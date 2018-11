A nehéz gyermekkor hatása sosem múlik el nyomtalanul. Akár érzelmi, akár fizikai bántalmazást szenvedett el valaki gyermekként, biztos, hogy egy életen át cipeli magával az emlékeket - ahogyan az őt ért sérelmek pszichés következményeit is.

Mert a rossz bánásmód - vagy akár csak egy helytelen nevelési módszer - kihathat az egész személyiségfejlődésre. Bizonyos esetekben az "áldozat" sokáig fel sem ismeri, milyen abnormálisan viszonyul dolgokhoz - hiszen számára ez a természetes, ebben nőtt fel.

Van egy ismerősöm, aki mosolyogva meséli, hogy kiskorában szíjjal verték. "Persze, akkor sírtam - mondja -, de végül is nem lett semmi bajom. Csak meg akartak nevelni..." És nem érti, miért adta be a felesége a válópert: megpofozta a három éves kislányukat, annyira, hogy nyoma maradt a gyerek arcán. De ő csak jót akart, meg akarta nevelni. Olyan nagy dolog? Hiszen vele is így csinálták régen.

Őt hallgatva elgondolkodtam, vajon mennyire hibáztatható az egykori áldozat azért, hogy mostanra szintén agresszor vált belőle. Mondhatnánk, hogy nem hibás szegény, hiszen ő is egy korábbi, brutális bánásmód elszenvedője.

Szóval, a szülei a hibásak, akik gyerekként szíjjal verték. Na, de valószínűleg a szülei sem maguktól lettek ilyenek. Őket is verték a szüleik, és így tovább, és így tovább... Akkor viszont az összes generációra visszamenőleg mindenki felmenthető a durvasága miatt?

Nem egy gyilkosról hallottunk már a tévében, aki az utolsó szó jogán szörnyű gyermekkorát ecsetelte. Mégsem ment fel a törvény senkit pusztán azért, mert meg tudja indokolni, hogyan lett szörnyeteg belőle. A hétköznapokban pedig ugyanez a helyzet: mindegy, milyen hegeket égettek a lelkedbe gyermekként. Felnőttként a te felelősséged felismerni, miben viselkedsz abnormálisan - és változtatni is neked kell!

Ha folyton ordítasz a gyerekeddel, nem intézheted el pusztán annyival: azért teszed, mert veled is ordítottak. Ha megalázod a környezetedben élőket, a felelősséged súlyán nem enyhít, hogy veled is ezt csinálták régen.

Bármilyen fájdalmas és kegyetlen: a démonaiddal senki nem fog megküzdeni helyetted. Le kell győznöd őket - ha másképp nem megy, szakember segítségével. Mert ha továbbadod a sérelmeidet másnak, éppolyan bűnös leszel, mint az, aki téged bántott...

Nyitókép: Shutterstock