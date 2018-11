"Tudatos életmód", "egészséges életmód" - a csapból is ez folyik. De miért lesz jó neked ténylegesen, ha jobban odafigyelsz magadra?

A szórakoztatóipar, mint valami sunyi kis ördög, csak arra vár, hogy lépten-nyomon elcsábítson. Nekikezdenél tanulni? Hopp, egy Youtube videó. Kitakarítanád a lakást? Jaj, az a gonosz pornóoldal már megint magától felbukkant! És akkor még nem esett szó az esetleges szociális életről sem.

Szóval, ha te is érezted már úgy, hogy nem tudod megmondani, mivel is ment el a hétvége, akkor barátom, üdv a klubban: neked is kell egy életterv. "Jó, de minek? Ez megint ilyen új hülyeség!" Az internet még mindig legyen a barátod: ha rákeresel a tudatos élet vagy életterv kulcsszavakra, egy halom olyan cikket fogsz találni, amik azonnal egyenesbe rakják az utadat.

Éppen ezért nem is szeretném megváltani a világodat, sem összerittyenteni egy mondvacsinált "haladj-akard-tedd" listát. Az efféle sablonoktól - és szerencsére temérdek hasznos ötlettől is - gyakorlatilag két kattintásnyira állsz. Én csak tippeket és meglátásokat tudok nyújtani.

Mit akarsz egyáltalán?

A siker szóval bánj nagyon óvatosan - az önsegítő könyvek borítóján pózoló öltönyös alakok számomra eléggé visszatetszőek. Neked kell tudnod, mi tesz boldoggá: muszáj egyszer egy őszinte pillanatodban leülnöd és végiggondolnod. Meg fogsz lepődni, mennyire más lesz a végeredmény, mint ami eddig motoszkált a fejedben. Ha ez megvan, akkor jöhet az egyes célok kisebb lépésekre való felosztása, majd azok szigorú határidőhöz kötése.

Beírhatod, hogy február 10-ére le akarsz fogyni 55 kilóra, ha közben "elfelejtesz" hozzá edzéstervet írni. Akkor bizony a vékony alak ideája csak az első nagybevásárlásig lesz esélyes, hiszen nem lesz mihez tartanod magad.

Megtervezted? Szuper. Most valósítsd is meg!

Mivel jó esetben nem csak egy célod van (végignézni az összes Trónok Harca részt), mindenképp témakörökkel kell dolgoznod. Át kell gondolnod mindent - egészség, barátok (mióta nem élek életet a Facebookon kívül?) -, ami javításra szorul. Lesz egy pár. Ezután jön a szar rész: a terveidet meg is kell valósítani! Nyilván itt buknak el a legtöbben - de miért is?

Mert egész egyszerűen meg kell változnod.

El kell köszönnöd a hétvégi lustálkodástól, szigorú időbeosztás szerint kell élned. Ez megy mondjuk, két napig, aztán becsúszik az első kis hiba. Majd a következő, és még egy. Megerőlteted magad, újra visszatérsz a heti tervedhez. Aztán észreveszed, hogy kijött a kedvenc sorozatod legújabb része, és máris azt nézed az esti edzés/nyelvtanulás helyett...

Ne add fel, ha kudarcot vallasz!

A teendők listája szép lassan elcsúszik, te meg azon kapod magad, hogy már egy hónapja visszaálltál a régi mókuskerékbe - az álmaid pedig továbbra is ott porosodnak a kacatos fiókban. Egyszer sem olvastam még sehol, hogy ez mennyire irdatlan nehéz, és hogy tele van buktatókkal - pedig a tudatosság nemcsak döntés, hanem egy hosszú folyamat eredménye. A hosszú folyamat ráadásul nem két hónapot jelent, hanem - mivel emberek vagyunk - akár élethosszig is tarthat.

Légy rugalmas!

Ha végre megszokod, hogy ne egész nap a Facebookon lógj, akkor is jöhet egy tragédia vagy egy gyászhír, ami fenekestül felforgat mindent. Mert ezekbe a tervekbe nincs belekalkulálva a legjobb tréfamester: az élet. Véleményem szerint ezért valamelyest rugalmasan kell bánni a határidőkkel, viszont az álmokból nem szabad engedni, azokhoz körömszakadtáig ragaszkodni kell.

De hogy mégse taszítsalak pár sorral mély depressziósokat megszégyenítő letargiába, tudd: mindez megvalósítható, csak épp nem két hét alatt. Nagyon, de nagyon türelmesnek kell lenned - és a legkisebb sikerélményt is vedd komolyan! Mert az is lesz.

A kis lépésekben pont az a jó, hogy normálisan lehet velük haladni. Mindemellett számolni kell rengeteg kudarccal, ahogy az újrakezdéssel, a pofára eséssel és a jó öreg önbizalomhiánnyal is. Ezek nem olyan démonok, amiket két motivációs videóval el tudsz intézni. Ez munkát, időt, türelmet igényel. De megvan a gyümölcse, szóval hidd el: megéri, ha nem a sorozatok és a lustálkodás világában tengődsz!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock