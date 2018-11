Egy nő sosem lehet élete minden területén sikeres!

Éppen hazafelé tartottam egy sikeres megbeszélésről, megkaptam a projektet, amire olyan régóta vártam. Új lendület, új motiváció és fejlődési lehetőség - gondoltam magamban, majd szinte azonnal ráfagyott az arcomra a mosoly...

Ugyanis azon kaptam magam, hogy a következő gondolatok cikáznak a fejemben: "Biztosan valami rossz fog történni!", "Ha ez sikerült, mi nem fog?", "Minden jót valami rossz követ."

Megfogalmazódott bennem a kérdés: tényleg az univerzum alapszabálya, hogy a jó és rossz időszakok váltják egymást? Ugyanis sokunk életében megfigyelhető, hogy ha egy adott területen sikert érünk el, egy másikon kudarc/veszteség ér bennünket. De vajon mekkora szerepet játszhat a saját hozzáállásunk, a rejtett félelmeink abban, hogy bevonzzuk a rossz dolgokat?

Persze hosszas merengés után levontam a saját következtetéseimet, azonban szerettem volna egy objektív, szakértői véleményt is meghallgatni, így Kollár Anna Self-Love coach-hoz fordultam.

"Szerintem az az egyik legnagyobb paradigma - főleg a nők körében -, hogy 'Nem lehetsz egyszerre sikeres életed minden területén.' És igen, szerintem van benne egy nagy adag önbeteljesítő jóslat is. Hiszen, mint minden önkorlátozó hiedelemnél, itt is csodálatosan működik a kognitív disszonancia. Vagyis ha azzal a feltételezéssel nézed a világot, hogy ezt a meggyőződésedet igazsággá tedd, számtalan ezt alátámasztó tény, történet és eset fog veled szembejönni. Az érdekessége ennek, hogy ha az ellenkezőjét akarod bebizonyítani, akkor is ugyanígy fogsz járni.

Ám azt is érdemes ilyenkor megvizsgálni, hogy mit jelent neked a siker a magánéletben, és mit a karrieredben. Mit tartasz a karrier és a magánélet egyensúlyának? Az ezekre a kérdésekre adott válaszok már jó eséllyel meg fogják adni az esetleges elakadásod okát. Például, ha olyan elvárásokat tűztél ki magad elé, amik fizikailag nem teljesíthetők, de ennek nem vagy tudatában, akkor egyszerűen mindig sikertelennek fogod érezni magad.

Személyes kutatásaim alapján olyan, hogy 'teljes egyensúly' nem létezik. 'Semmi sem állandó, csak a változás maga' - szól Hérakleitosz mondása, és valóban! Mondjuk, például ha éppen elérsz egy kitűzött célt, ám ezzel egyidejűleg megfázol, akkor a siker már nem is igazi siker? Megint el lehet mondani, hogy egyszerre az élet minden területén nem lehetsz sikeres, mert az egészséged nem 100%-os?

Igen, végülis elmondhatod ezt is. Vagy inkább nézhetnéd úgy, hogy 'Na, megfáztam, több C-vitamint szedek, és pihenek egy estét", majd továbblépsz a kérdésen, és azáltal, hogy nem adsz energiát a panaszkodásnak, már meg is szűnt az egyensúlytalanság.

Az életedért te vagy a felelős, te írod a saját szerepedet - vagyis csak rajtad múlik, hogy egyes eseményeket hogyan értékelsz. Ha teljes egyensúlynak, 100%-os sikernek azt akarod értékelni, hogy ma reggel felkeltél, és nem borítottad magadra a kávét, akkor ezek szerint abban a percben 100%-osan sikeres voltál. Ennyi."

Anna szavaiban igazolásra lelt a saját teóriám is: vannak dolgok az életben, amikre nincs ráhatásunk, egyszerűen megtörténnek, mert hozzátartoznak a körforgáshoz. Ilyen például a halál. Ugyanakkor ott vannak azok a "negatív" események, melyek alakulásában szerepünk van.

A párkapcsolatunkat, a karrierünket, a mindennapjainkat mind hatalmunkban áll befolyásolni azzal, hogy milyen gondolatoknak adunk teret. A választás tehát a legtöbb esetben a mi kezünkben van, a kérdés csupán annyi: ti hogyan döntötök?

Horváth Petra

Nyitókép: Shutterstock