Ne rinyálj annyit, és rögtön boldogabb leszel!

Mindannyian a boldogságra hajtunk - te is. Ha másképp nem megy, vásárlással próbálod elérni. Tudod, hogy az új, 60 000 Ft-os táska csak tüneti kezelés, mégis megveszed.

Hiába olvastál róla, hogy a világ szegényebb részén élő emberek sokkal boldogabbak, mégsem mernél cserélni velük. Hogyan jutottunk el idáig? Jobb, ha tudod: az evolúció valójában nem boldogságra, hanem túlélésre "szakosított" minket. Ezért bírod egy hétig étel nélkül, annak ellenére, hogy már evés után három órával farkaséhes vagy. Ezért tudsz kínok közt bemenni dolgozni egy komolyabb szakítás, esetleg egy gyászidőszak ellenére is.

Ez szuper - de te nemcsak túlélésre vágysz, boldog is akarsz lenni, az élet viszont 0-24-ben önti a nyakadba a szart. Belép tehát a képbe a felületes, instant örömkeresés:

Leugrasz a Mekibe egy ízfokozókkal dúsított hambiért.

Lősz magadról egy szép képet, és várod a buksisimiket Instán vagy Face-en.

Megveszed magadnak azt a szép cipőt, amivel fél éve szemezgetsz.

Felhívod az exedet egy kis légyottra...

Ezekkel önmagukban még nincs is semmi baj, ha valamilyen komolyabb kiborulás esetén veted be őket. A gond ott kezdődik, hogy a valódi problémakezeléshez ez édeskevés. Tudod, hogy szükséged lenne egy órás intenzív bőgésre, ne adj' isten, le kéne ásnod a lelked mélyére - de kinek van erre ideje vagy ereje? Sokkal könnyebb bezárni a problémáidat a "következőtízévbennemfoglalkozomvele" címkéjű fiókba, mint végigvergődni a fájdalmas úton, ami végül a feldolgozáshoz vezet...

A gondjaidat tehát húzod magaddal. Minderre pedig rátesz egy lapáttal, hogy mostanság az igények is jócskán megnövekedtek. Régen a többségnél kimerültek a vágyálmok a "legyen család-pénz-béke" kívánságban - ma mindenki el akarja érni a csillagokat.

Fényes karriert akarsz, de mellé családot is. Álompasira vágysz, de nem akarsz örökre leragadni egy ember mellett. Kövér összegeket szeretnél a bankszámládra, de a világot is be akarod utazni, és persze a drága cuccok sem maradhatnak el. Ez pedig lottó ötös vagy dúsgazdag felmenők nélkül szinte lehetetlen.

Erre jönnek még a "jó" hírek: apád halálos beteg, a demens nagymamád elszökött az otthonból, esetleg a párod feltűnően gyakran lájkolja a kolléganője képeit, akivel persze csak szimplán jóban vannak. Aztán körbenézel a világban, és azt hiszed, te vagy az egyetlen szerencsétlen, aki csak erőszakkal húzza fel az arcára a "mosoly maszkot", miközben egyik veremből a másikba esel.

Pedig, ha nem ignorálnád teljesen a fájdalmas érzéseket, könnyebb volna. Esetleg tudomást kéne venned arról is, hogy nem vagy halhatatlan, és meg kéne tanulnod élvezni az életet.

A "fejletlen" országokban azért jönnek ki meglepő statisztikák a boldogságra vonatkozóan, mert az emberek örülni tudnak mindennek, amijük van. Az anyagi biztonság nyilván fontos tényező a boldogsághoz, de egy gyémántgyűrű vagy egy luxusautó már nem tartozik ide...

Jobb, ha tudod: sosem fog minden klappolni. Sőt, valami irgalmatlan nagy teher mindig nyomni fogja a válladat. A kérdés csak az: elfogadod ezt, vagy megpróbálod a "boldogság kirakós" minden elemét összekuporgatni - miközben belegebedsz?

Nyitókép: Shutterstock