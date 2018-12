Amikor végre azt hittem, hogy 2018-ban már nem kérdés, hogy a fizikai agresszió bármilyen formája elfogadhatatlan, akkor jött Kareem Hunt, az NFL és a magyar kommentelők.

A történet röviden: Kareem Hunt amerikaifutball-játékos februárban fizikailag bántalmazott egy nőt (lökdöste, majd a földön lévő nőbe bele is rúgott). A videó nyilvánosságra került decemberben, a játékost kirúgta a csapata, és a jövője is kérdésessé vált. Ennyit magáról az esetről. Ami viszont még érdekesebb, az a sportoló cselekedetére adott társadalmi válasz volt.

A történtek után sportkommentátorok és kommentelők kezdték el boncolgatni az ügyet, főleg a nő felelősségére koncentrálva. Mit is mondott a nő? Miért is ment fel a hotelszobába? Milyen rasszhoz is tartozik? És ehhez hasonló kérdések sokasága merült fel. Finoman célozgatva arra, hogy azért a nő is tehet arról, amit kapott.

Na és itt álljunk meg egy kicsit! Az nem is kérdés, hogy a nő hibázott. A hírek szerint rasszista megjegyzéseket tett a sportolóra - ami Amerikában főleg - nagyon sértő és teljes mértékben elítélendő dolog. DE - és itt van egy hatalmas DE. Soha, semmilyen verbális inzultusra nem lehet válasz a fizikai agresszió. Engem nagyon elszomorít, hogy ezt 2018-ban még le kell írnom.

Egy beszólás, legyen az akármilyen sértő is, nem jogosít fel senkit arra, hogy fizikailag bántalmazza a másikat! Nincs olyan, hogy ha az anyámat szidja valaki, akkor bemoshatok neki egyet, ha pedig rasszista megjegyzéseket tesz, akkor bele is rúghatok. Egyszerűen azért, mert nem elfogadható, hogy bárki ököllel vegyen elégtételt egy sértésért.

Ha egy sportolóról van szó, akkor még súlyosabb a helyzet. Hiszen vitathatatlanul erőfölényben van egy átlagemberrel szemben. Főleg, ha olyan sportot űz, amiben szüksége van a fizikai erejére, hogy másokat leterítsen, fellökjön, kiüssön. Egyszerűen akkora fölénnyel rendelkezik fizikailag, ami miatt egy lökés vagy egy rúgás teljesen máshogy hat, mintha mondjuk, én tenném.

Arról pedig már csak halkan merek beszélni, hogy népszerű sportolóként sokkal nagyobb felelősséggel tartozik, mint egy átlag ember. Ha tetszik neki, ha nem.

Ugyanez a véleményem akkor is, ha egy férfi egy másik férfit üt meg. Képzeljük csak el, mi lenne, ha mindenki behúzna egyet a másiknak, aki olyat mond, ami neki nem tetszik! Akkor a világ egy szép nagy, éjjel-nappal nyitva tartó bokszringgé változna. Gyanítom, az nem lenne jó senkinek.

