A legnagyobb vágygyilkos: az elvárt szex...

Az emberek szexuális igényei különbözőek. Még egy párkapcslaton belül sem biztos, hogy a két félnek ugyanakkora a libidója, és ugyanolyan gyakran igényli a szexet.

Ezenfelül szerepet játszhat még az elhidegülés, a túlterheltség, a stresszes életmód és sok minden más is abban, hogy gondok adódnak az ágyban - vagy, hogy a pár egyik tagja rendszeresen elhúzódik, vagy csak muszájból mond igent. Probléma lehet ha ezek mellett a nő (de akár a férfi is) úgy érzi, hogy elvárják tőle a szexet. Van olyan akire ez kifejezetten negatívan hat.

"Este van, este van: kiki nyúgalomba..." A gyerekek már ágyban, a mosogatógép csendesen zümmög, a kedvenc sorozatrész pörög. És akkor rád néz a férjed "azzal" a nézéssel. Szexet AKAR - és te abban a pillanatban lefagysz...

Befeszülsz, az egész tested tiltakozik, a legkisebb sejtedig. Nem is érted, mi történik: ma napközben, a munkában pontosan arról álmodoztál, hogy este odabújsz a jó illatú férjedhez, és egy kiadósat szexelsz vele. Akkor miért ez a hirtelen "önvédelmi" reakció? A hosszú távú kapcsolatokban igen gyakori ez a probléma - de vajon miért? A kérdésre általában két sztereotíp válasz létezik:

Azért, mert a férfiak több szexet akarnak, mint a nők.

Azért, mert a hosszú távú kapcsolatokban elmúlik a szikra.

Emlékszem, mikor kicsi voltam, apukám gyakran át akarta ölelni anyukámat, netán a fenekére csapni, mikor én is jelen voltam, mire anyukám csitítólag mondta: "Ne a gyerek előtt..." Ebből úgy tűnhet, hogy apukám szívesen és sokat szexelt volna, míg anyukám nem - vagy legalábbis nagyon szégyenlős volt a témában. De vajon ez tényleg így van? Igazából nem arról van szó, hogy a nők libidója csökken a korral, és nem is arról a bizonyos szikráról. A probléma gyökere inkább az elvárás, a partnerre való nyomás gyakorlása.

Ugyanis a nőket nem mindig indítja be - és nem is elégíti ki - a hosszú távú kapcsolatokban többnyire elvárt "teljes szex". Vagyis az a fajta szex, ami nagyjából azonos lépésekből, megszokott módon épül fel. Előbb egy kis csók, talán egy kis előjáték, ami magába foglalhat némi orális kényeztetést, majd a végén behatolással végződik. Hiába érzik úgy, hogy ma kevesebbel is beérnék, nem kell az összes lépcsőfokon végimenni. Azt nem lehet, mert egy komoly kapcsolatban ki állna meg az első vagy a második állomáson, amikor a "teljes szex" is kivitelezhető? Nem vagyunk már kamaszok ugye...

Szóval, este van, nézitek az aktuális sorozatot, és jön a "nézés", és a nézéshez az az elvárás kapcsolódik, hogy akkor ma este szex lesz. Nem lehet csak odabújni vagy csak csókolózni, és megállni egy kis pettingnél. A tested pedig leblokkol."Szexelni akar, és én nem mondhatok nemet. Mert akkor kiakad, hogy miért nem... Inkább belemegyek." És ez újra és újra megtörténik.

Az elvárás nem szexi. A "nézés" nem szexi. A célzott, begyakorolt mozdulatok, amik egyértelműen a teljes, behatolással záródó szexet célozzák, nem szexik. Méghozzá azért nem, mert amikor a partnered rád néz azzal a nézéssel, akkor átkapcsolsz egyfajta teljesítménykényszeres üzemmódba.

Többé már nem az számít, hogy te mit szeretnél, hanem az, hogy megfelelsz-e neki és az ő elvárásainak. Nem arról van szó, hogy te ne vágynál ugyanúgy az intimitásra. Kezdve azzal, hogy összebújtok a kanapén, folytatva azzal, hogy napközben megölel a párod, és ad egy puszit. Viszont ha ezek az apró érintések állandóan társulnak azzal a "nézéssel", az elvárással, az hosszú távon a libidó teljes halálát okozza. A nő érinthetetlenné válik, a férfi pedig levonja a következtetést, hogy a nők idővel már nem akarnak annyi szexet, mint kezdetben, vagy, hogy elmúlt a "szikra".

A megoldás nagyon kézenfekvő lenne, de annál nehezebben teljesíthető. Ki kellene szállni a mókuskerékből, megszakítani a szituáció állandó ismétlődését. Ehhez viszont beszélni kell a problémáról. Elmondani a valós igényt, ami általában az lenne, hogy egy ideig, amíg a tested újra megtanul bízni a másik testében, csak érintésekkel, öleléssel, csókokkal kedveskedtek egymásnak. Ha a férfi megérti, hogy ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem lesz szex, hanem épp azt, hogy később változatosabb szexuális életetek lesz, akkor ő is partner lesz a megoldásban. Legalábbis egy szeretetteli, a másik érzelmi és testi szükségleteit tiszteletben tartó kapcsolatban mindenképp.

Huszka Anikó

Nyitókép: Shutterstock