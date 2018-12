Az emberek túlnyomó többsége szeretne sok pénzt keresni és világot látni. Ha azonban nem te vagy Luxus Vivi és Fecsó szerelemgyereke, akkor bizony nem olyan egyszerű megvalósítani mindkét dolgot egyszerre.

Vagy pénzed van, vagy világot látsz. A kettő együtt maximum úgy jöhet össze, ha intim viszonyba keveredsz egy sugar daddy-vel - vagy elszegődsz dolgozni egy óceánjáróra. Az utóbbi viszont igen rögös út. Az egy dolog, hogy meg kell küzdened a magánnyal vagy épp a lakótársaddal, akivel egy 1,5 négyzetméteres lyukon osztozkodtok. Maga a munka is kőkemény, főleg "első bálozóknak". A hajókon ugyanis komoly hierarchia van, és szinte mindenki lentről kezdi.

Andi szerint azonban - akinek gyermekkori álma volt, hogy világot lásson - érdemes megbirkózni a kellemetlenségekkel. Mert rövid időn belül olyan egzisztenciát tudsz teremteni magadnak, amiről egyébként vélhetően csak álmodoznál. Idővel pedig egyre jobb pozíciókba kerülhetsz. Ennek viszont ára van. Például az, hogy nincs szabadnap: amikor a dolgozók felszállnak a hajóra és aláírják a szerződést, akkor vállalják, hogy hónapokig megállás nélkül tapossák a mókuskereket.

Andit viszont ez sem akadályozza meg abban, hogy az aprócska szünetekben felfedezőútra induljon. Ez azért is fontos számára, mert a személyzet kabinján nincs ablak. Sőt, privát szféra sincs... Azt meséli, eleinte ez sokkal kevésbé terhelte meg, mint gondolta - az első hetekben még arra sem volt energiája, hogy foglalkozzon az érzéseivel. A néhány órás kiruccanások viszont igazi energiabombaként szolgálnak.

"Sokszor sikerül lazítani a szigetek tengerpartján. A napsütés, a kellemes hőmérséklet, a kristálytiszta víz és a homokos part meghozza a gyümölcsét - minden ilyen alkalom feltölt egy kis energiával, ami aztán segít a továbbiakban."

Erre pedig szükség is van, mert ahogy meséli: a kollégáival nemcsak együtt dolgozik, de együtt is lakik. Esténként rendre előjönnek a "ki fürdik előbb" vagy a "kapcsold le a tévét" kezdetű viták, amiket nehéz jól kezelni az egész napos stressz után. Rengeteg elfojtott düh halmozódik fel bennük munka közben, ezért nem könnyű még egymás közt is higgadtnak maradni.

A hajótársaság persze igyekszik tenni valamit a feszültség oldásának érdekében: havonta egyszer-kétszer például bulit szerveznek a személyzetnek. Ezen kívül van saját bárjuk is, ami "mentes" az utasoktól. Itt ki lehet engedni a feszültséget, akár még szidni is lehet a vendégeket, akiknek az a legnagyobb problémájuk, hogy túlságosan hullámzik a hajó, avagy 2 fokkal melegebb volt a kabinban! Mivel azonban az utasok egy raklap pénzt fizetnek, örök szabály, hogy a vendég szava szent. A reklamációja is.

Ha a személyzet tagjainak munka után még marad energiája, akár edzhetnek, szaunázhatnak, sőt, tanfolyamokon is részt vehetnek. Ne felejtsük el, hogy itt nincs munkába járás, lakbér, bevásárlás, mosás, főzés, mosogatás. Ha ügyes vagy, akkor még a kabinodat sem kell takarítani.

Nem csoda, hogy sokan rászoknak erre az életformára. Egy hosszú évek óta hajón dolgozó séf szavaival élve: "Függő leszel, mivel itt mindig zajlik az élet. Nem unatkozol, nem kell azon gondolkodni, holnap mit csinálj - csak taposni kell a mókuskereket."

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock