Nem vitás, hogy a szex fontos. A mai kor emberének meg kell tanulnia együtt élni a ténnyel, hogy kéretlenül is ömlik ránk - ennek ellenére a saját szexuális életünkről még mindig nem beszélünk...

Vagy, ha véletlenül mégis, akkor csakis úgy, hogy minden "csúcsszuper", merthogy ez a ki nem mondott társadalmi elvárás - mint ahogy az is, hogy egy bizonyos kor után már nem illik nemi életet élni. Nos, a Singer Magdolna Szextörténetekcímű könyvében megszólaló hús-vér emberek bizony rendesen rácáfolnak erre, és sokszor arcpirító őszinteséggel beszélnek vágyott vagy megélt szexuális kalandjaikról.

A szvingerező házaspáron át - akik nem a trend kedvéért, hanem közös belső indíttatásból hódolnak a csoportos szexnek - a kilencven éves bácsiig, aki nemcsak, hogy szexuálisan aktív, de el sem tudja képzelni, hogy testiség nélkül érdemes lenne létezni.

Ahogy az már ebből a pici szemelvényből is kirajzolódik: a könyv izgalmas, és eltér a megszokottól, épp ezért magának a szerzőnek is ki kellett lépnie a komfortzónájából az interjú elkészítéséhez.

"Mentálhigiénés szakemberként, gyásztanácsadóként sokszor találkoztam szexuális problémákkal is. Hiszen a veszteségekkel járó folyamatok - mondjuk, egy válás, amit szintén el kell gyászolni - óhatatlanul is kihatnak az élet minden területére. A szex témája azonban valamelyest nekem is komfortzónán kívül esik, nem vagyok szakember ezen a területen, de mindig azt gondoltam, hogy ezt majd valakinek meg kellene írnia egyszer.

Végül annyiszor megtalált a téma, hogy belevágtam. Nem bántam meg, mert rengeteget tanultam általa. Többek között arról is, hogy mennyi mindent kellett volna másként csinálnom a saját gyermekeim szexuális felvilágosítása során. Milyen fontos lenne egy harmonikus szülő-gyerek kapcsolatban, hogy a szexről, a testiségről, az intimitásról való beszélgetés ne legyen tabu. A szüleinktől tanult mintát generációkon keresztül görgetjük tovább, pedig ezek felülírhatóak lennének."

Kérdés, hogy akkor miért nem tesszük meg. Sajnos nagyban közrejátszik a szégyen - még az általánosabb problémáinkról is restellünk beszélni, nemhogy a szexuális nehézségeinkről.

"A könyvben szereplő történetek pont azért olyan felszabadítóak, mert végre megláthatjuk, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal. Mások is bénáznak, csalnak, álmodoznak, netalán még örömlánynál is megfordultak, mégis tükörbe tudnak nézni.

Fontosnak tartottam, hogy szakértők is megszólaljanak a témában úgy mint szexuálterapeuta, coach, filozófus, tantra oktató, intim masszőr, hogy árnyalt legyen a kép. Kriston Andrea neve elég közismert, de olvashatjuk olyan hivatásos bába véleményét is, aki a szülést, mint szexuális aktust definiálja."

Megdöbbentő és egészen hétköznapi történeteket is találunk a könyvben - de fontos megemlíteni, hogy nem minden szereplő elbeszélése zárul happy enddel.

"Természetesen nem. Nem is ez volt a cél. Sokkal inkább az, hogy elinduljon egy párbeszéd, egy oldottabb, közvetlenebb diskurzus az élet egyik igen fontos esszenciájáról, ami ténylegesen lehet flow élmény - ragasztó két ember között.

De - mint ahogy ezt sokan átélik - egyik napról a másikra eltűnhet az életünkből, vagy épp visszakerülhet bele. Pont úgy, ahogy egy 67 éves asszonnyal esett meg, aki harminc évig nem élt szexuális életet. Majd, amikor komolyan megbetegedett, rádöbbent, hogy mégsem kerek számára a világ, ha nem szexel. Ezért aztán újra belevágott, és - elmondása szerint - élvezi."

Voltaképpen ez lenne a lényeg: az élvezet. Nem az elvárásokon alapuló, ideálisnak beállított szexuális élet, hanem az örömteli, saját igényekre szabott, kielégítő szex.

