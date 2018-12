Azok, akiknek betegsége a külső szemlélődő számára nem észrevehető, nemcsak a krónikus fájdalommal küzdenek meg, hanem állandóan bizonygatniuk kell, hogy nem lazsálnak, nem színlelnek vagy hisztiznek: valóban szenvednek.

Annánál tizennégy éve diagnosztizáltak endometriózist. Ez egy láthatatlan betegség, mégis világszerte több mint 180 millió nőt érint. Egy olyan állapotról van szó, melynek során a normálisan csak a méh belső felszínén jelen lévő nyálkahártya a méh üregén kívül is megjelenik.

Ez aztán a legkülönbözőbb kellemetlen és fájdalmas tüneteket okoz: felpuffad a has, fáj az egész hasüreg és a kismedencei szervek, rendszertelenné válik a menstruáció, nehézkes - ha nem lehetetlen - lesz a teherbeesés.

"Az endometriózisnak többféle fajtája is létezik. Az én esetemet a leginkább súlyosak között tartják számon, ami azt jelenti, hogy akár 74 órára is teljesen ki tud vonni a forgalomból a betegség. Ilyenkor csak fekszem az ágyban teljesen begyógyszerezve, hasmelegítővel az ölemben, és egy dolog jár az eszemben: mikor ér már véget a fájdalom?" - kezdi történetét a feltűnően szép, 28 éves lány.

Nemcsak az endóra - mert Anna így hívja állapotát -, hanem a krónikus fájdalommal járó betegségek mindegyikére jellemző azonban, hogy a jobb napokon senki sem mondaná meg, hogy bármi gond is van. Ha az égető, szúró fájdalom nem jelentkezik, akkor kirándul, utazik, teniszezik, fut, és persze utoléri magát munkájában. Szerencséje van, mert bár szabadúszó grafikusként a határidők őt is kötik, nem kell heti öt napot egy irodában töltenie, maga oszthatja be az idejét. Már amikor nem az endometriózis teszi ezt meg helyette.

Természetesen az, aki eddigi élete felét a különböző intenzitású krónikus fájdalom szorításában töltötte, megtanult alkalmazkodni a helyzethez, és létezik egy sor túlélési technikája. "Igyekszem mindig előre tervezni, hiszen soha nem tudhatom, mikor szegez padlóra a bénító fájdalom. Mindegy, hogy kajáról vagy munkáról van szó, én nem engedhetem meg azt, hogy az idő kicsússzon a kezeim közül. Ha ma, mikor jól vagyok, nem végzem el az adott munkamennyiséget, nem vásárolok be, nem főzök ebédet, lehetséges, hogy két napig nem lesz rá alkalmam."

Emellett komplett túlélő felszerelése is van: speciális, puha anyagból készült, gumis nadrágok, amelyek kíméletesen ölelik körül gyakran puffadt, fájó hasát, és kényelmes, bő felsők, amelyek melegítik sajgó derekát és hátát, és szükség esetén elfedik a problémás részeket.

Arra is vigyáznia kell, mit eszik és iszik, ugyanis egyes dolgok tovább ronthatnak állapotán. "Nem engedhetem meg magamnak, hogy egy jobb napon lazítsak, és ne törődjek a testemmel. Ha egy nagy séta után nem nyújtok, másnap esetleg mozdulni sem tudok."

Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy krónikus fájdalommal az élet nemcsak fizikai szinten nehéz, de a lélekre is rányomja bélyegét. Anna nagyjából nyolc éve hetente elmegy a pszichológusához, aki segíti őt abban, hogy minél könnyebben fel tudja dolgozni az őt érő nehézségeket. "Aztán persze van, hogy csak ülök a kanapéján, és bőgök, hogy már megint kiesett az életemből három nap, és így megy el mellettem az egész élet, annak minden ajándékával, amit az egészségesek élvezhetnek."

Anna folyamatosan nyitott az orvostudomány és az alternatív medicina valamennyi friss vívmányára, hogy meggyógyuljon, de legalábbis fájdalmai enyhüljenek. Nemrég egy kísérleti fázisban lévő tablettát tesztelésében önkénteskedett, pillanatnyilag pedig akupunktúrás kezelésekre jár. Egyelőre hiába, az endometriózisra jelenleg nincs ismert gyógymód. Az érintettekért úgy tehetjük a legtöbbet, hogy elfogadjuk: a rossz napokon nem bennünket hagynak cserben barátként, munkatársként, hanem épp a túlélésért küzdenek...

Anna történetét Barok Eszter jegyezte le.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock