőt?

Egy harminc körüli (vagy azon túli) nő már biztosan képes egyedül megállni a lábán. Tehát az ismerkedés nem olyan alapokkal indul, hogy ki mit tesz bele anyagilag a kapcsolatba, hanem, hogy mint szuverén személyek mit várnak egymástól.

Ám vannak a pénzügyi kérdéseknél sokkal fontosabb dolgok is, amik még többet nyomnak a latban:

Tapasztalat!

Kevesebb bonyodalommal jár egy olyan nővel lenni, aki már túl van néhány párkapcsolaton. Aki tanult a hibáiból, nem akad fel lényegtelen apróságokon, nem "hisztizik", és jobban tudja mérlegelni, hogy mi az, ami igazán fontos. Ezért gördülékenyebben haladhat az ismerkedés, és akár az együttélés is.

Ismét a tapasztalat...

Mert bizony emiatt a szex is jobb lehet. Nem feltétlenül azért, mert egy idősebb nő több tucat férfit elfogyasztott már élete során, hanem, mert tisztában van a saját szexualitásával, tudja, mire vágyik, és azt is, hogy mit tud adni. Az évek múlásával az ágyban is egyre jobban magunkra találunk, és folyamatosan újabb szintekre lépünk. Tehát egy fejlettebb szexualitású, nyitott, magabiztos nő könnyen le tudja nyűgözni a férfiakat.

Manapság a 40-es nők is dögösek!

Odafigyelnek a testükre, a megjelenésükre, kifinomult stílusuk van, és nem feltétlenül rohannak minden új divatirányzat után, hiszen tudják, mi az előnyös számukra.

Más fontos számukra egy férfiban...

Jobban értékelik az odafigyelést, az apró, de jelentősebb gesztusokat. Nem esnek hanyatt egy 100 szálas, drága rózsacsokortól - és nem is várják el ezt -, viszont elérzékenyülnek, ha egy fárasztó munkanap után nem a mosogatóból kiömlő edénykupac fogadja őket.

Elvárások helyett megerősítenek.

Tudják, hogyan erősítsék meg egy pasiban a férfit, hogyan támogassák úgy, hogy jobban ki tudjon teljesedni.

Nem kapkodnak.

Nem ugrálnak egyik kapcsolatból a másikba. Ha felmerül egy probléma, azt meg akarják oldani, nem pedig szakítással menekülnek ki a szituációból, mondván: "Majd egy másik pasival jobb lesz!"

Több szabadságot engednek egy kapcsolatban.

Mivel nekik is van egy saját kialakult életük, ezért a közös programokon túl beleférnek a saját baráti társasággal töltött esték és a külön hobbik is. Nem zavarja őket, ha egy pasinak van saját privát szférája - sőt, erre kifejezetten előnyként tekintenek.

Nincs akkora generációs szakadék.

Habár lehet, hogy egy fiatal férfi és egy idősebb nő már a generációjuk két végpontján tartózkodik, mégis jobban megértik egymást, mint a következő nemzedék tagjaival. Az Y generációsok nehezebben tudnak azonosulni az új Z generáció ritmusával, értékrendjével, hiszen ők gyorsabban kommunikálnak, folyamatosan rohannak, folyamatosan online-ok, és más dolgokat várnak az élettől.

Persze ezek csak szubjektív vélemények, találgatások, biztosat én sem tudok. De az tény, hogy ez egy létező jelenség, amin talán érdemes kicsit elgondolkodni.

