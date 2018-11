Annak idején sokaknak voltak kedvenc énekesei - nekem is. A popsztárok posztere kint lógott a falon, és kitűzőn vagy kártyanaptáron is gyűjtöttük a képeiket.

Emlékszem még a szöszi, színész-énekes Jason Donovanre,akivel több éven keresztül is "együtt laktam", és akire ma is nosztalgiával gondolok. Manapság is sok embernek vannak favoritjai, azonban az évek során valami mégis megváltozott.

Már nem csak a színészekért, énekesekért vannak oda a fiatalok - ugyanúgy rajonganak a "celebekért" is, akik minden komoly teljesítmény nélkül váltak ismertté. Mert valamiért divat lett azt gondolni, hogy akit a televízió vagy az internet által megismerünk, az többet ér.

Ezt bizonyította számomra az egyik tehetségkutató versenyben hallott párbeszéd is. A zsűri egyik - mondjuk úgy, celeb - tagja feltette a kérdést az egyik versenyzőnek, aki már sok éve énekel, sőt, éneket tanít: "Hol voltál idáig?"

A versenyző szerényen és pironkodva elkerülte a válaszadást - hiszen ő mostanáig is eredményesen és tartalmasan töltötte az életét, csak nem vált ismertté a televízió által. De valóban kevesebb vagy akkor, ha nem az ország színe előtt, hanem csak egy kisebb közösségben folytatod a tevékenységedet? Azt a szakmát, amelyben elismernek, és amit profi szinten űzöl?

Sajnos úgy tűnik, manapság az ismertség fontosabb az elismertségnél.

Sokan elhiszik, hogy akkor lesznek "valakik", ha az ország túlsó felén lévő kisboltban is felismerik őket. Ma már mindenki meg akarja mutatni magát, tehetségkutató versenyektől várják a kiugrási lehetőséget - azaz az ismertséget. Számtalan embernek az is mindegy már, hogy milyen formában lesz "híres", a lényeg az, hogy beszéljenek róluk, bármilyen hír kapcsán...

Ezért aztán tele az ország önjelölt celebekkel, a sikert pedig nem teljesítményben mérik, hanem a megjelenések számában: hányszor volt képernyőn az illető, és mennyit beszéltek róla. Mindez a fiatalok látásmódjára is kihat, hiszen azt érzékelik, hogy a valódi értékek - erőfeszítés, munka, tanulás, kitartás, teljesítmény - lassan teljesen kimennek a divatból.

Vagy már ki is mentek? Helyettük marad az üres magamutogatás és a felszínes szószátyárkodás? Félő, hogy a fiatalok lassan már képtelenek lesznek valódi erőfeszítéseket tenni a céljaikért, hiszen az életben mindenhol azt tapasztalják: nem az számít, mit tudsz, hanem az, hogy hányan ismernek.

Pedig nem: nem azzal hozol létre valós értékeket, hogy celeb vagy - ez csupán egy eszköz lehet ahhoz, hogy könnyebben boldogulj majd. Ha mégis mindenképpen ismert szeretnél lenni, akkor legalább valódi teljesítményeknek köszönhetően válj azzá - az igazi elismerést pedig ekkor is inkább a szűkebb környezetedtől és a családodtól várd, ne a publikumtól!

Így nem érhet túl nagy csalódás. Mert a publikum ugyanolyan gyorsan a mélybe lök, ahogy felemelt: nem az embert, csupán a celebet látják benned - miért is tennének másként? Hiszen nem vagy nekik más, mint a sok villódzó fény egyike a képernyőjükön...

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock