"Szeretem és elfogadom magamat." "Anyagi bőség vesz körül." Ha máshol nem, A titok című filmben biztosan találkoztál már az esténként elsuttogott és tükörre írt "pozitív megerősítéssel", mint a vágyak elérésének egy biztos módjával.

Az év vége közeledtével ez még inkább aktuális, elvégre tele vagyunk tervekkel az új évre. Nemcsak a divatos ezoterikus művekben, hanem az üzleti életben is hallhatunk arról, hogy az önmagunk számára tett pozitív kijelentések a céljainkig repíthetnek bennünket. De vajon ez valóban így van?

A pszichológia mai álláspontja szerint igen: tudatalattink ugyanis nem tesz különbséget a valóság és az általunk vetített kép között, így aztán a megfelelő állítások valóban segíthetik elérni azt, amit akarunk.

Más kérdés persze, hogy "nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell, és nem elég akarni, de tenni, tenni kell", ahogyan azt Váci Mihály igen precízen megfogalmazta. Nézzük, mi a titka annak, hogy a megerősítések ne csak segítsék cselekedeteinket, de a lehető legtöbbet hozzuk ki belőlük!

Bárhogy csinálhatod - rajtad múlik

Van olyan, akinek az működik, ha hangosan kimondja, amit el szeretne érni - akár többször egymás után, éberen és frissen. Más elalvás előtt ismételgeti magában, egyfajta mantraként, mivel ilyenkor az elme különösen befogadó, vékonyabb a határ az álom és a valóság között. Olyan is van, aki papírra írja, és a cetliket a lakás különböző pontjain helyezi el, amolyan szöveges vision boardként. Egyéntől függ, kinél mi működik: a lényeg, hogy egyszerre mindig egy állításra fókuszálj!

Jelen időben és kijelentő módban fogalmazz!

Nem mindegy, hogy miként fogalmazod meg a célodat. Ne azt mondd, hogy "lesz egy új autóm", hanem elért célról beszélj: "van egy új autóm", esetleg "imádom az új autómat". Akár a színét és a típusát is beleszőheted a mondatba, ha már biztosan tudod, milyet akarsz. A részletek fontosak és hasznosak - de vigyázz, ne korlátozd magad, hiszen nem csak óceánkék vagy tűzpiros autóban lehetsz boldog!

A "nem" szót nem ismeri az Univerzum

Fontos, hogy ne tagadj: nem mondhatod, hogy "nem vagyok beteg". A pozitív üzenet így szól: "egészséges vagyok", esetleg - ha ezt még nehéz is elhinni - "egyre jobban érzem magam". Bármilyen nehéz helyzetben is vagy, pozitív megerősítésedben ne legyenek negatív szavak, tagadás, felszólítás vagy panasz! Már attól jobban fogod érezni magad, ha sikerül egy egyszerű, könnyen megjegyezhető állítást megfogalmazni - hát még ha "dolgozni" is kezdesz vele!

Egyszerre mindig csak egy lépést tegyél előre!

Ha Kati egész életében 150 ezer forintos fizetést vitt haza, hiába ismétli el magában lefekvéskor ezerszer, hogy havonta kétmillió forint érkezik a számlájára. Ez egyszerre túl nagy lépés, a tudatalattija ezt jó eséllyel nem fogja elfogadni, netán a tudata is háborog ellene ("Hah, még hogy én! Először ezt a sárga csekket fizessem be!").

Ha a következő lépés, amit el tud képzelni a 200 ezer, akkor jöjjön az! A lényeg, hogy csak annak van esélye a megvalósulásra, amiről KÉPünk van mélyen legbelül, amit el tudunk KÉPzelni. A többi - ahogy azt a nyelvhasználat is mutatja - KÉPtelenség...

Használd minél több érzékszervedet a megerősítéshez!

Nyugodtan érezd, ahogyan beleülsz az új autóba, és a bőrüléshez tapad a hátad! Szívd be az autó illatát, halld, ahogy zúg a motor, becsapódik az ajtó! Vagy képzeld el azt a harmonikus házasságot, amire vágysz: ha nincs még párod, ne az arcra koncentrálj (ne korlátozd magad, hiszen több ember is van, aki az igazi lehet!), hanem arra: hogyan érzed magad a társad mellett. Minél több érzékszervet kapcsolsz a képhez, a tudatalattid annál inkább a valóság részeként kezeli azt, így észrevétlenül is segít annak "bevonzásában", megvalósításában.

A pozitív megerősítések használata olyan technika, amit bárki használhat - világnézetétől, hitrendszerétől függetlenül. Ne feledd: nincs vesztenivalód! Boldog új évet, boldog megvalósítást 2019-ben!

KAPCSOLÓDÓ CIKK Ide nekem a rózsaszín szemüveget!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock