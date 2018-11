Tucatnyi fétist tartunk számon a lábimádattól kezdve egészen a kötözésig, azonban a modern világban újabb és újabb furcsa szexuális fantáziák jelennek meg.

Ezek közül az egyik leginkább meglepő - vagy inkább elképesztő - az úgynevezett financial domination (pénzügyi dominancia), a findom. A dolog lényege az, hogy férfiak részleges vagy teljes kontrollt adnak egy nőnek a pénztárcájuk felett - ezzel meglehetősen kiszolgáltatott helyzetbe hozva saját magukat.

Bizony, sok férfinak szexuális izgalmat jelent az, hogy egy személyes találkozón, vagy akár egy webkamerán keresztül megadják a bankszámlájuk jelszavát. Esetleg "parancsra" megvesznek szinte bármit, amit a dominaként uralkodó nő megkövetel.

Nem szabad ezeket az "úrnőket" összekevernünk azokkal a nőkkel, akik bizonyos szexuális szolgáltatásokért cserébe elvárják egy férfitól, hogy ezt-azt megvegyen számukra. Itt bizony a férfiak szexuális fantáziájának kiéléséről van szó - ez a valóságtól való elszakadás új formája.

A mai társadalmakban nagy jelentősége van az anyagi helyzetünknek, talán pont ezért jelent szexuális örömöt egy férfinak, ha a pénze feletti irányítást átadhatja egy csinos nőnek. A findom műfajában utazó dominák többnyire huszonéves nők. Olyan webkamerás oldalak is léteznek, amik külön kategóriát biztosítanak a findom fétisének.

Ráadásul olyanok is vannak, akik nem elégednek meg azzal, hogy drága cipőket, táskákat vegyenek egy ismeretlen nőnek, vagy akár át is adják a bankszámlájukat. A findom extrém válfajában az önkéntes zsaroltatás is megjelenik. Ennek lényege, hogy a szubmisszív férfi intim fotókat, videókat ad át saját magáról a "megállapodás" szerint, és a domina ezeket egészen addig nem teszi közzé, amíg a férfi teljesíti a kívánságait.

A pénz a hatalom szimbóluma - ha egy férfi átadja a pénzét egy dominának, akkor gyakorlatilag az egész életét a kezébe helyezi. Teljes kontrollt ad felette, pontosan ez a findom lényege - és sok férfinak ez kéjes örömet okoz.

Néhány éve még csak egy kis szubkultúráról volt szó, mára viszont egyre inkább népszerűvé válik az önkéntes pénzügyi kiszolgáltatottság. Vannak férfiak, akiknek minden adott az életükben: szerető feleség, család, mégis vágynak a findom nyújtotta izgalmakra. Másoknak ez az egyetlen lehetősége arra, hogy nők közelébe kerüljön - akár személyesen, akár csak az interneten keresztül.

Szokatlannak hathat ez a fétis, az viszont egyenesen hátborzongató, hogy a legtöbb ebben a műfajban dolgozó domina "pénzdisznó"-nak szólítja ügyfelét. A webkamerás beszélgetések során pedig - az elvárásoknak megfelelve - válogatott szidalmakkal illeti.

A verbális agresszió szinte alapkövetelmény a műfajban, ezután jöhet csak a bankszámla megcsapolása. Nemrég egy angol ügyfél tizenöt millió forintnyi összeget fizetett egy dominának egyetlen órányi webkamerás szolgáltatásért, hihetetlen - vagy inkább szomorú - jelenségről van szó.

A legtöbb nő - pontosabban lány - aki a findom műfaját elkezdi, még 25 éves sincs, általában nem is tudják, hogy pontosan mi mindennel jár ez - nem is bírják sokáig. Könnyű pénzkereseti lehetőségnek tűnik, ahol még a testüket sem kell áruba bocsátaniuk - de ez azért nem ilyen egyszerű.

Egy rendszeres ügyfél elmondása szerint a findomban csak vesztesek vannak, a résztvevő férfiaknak inkább pszichológusra lenne szükségük, a dominák legtöbbje szintén egyenes utat választ a kiégéshez. Hiszen amiket másokkal teszel, az benned is nyomot hagy...

