A minap színházban voltunk kisgyermekes barátainkkal. Humorosnak ígérkezett az este - és nem csak a komédia miatt, melyet megnézni készültünk...

Valakinek az az ötlete támadt: milyen mulatságos is lenne, ha a két felvonás között minden család bemutatkozna a színpadon. Ezen aztán jókat kacarásztunk - a velünk lévő gyereknek viszont, miközben mindezt hallgatta, felragyogott a szeme.

Bár eleinte hitetlenül nézett, de mivel néhány felnőtt - látván, hogy mennyire tetszik neki a felvetés - többször is megerősítette, hogy ez valóban így lesz, később már készült is a bemutatkozó szöveggel. Hiszen ki más képviselhetne bennünket, mint ő? Elkezdődött az előadás - már régen elfelejtettük a tréfát, amikor is eljött a két felvonás közötti szünet, a gyermek pedig számonkért minket.

"Akkor most fogják kiszólítani a nagyérdeműt?" - érdeklődött izgatottan. "Csak vicc volt" - próbáltam elbagatellizálni a történteket. "Akkor nem is kell kimenni?" - kérdezte zavarodottan. Látszott rajta, hogy hiszi is, meg nem is.

Most akkor mi az igazság? Egyszer ez, másszor az? Ekkor már éreztem, hogy nagy hibát követtem el. Olyan csalódottságot véltem felfedezni az arcán, hogy összeszorult a szívem. Elszontyolodva nézett rám. "Ne haragudj! - próbáltam menteni a menthetőt - csak tréfálkoztunk..."

Az arca elvörösödött, a szájacskája legörbült. "Becsaptak!" Ezt olvastam le a pofijáról. A csalódottság csak úgy sugárzott a tekintetéből, és egy könnycsepp a szeme sarkában már éppen legördülni készült. Ekkor nagyon elszégyelltem magam.

Mert ami ártatlan tréfának indult, az úgy tűnt, most komoly kárt okoz egy naiv gyermeki lélekben. Egy lélekben, mely elhiszi minden egyes szavad, bízik abban, hogy te sosem csapnád be. És ha olyat állítasz, amit aztán a kis szívébe zár, akkor várja, lesi az alkalmat, hogy beteljesüljön a dolog...

Szerencsére a színházi közeg, az élmények gyorsan elterelték a kicsi figyelmét, és hamarosan helyreállt a lelki békéje - de én megfogadtam, hogy soha többet nem teszek ilyet. Mivel nem elég nagy még ahhoz, hogy meg tudja különböztetni az egyszerű tréfát a valódi ígérettől, így óvatosan kell bánni a humorral.

Az ugratás is csak addig móka, amíg megbizonyosodsz arról, hogy a lurkó is cinkosod benne, érti a tréfát, és így nem érheti csalódás. Mert bár a gyermek könnyen felejt, sosem tudhatod, mikor veszíted el a bizalmát. Ráadásul, ha már benned és neked sem hihet, hogyan viszonyul másokhoz ezek után?

Az esetből kitűnt számomra, hogy nagyon vékony jégen táncol az, aki nem megfelelő módon tréfálkozik egy gyermekkel. Mert könnyen megrepedhet az a jég, vagy akár be is szakadhat - és akkor már nem biztos, hogy van visszaút.

KAPCSOLÓDÓ CIKK A gyermeked önbizalma a te kezedben van

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock