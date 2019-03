Mindig megjelennek bizonyos top témák, amikkel kapcsolatban bármilyen írás is születik, tuti, hogy óriási sikert fog aratni a neten. Az egyik ilyen például a "mai fiatalok" orrvérzésig történő szidása.

Úgy érzem, hogy itt az ideje egyensúlyba tenni azt a bizonyos mérleget. Ugyanis a sok indokolatlan csúsztatás - és a már-már hisztérikus rikácsolás - "kissé" kinyitotta a bicskát a zsebemben.

Még mielőtt bárki azt gondolná, nem célom elvitatni a valóságot. Egyetértek abban, hogy az okoskütyük, az online kommunikáció, a "mindentlehet" neveltetés és a "mostazonnal", mert "nekemezjár" életfelfogás egyértelműen rossz irányba tereli a mai fiatalságot.

Tény és való, hogy túl korán kezdenek élni, kimaradnak bizonyos lépcsőfokok - emiatt pedig lelkileg instabil és kiforratlan emberek próbálnak idő előtt felnőttként létezni. Abban is látok igazságot, hogy túl nagy hangsúly került a külsőségekre, hogy a közösségi média torzítja a valós értékekről kialakult képüket. Ez pedig olyan megfelelési kényszert alakít ki bennük, aminek egészséges kereteken belül nem lehet megfelelni. És abban is egyetértek, hogy ezekről beszélni kell.

DE...

Kedves tapasztalt, felnőtt emberek! Remélem, tisztában vagytok azzal, hogy ezt a generációt ti neveltétek/nevelitek most is. Ti vagytok azok, akik beengeditek otthonaitokba a fogyasztói társadalom mérgező gázát: ti ültetitek számítógép elé a gyerekeiteket, ti veszitek meg az óriásplakát méretű tévét, és ti engeditek, hogy a fiatalok ezek előtt ülve csöppenjenek bele a tinédzserkorba.

Ti vagytok azok, akik rohantok, dolgoztok, siettek, fáradtak vagytok - ezért pénzt adtok uzsonna helyett, játékokat vesztek közös időtöltés helyett, és okostelefont beszélgetés helyett. Nyilván mindenki ott próbál időt spórolni, ahol tud. De ezek után ugye nem vagytok meglepve, hogy az uzsonnapénzből előbb-utóbb kóla lesz és cigi, a közös időtöltésből "hagyjálanyamostjátszom", a beszélgetésből pedig chatelés a haverokkal...?

Lehet panaszkodni a végeredményre, lehet azt mondani, hogy a mai fiatalok rosszul látják a világot, de kérdezem én: kitől hozzák a mintát? Azt pedig csak félve kérdezem, hogy az ujjal mutogatás mikor vezetett bármi jóra...

Ugyanis mostanában óriási divat lett a fiatalokat szidni. Kattintásvadász oldalak, okoskodó bloggerek és mindenhez értő coach-ok ragadnak billentyűzetet, hogy "papírra vessék" a mai generáció kilométer hosszú bűnlistáját. Sőt, mi több, olyan összefüggéseket és következtetéseket vonnak le, amikhez élőben bizonyára nem lenne bátorságuk.

"Eltömegesedett, közhelyes, véleménnyel nem rendelkező, gondolkodni képtelen, önállótlan, semmirekellő, lelketlen, aszexuális, prűd, képmutató" - ez csak néhány jelző, amit a legutóbb olvasott egy-két hasonló témájú bejegyzésből kiemelnék.

Az én szememben ezek nem többek, mint jól megkomponált, hangzatos kulcsszavakkal ellátott hatásvadász posztok. Amik irtózatosan károsak, mert nincs mögöttük konstruktív elképzelés, nincs bennük párbeszédet kezdeményező és valós gondolkodásra sarkalló információ. A bejegyzéseket írók részéről pedig nem érzem sem a törődést, sem a szándékot, hogy megoldást találjanak - csak azt, hogy behódolnak egy olyan trendnek, amivel könnyedén lehet olvasókat szerezni.

Azzal meg ugye ki törődik, hogy ennek milyen hatása lesz majd? Hiszen az ilyen típusú kifakadások csak még inkább növelik a generációk közötti szakadékot, és egymás ellen hergelik az amúgy sem túl békés embereket.

Éppen ezért, én szeretném megvédeni a mai fiatalokat. Azokat a félérett - vagy talán még teljesen éretlen - embereket, akik valóban nem tökéletesek, de nem is rosszabbak nálam vagy a nálam idősebbeknél. Azokat, akik nagyon sok szempontból irtózatosan talpraesettek, akik csomó dologról már most többet tudnak, mint én valaha is fogok, és akik nemcsak álmodni mernek, hanem el is hiszik, hogy megvalósíthatják a céljaikat.

Akik között rengeteg a tehetséges, szorgos, keményen küzdő ember, és akik ugyanúgy nem lesznek soha elég jók a náluk idősebbeknek, ahogyan a korábbi generációk fiataljai sem lehettek azok...

