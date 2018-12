Rinyál, hibáztat, panaszkodik - A mártírok ismertetőjelei!

Léteznek olyan emberek, akik mindent maguk akarnak megcsinálni, mert senki másban nem bíznak. Minden csak akkor lesz tökéletes, ha ők végzik el - éppen ezért rendkívül elfoglaltak, hiszen nem engednek ki semmit a kezeik közül...

Pedig a nap számukra is csak 24 órából áll. Legalább részfeladatokat átadhatnának valaki másnak, de nem teszik - inkább mártírt csinálnak magukból, hogy aztán panaszkodhassanak, mennyi dolguk van.

Az egyik barátnőm anyukája is ilyen: még azért is rászól a lányára, ha a konyhai törlőruhát nem abban a szögben teszi fel a tartóra, ahogyan azt ő szokta. Összedől a világ, ha egy elmosogatott tányér véletlenül zsíros marad, esetleg a ruha nem úgy van elpakolva, összehajtva, ahogyan az szerinte elvárt.

Nem bízik senki másban, csak saját magában, ezt azonban a világért sem ismerné el: ehelyett folyton a környezetét hibáztatja, mert mindent neki kell megcsinálnia. Úgy érzi, lustákkal, hozzá nem értőkkel van körülvéve, és nem látja be, hogy mindezzel mélyen megbántja a szeretteit.

Meg sem fordul a fejében: talán ő tehet arról, hogy azok, akik körülveszik, talán éppen miatta váltak ilyenné. Mert megunták, hogy neki semmi sem jó úgy, ahogyan ők teszik. Állandóan azt hallják, hogy haszontalan a segítségük, így egy idő után arra gondolnak: minek törjék magukat? Hadd csinálja az, aki mindig mindent kritizál, hiszen számára úgyis csak a saját munkája a tökéletes.

Kialakul egy ördögi kör: minél kevesebbet segítenek be a családtagok a házimunkába, anyuka annál inkább meg van győződve a saját igazáról. Továbbra is panaszkodhat, tetszeleghet a mártír szerepében: a munka oroszlánrésze most aztán valóban rámarad. Meg sem fordul a fejében, hogy időnként biztosan nála is zsíros marad egy tányér - hiszen senki nem tökéletes...

Azt gondolnád, hogy nagyon jó együtt élni (vagy együtt dolgozni) egy olyan emberrel, aki mindig mindent megcsinál mások helyett - pedig nem így van. Folyton zsörtölődik, hiszen elégedetlen, márpedig ez nem túl kellemes.

Pedig ha el tudná engedni a többiekkel szembeni bizalmatlanságát, akkor a környezete is nagyobb kedvvel kezdene bele bármibe. Ha ilyen emberrel találkozol, nem tehetsz mást, mint megpróbálod megtörni az ördögi kört, és megkísérled megértetni vele: szívesen segítesz - de csak akkor, ha nem kritizál folyton, hanem értékeli azt, amit teszel.

