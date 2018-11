Miközben ezeket a sorokat írom, pokoli másnapos vagyok, most azonban - egy időre legalábbis - véget vetek az alkoholfogyasztásnak.

Nem iszom semmit, amiben alkohol van, egészen pontosan 30 nap erejéig. Csatlakozom azokhoz, akik végigcsinálják a Száraz November kihívást. A nemzetközi mozgalom ugyan nem kihívásként tálalja a kezdeményezést, számomra - és sokunk számára - ez mégis az. Mondjuk ki őszintén: sokan vagyunk, akik többet iszunk a kelleténél. Anélkül, hogy elvesznénk az olyan fogalmakban, mint például a "nagyivó", vagy atomjaira szednénk az alkoholizmus pontos jelentését, be kell ismernünk: túl sokat iszunk.

Sokféle ok lehet a háttérben: a lelki, anyagi problémáktól kezdve egészen a kultúránk részét képező szokásokig - de a legtöbb esetben talán nem érdemes a miértet boncolgatni. Mindegy, hogy miért iszunk, a lényeg az, hogy könnyen eljuthatunk abba a helyzetbe, amikor már nem mi használjuk az alkoholt (vagy bármilyen más szert), hanem az használ minket.

Annak sincs nagy jelentősége, hogy napi két-három sört, vagy pár pohár bort fogyasztasz. Egész egyszerűen nem engedheted meg, hogy egy szer rátelepedjen az életedre! Hívatlan vendég, ami még akkor is hatással van rád, ha úgy érzed, teljes mértékben kontroll alatt tartod.

Ha csak fél órával később kelsz fel, ha csak hárommal kevesebb e-mailt írsz meg miatta, már akkor is visszavetett az előrejutásban, az álmaid elérésében. A legfontosabb ok tehát, amiért érdemes végigcsinálnod harminc alkoholmentes napot - akár most, akár bármikor máskor -, az önfegyelem gyakorlása.

Egy régi japán mondás szerint: "Aki képes másokat irányítani, az erős, aki képes önmagát irányítani, az rettenthetetlen." Büszkeséggel, örömmel tölti el az embert, ha nemet tud mondani saját magának, ha képes az önuralomra. Ez sikeresebbé tesz bennünket, jót tesz az önbecsülésünknek - arról nem is beszélve, hogy a környezetünkből is elismerést, sőt, irigységet vált ki, ha meg tudjuk változtatni a szokásainkat.

Az idei Száraz November központi témája a nők alkoholfogyasztása: olyasmi, amiről keveset beszélünk, szinte tabuként kezeljük. Dr. Zacher Gábor szavaival élve: A férfi alkoholizmus kifejezetten csapat sportág, a női alkoholizmus a spájzalkoholizmus - vagyis a jelenség mindkét nem esetében ugyanúgy fennáll. Ezt pedig saját tapasztalatokkal is alátámaszthatom, hiszen legalább annyi pocsolya részeg nőt láttam már szórakozóhelyeken, mint férfit. Ráadásul rájuk nézve több veszélyt rejthet az alkohol: hiszen míg egy férfit a legrosszabb esetben kirabolnak, addig egy nővel sokkal rosszabb is történhet.

Az egészségügyi kockázatokat sem söpörhetjük a szőnyeg alá: a hosszú távú, mértéktelen alkoholfogyasztás szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegségeket okozhat. Ráadásul a szellemi képességeinkre is kihat.

Gondolj csak bele, mennyire lassan forog az agyad másnaposan... Majd képzeld el, milyen lenne, ha a hátralévő életedet azokkal a képességekkel kéne leélned, amikkel másnaposan ébredsz! Ezt a cikket például közel egy órán keresztül írtam - holott sokévnyi újságírás után húsz perc alatt végeznem kellett volna...

Nem tudom, hogy sikerül-e végigcsinálnom ezt a harminc napot alkohol nélkül. Az viszont biztos, hogy megpróbálom. Csatlakozz hozzám, és még sok millió emberhez, akik hisznek abban, hogy van bennük elég erő - még ahhoz is, hogy legyőzzék saját magukat!

