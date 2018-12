Pornót néz a gyerek iskolaidőben!

Nyilván, mindenki látott már pornót - hogyne látott volna, az a csoda, ha sikerül elkerülni. A gyerekek is könnyen belefuthatnak a neten, hiszen a kereső bármilyen szóra felhozhat szexuális jellegű tartalmakat.

Mégsem az a megoldás, hogy nem engedjük őket netezni. A világháló tele van csodás és fantasztikus - valamint undorító és bűnös dolgokkal. Ahogyan az élet is. A szülők feladata, hogy megtanítsák a gyerekeket: mit és hogyan kell használni ebben az óriási kavalkádban. Az internet olyan, mint a kés: jó és rossz dolgokra egyaránt alkalmas. A késsel lehet ölni, de kenyeret szelni is. A lényeg, hogy mi a jó verziót tanítsuk.

A pornóval kapcsolatban az lenne a legfontosabb, hogy beszéljünk róla - ugyanúgy, mint a világ más dolgairól. Hiszen amikor egy kisgyerek szuperhősös filmet néz a moziban, akkor is tudja, hogy az nem a valóság: sajnos egy ember sem tud repülni, megmenteni a világot és örökké élni.

A statisztikák szerint a felnőttfilmeket munka- és iskolaidőben nézik a legtöbben. Régen ez is bonyolultabb volt: be kellett csempészni az országba a VHS kazettát, és titokban lemásolni - most meg csak rákattintasz az okostelefon képernyőjén.

Persze, te nem! Ahogy én sem... Mi biztosan nem nézünk pornót, sőt, elítéljük. A gond csak az, hogy akkor is létezik, ha nem veszünk tudomást róla. Épp ezért semmi más eszközünk nincs vele szemben, csak az, ha elmondjuk a gyerekeknek: olyan ez, mint egy élőszereplős mesefilm. Nem a valóság. Bár számítógépes vagy egyéb trükk nincs benne, mégsem biztos, hogy a hétköznapi életben is ezt csinálják egymással az emberek - de ha véletlenül igen, ez akkor is csak egy film.

Arról is beszélni kell, hogy - bár minden szereplő nagykorú és egészséges, és a látottakba tényleg beleegyezett -, valamiért az egésszel baj van. Mert elvégre az egészséges szexualitás az intimitáshoz, az érzelmekhez kötődik, tehát sehogy sincs az igazán rendben, hogy fiatal - vagy kevésbé fiatal - nők és férfiak így akarnak pénzt keresni, és ezt választják kiútnak egy-egy nehéz helyzetből.

A pornó nem művészet, nem erotika, nem jó és nem rossz, de velünk él és létezik. Mi, a XXI. század emberei semmivel sem vagyunk rosszabbak, mint az elődeink. Csak épp sokkal több a csábítás, a vizuális inger, aminek nehéz ellenállni.

Így eshet meg, hogy sokan három perc alváskönnyítő, feszültségoldó élvezetért cserébe nem gondolják végig, mit is lehetne tenni azokért, akik a pornóiparban dolgoznak. Azért, hogy ne legyen veszélyben az egészségük, ne legyenek egész életükben megbélyegezve a munkájuk miatt és ne alázzák meg őket.

Véleményem szerint, ha a nézők megállnának és elgondolkodnának az eléjük táruló képek láttán, a következő alkalommal talán már nem kattintanának rá olyan könnyen - sem olyan élvezettel. Igen - mint minden más -, ez is rajtam és rajtad (is) múlik. És természetesen azokon is, akik ezt az utat választják. De erre a helyzetre is érvényes a szabály: sok kis apró lépés, gondolat és változás vezet oda, hogy idővel egy jobb, élhetőbb és emberibb világban éljünk.

Kezdd azzal, hogy nem nézel pornót! Vagy legalább kevesebbet... Helyette idézd fel inkább azt az alkalmat, amikor a legjobb volt a szex! Hidd el, ezzel is sokat segítesz!

