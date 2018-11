Amikor először találkoztam a "kanterpesz" kifejezéssel, bevallom, én valami szexuális töltetű dologra asszociáltam... Jó mocskosra, mert ha már lúd, ugye...

De aztán kiderült, hogy jól benéztem - mármint a szexuális töltet tekintetében. A dolog mocskosságára meg talán inkább térjünk vissza később. A kanterpesz szó ugyanis - bő egy évtizeddel ezelőtti megjelenése óta - azt az ülő testhelyzetet jelenti, melyet a férfiak vesznek fel - általában tömegközlekedés közben.

Igen, jól gondolod, arra a kisebb-nagyobb terpeszre értendő, amitől a mellettük ülőnek rendszerint kevesebb hely jut. És ha most azon tűnődsz, hogy ez vajh' egy feminista fejéből pattant-e ki, nos: igen... Azt kell, mondjam, fején találtad a szöget.

A kanterpesszel kapcsolatos ellenszenv mára már egész mozgalommá nőtte ki magát, Madridban például egyszerűen betiltották a tömegközlekedési eszközökön. Ám a dolog akkor hágott tetőfokára, amikor a neten szélsebesen terjedni kezdett egy videó arról, amint egy hölgy hipóval önti le az így ülő férfiak ágyékát... Bár a kisfilmről időközben kiderült, hogy meg volt rendezve, ettől sajnos a probléma nem oldódott meg. Ráadásul több kérdést is felvet, mint ahogyan azt első ránézésre gondolnánk.

Kissé túl van tolva a téma, nem?!

A feminizmust már így is félreértelmezi az emberek nagy része, ez a megmozdulás pedig csak olaj a tűzre. Mert némelyek fejében teljesen jogosan fordulhat meg a kérdés: mégis mi a fészkes fenéért rugózunk egy ilyen csip-csup apróságon, amikor a világ bizonyos részein még manapság is tilos a nőknek autót vezetni, vagy iskolába járni - hogy a házasságon belül megengedett nemi erőszakot már ne is említsem...

Tényleg kizárólag a férfiak terpeszkednek?

Most gondoljunk bele, kik utaznak tömegközlekedéssel! Aztán azt is képzeljük el, hogy kinél mi van! Mi lesz a következő lépés? A férfiak válaszként beszólogatnak minden hatalmas táskával utazó nőnek? Vagy mozgalmat kezdeményeznek a push up melltartós csajok ellen?

Hiszen ők akár kétszer akkora mellméretet produkálnak saját adottságaik helyett, és így több helyet foglalnak el, amikor heringként egymáshoz préselődve állunk a tömött buszon? Vicces gondolatok, nem? Pedig nagyjából ezek lehetnének a leöntögetős akcióval egyenértékű válaszlépések...

"Hívogató öl"?

Aztán ott van még az az érv, miszerint a férfiak szétvetett lába erős szexuális tartalommal bír, így már csak ezért sem kellene így ülniük. Aha... Azért ez is sántít "egy picit". Mert ilyen alapon a nők meg ne vegyenek fel többé mélyen dekoltált felsőket vagy miniszoknyát? Ne sminkeljék magukat erősen, ne használjanak parfümöt, a magassarkú cipőkkel pedig egyenesen máglyára? Az, hogy kinek mi bír túlzott szexuális tartalommal, teljesen egyénfüggő, mindenkinek máshol van az ingerküszöbe - ezért egy mozgalmat ilyen érvekre építeni szerintem mérhetetlen ostobaság.

Mit mond a biológia?

Az ellentábor szerint a férfiaknak egyszerűen nem kényelmes más pozícióban ülni, bizonyos biológiai okoknál fogva. Azonban én ezzel sem értek egyet teljes mértékben. Egyrészt, mert nem egy olyan férfiismerősöm van, aki órákig jól elvan keresztbe tett lábakkal.

Másrészt pedig bizonyos kutatások kimutatták, hogy oké, kényelmes a kanterpesz - de csak azért, mert a test csont- és izomszerkezete azokhoz a mozgásokhoz alkalmazkodik, amiket gyakran végzünk. Tehát, ha más testhelyzetben ül valaki gyakrabban, akkor a teste ahhoz fog idomulni...

Szóval, a lényeg: tök mindegy, hogy nő vagy férfi az illető, oda kell figyelni a másikra, és akkor nem lesz sem probléma, sem konfliktus. Ha nő vagy, vedd öledbe a táskádat a metrón - ha pedig férfi, akkor ülj egy picit kisebb terpeszben. Ennyi az egész.

