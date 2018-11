Megsemmisülve nézed a kolléganődet: most érkezett meg a wellness hétvégéről - talpig sminkben, csinos ruhákban. Látszólag mindene hibátlan - hagyjuk már!

Persze, tudod, hogy más nők sem tökéletesek: ugyanúgy kihalásszák a lift sarkában a fenekükből a tangát, mint te, de hiába, ha 0/24-ben azt tolják az arcodba, hogy minden sínen van. Pedig mindenkinek akad legalább egy féltve őrzött kis titka...

Valld be: jólesik káromkodni!

Nem szép dolog a káromkodás, de ha mértékkel űzöd, úgy gondolom, nem követsz el emberiség elleni bűntettet. Még senki nem halt bele egy kiadós b@sszamegbe egy fárasztó nap után. Sőt, vagy egy tucat kutatás bizonyítja, hogy egy csúnya szó kiejtése oldja a feszültséget - bár ezt valószínűleg amúgy is tapasztaltad már. Véleményem szerint ez még mindig jobb stresszlevezető, mint az alkohol vagy a cigaretta.

2. Csak ott jár borotva, ahol a papok táncolnak...

Gondolj bele: ha mindenki lelkiismeretesen végigszenvedné a kötelező napi szépségprocedúrát, valószínűleg senki sem járna dolgozni - idő hiányában. Biztosra veheted, hogy télen a barátnőid felének szőrös a lába, és a jó öreg, repedező nagymamisarok is ott bujkál a bakancs mélyén.

3. A nők "sosem" néznek pornót...

Ha már mélyen megbúvó titkokról beszélünk: egy felmérés szerint (melyben 3000 hölgy vett részt) a nők harmada heti rendszerességgel néz pornót. Nyilván erre jön még pluszba az a pár százalék, aki nem merte bevallani. A műfajok listája sem szolidabb, mint a férfi nézők esetében; a romantikus jelenetekre többnyire a gyengébbik nem sem kíváncsi...

4. Tuti én vagyok egyedül ilyen gáz!

Hajtépkedés, orrtúrás, körömrágás - a statisztika szerint legalább egy tevékenységet aktívan űzöl ezekből. Egy 1995-ös tanulmány során több száz válaszadóból 91% (!) bevallotta, hogy él efféle bányászengedéllyel, és sokan nem is akarták elhinni, hogy más is hasonlóképp túrja az orrát. Igazából mindegy is, hiszen egy átlag felnőtt ember napi egy liter taknyot nyel le - remélem, épp az ebédszünetedre készültél.

5. Hiába fognád a pasidra...

Utazzunk egy kicsit lejjebb - igen, oda hátulra. Ha legközelebb valaki elejt a társaságban egy könnyfakasztóan büdös szellentést, az valószínűbb, hogy egy barátnődtől jön, semmint a pasidtól. A nők bélgáza ugyanis több kénhidrogént tartalmaz - és ha jó kislány módjára visszatartod, a helyzet csak rosszabb lesz.

+1 Mindenki a fürdőbe jár zülleni!

Lehet, hogy a "kisdolgot" is csak a WC-n illik végezni, de a felnőttek 80%-át ez nem érdekli: vidáman beszínezik sárgával a zuhanytálcát. A 80%-ból pedig nem valószínű, hogy mindenki férfi... Hogy még kevésbé érezd magad cikinek: az emberek fele fürdés közben szirén hangjával terrorizálja a szomszédokat, ötödük pedig annyira beleéli magát ebbe, hogy kamu mikrofont is használ a teljes sztárság élményéhez. Ugye, hogy így már nem tűnik olyan tiszteletteljesnek a főnököd?

Szóval, nyugodtan hidd el: nem csak te vakarod meg a fenekedet, ha más épp nem látja. Az otthon melegében mindenkiből előbújik az "undorító" én - de valószínűleg még sok-sok évnek kell eltelnie ahhoz, hogy erről ne csak 4 vodkanarancs után lehessen beszélni.