Manapság az általános iskolákban óriási információhalmazt passzíroznak a gyerekek fejébe - amivel nincs is baj, hiszen a lexikális tudásra valóban szükség van. A probléma ott kezdődik, hogy a diákok nem részesülnek olyan oktatásban, ami elősegítené a gyakorlati életben való boldogulásukat...

Pedig véleményem szerint ez is nagyon fontos. Az alábbi öt dolog oktatásával például jelentősen csökkenteni lehetne az érzelmi analfabéták és az életképtelenek számát.

1. Önvédelem

Szorul ez bármiféle magyarázatra? Sosem értettem, miért fontosabb, hogy ki mennyire pusztul meg a 12 perces Cooper-teszten, mint az, hogy megvédjem magam egy esetleges támadás esetén.

2. Kommunikáció

Mármint a valódi. Ami nem ott kezdődik, hogy belevágok a másik szavába, mert már unom kivárni a végét - vagy, hogy nem hagyom a beszélgető partneremet szóhoz jutni. Hanem megfontolom a mondanivalóját, majd eldöntöm, hogy lehet-e benne valami igazság - ezáltal szélesedik a látóköröm. Kihasználom a magyar nyelvben rejlő megannyi lehetőséget, és igyekszem olyan színesen fogalmazni, hogy azt egy festő is megirigyelné.

3. Pénzügyek

Ha ezt is tanítanák, talán nem úgy kéne összeszedni a témába vágó információ morzsákat az ismerősöktől, mint egy szorgos kis hangya. Persze, valamiből a bankoknak is meg kell élni - különben senki nem venne fel 24 órán belül személyi kölcsönt. A hitelkártya pedig korántsem lenne olyan sok ember lelki társa egy-egy shoppingolós napra... Elég lenne a pár óra a gimnázium végén - máris tájékozottabban lépnének ki a nagybetűs életbe...

4. Illemtan

Nem jövök az "ezek a mai fiatalok" szöveggel, mert az idősebb generációnál is látszik, hogy ha volt is ilyen tárgy az órarendjükben, akkor azt ellógták. Viszont nem tudom, mikor volt utoljára ennyire a béka segge alatt az empátia. Egy "Jó napot, szeretnék kérni..." kezdetű mondat például csodát művel a gyorséttermi dolgozó mosolyával, akinek valószínűleg addigra már te vagy aznap az 511. vevő. Kedvességgel minden gördülékenyebben megy - erre is meg kéne tanítani a gyerekeket.

5. Hétköznapi teendők

A hétköznapi teendők oktatása elvileg a technika órán kéne megtörténjen, a klasszikus barkácsolás-horgolás lebontásban. Mégsem így van - egy villanykörte beszerelése előtt nekem is meg kell néznem egy YouTube-os oktatóvideót, mielőtt nekiesek a világításnak. Ahogy informatika órán sem tanítottak meg az adatvédelemre vagy a számlák online befizetésére - ellenben túl vagyok egy halom Happy Tree Friends részen. Valószínűleg ez az oka annak, hogy párját ritkító népszerűségnek örvend az interneten a "Gyakori kérdések" nevű oldal...

+1 Kritikus gondolkodás

"Petőfi Sándor ezzel a verssel az elmúlást akarta érzékeltetni..." - ha mást gondolsz, már csak hármas alá lehet a dolgozatod. Pedig inkább azt a megközelítést kéne tanítani a gyerekeknek, hogy: "Átolvasom/meghallgatom, majd alaposan végiggondolom több szemszögből is." Neked ismerős ez a hozzáállás? Nem - mert nyilván nálatok is az volt az osztályelső, aki a legszebben tudott magolni...

Szóval, nem ártana, ha az iskolában végre a valós életre is felkészítenének. Mert egy esetleges támadásnál valószínűleg te sem azon fogsz morfondírozni, hogy a templom, amit még a fél szemeddel látsz, barokk vagy eklektikus stílusú-e. Ahogy a hitelfelvételnél sem fog segíteni, hogy a datolyapálma egy- vagy kétszikű...

Nyitókép: Shutterstock