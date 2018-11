Férfinak lenni nem egy leányálom. Oké, nem menstruálnak, és néhány dolog tekintetében elnézőbb velük a társadalom, de azért sok esetben nem cserélnék egyikükkel sem.

Főleg, hogy nekik is megvan a gyenge, nőies oldaluk - amit jól el kell rejteniük, ha valódi pasik akarnak lenni. De ne aggódj, kedves férfi olvasó: ha a következő néhány pontnak megfelelsz, igazi alfahímmé válhatsz - bár a valós személyiségedet közben a kukába dobhatod...

1. A randizás egy kisebb vagyon!

Ha nem a 42-es számú italboltba hívod meg szíved választottját, akkor bizony mélyen bele kell nyúlni a pénztárcába. A hölgyek persze udvariasságból előveszik a magukét, és visszautasítják a meghívást, de a lelkük mélyén azt szeretnék, ha a következő öt kört is te állnád - ha lehet, a további életük kiadásaival együtt. Persze akad, aki legalább nem rejti véka alá a szándékait, és már az első fél órában rákérdez, van-e BMW-d.

2. Te szegény - neked harangoztak!

A férfiak örülnek, hogy szárazon megússzák a piros betűs ünnepnapokat - na de milyen érzés lehet egész nap egy kukaccal és két mogyoróval a combjaid közt szaladgálni?! Keresztbe tett lábbal ülni például fizikai képtelenség - arról nem is beszélve, mikor a "legjobb" időpontokban kezd viszketni is. Erre jön még a napi 4-5 merevedés, ami a legképtelenebb szituációkban történik. Nem is tudom, mikor lehet kellemesebb: egy reggeli vendégeskedés közben az anyóséknál, esetleg állásinterjún a csinos HR-es lány mosolyának köszönhetően...

3. 100% alfahím...

Otthon laksz anyádékkal? Jaj, de ciki. Szereted a romantikus filmeket? Miért, mi vagy te, lány? Meginnál egy finom koktélt? Szerencsés esetben a barátnőd kihozza neked, egyébként meg maradj a sörnél - a citromos-alkoholmentes persze kizárva. Ezen felül nézz már ki légyszi valahogy - de ha kondiba jársz, akkor gyúrós barom vagy. 30 éves korodra legyen egy céged, de mellette legyen időd a barátnődre is, hiszen elvárja...

4. Hiszticunami

Erről mindig a Belga együttes "Az a baj" című remekműve jut eszembe. Ha kedves vagy, az a baj - hiszen biztos megcsaltál. Ha nem vagy kedves, az a baj - biztos azért, mert már nem kellek neked. Hogy képzeled, hogy nincs kedved szeretkezni velem? Hiszen neked kell meghódítanod, te vagy a férfi - én pedig egy istennő! Félórás panaszáradat után lankad a figyelmed? Egy utolsó szemét alak vagy, és már nem is szeretsz.

5. Tudnod (és bírnod) kell - hiszen férfi vagy!

Oké, egy makacs befőttes üveg még jöhet. Ám mivel jó esetben kicsit izmosabb vagy a barátnődnél, szép lassan jönni fognak egyéb nehéz cuccok is - amiket mindig, minden körülmény között neked kell cipelned. Költözködésnél például te viheted fel a kanapét a negyedikre, és nem futhatsz el visítva - mint a barátnőd -, ha meglátsz egy pókot a sarokban. Ha lyukat kell fúrni a falba, vagy kiégett egy villanykörte, nem mutogathatsz a csajodra. Ha te nem végzed el, együtt ücsöröghettek éjszakánként a sötétben.

+1 Cipeld a visszautasítások terhét!

Nem egy férfit láttam már megtörve, amiért a nők folyton visszautasítják. Bizony, a barát zóna nem a legkellemesebb hely. Legtöbben önhibájukon kívül kerülnek ide - hiszen az nem főbenjáró bűn, ha valakit szar munkával, ronda arccal vagy gyengébb humorral "áldott meg" az ég. Ráadásul minden randin a te dolgod, hogy elbűvöld a másikat, jobbnál jobb poénokat dobálj - és csak reménykedhetsz: elég jó voltál ahhoz, hogy sor kerüljön második találkára. Már ha egyáltalán eljutsz az elsőig... A huszadik pofon után pedig nehéz lehet önbizalmat meríteni...

Szóval, uraim, minden tiszteletem - hiszen sokszor szó nélkül tűritek azt, ami miatt mi, nők, már rég kivágtuk volna a hisztit. Igazi férfinak lenni nem kis tudomány...

