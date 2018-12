Mondd meg, mit iszol - megmondom, jó fej leszel-e!

"Mit iszol?" - hangzik el a kérdés minden társas összejövetelen, szinte azonnal. Ilyenkor töprengünk egy keveset a kínálat fölött: mi az, amit éppen kívánunk. A legizgalmasabb megközelítés talán mégis az, hogy melyik ital milyen hatással van ránk...

A barátaimmal töltött poháremelgetős évek során volt időm megfigyelni, hogy a társaságunkban melyik ital mire hivatott. Így készítettem ezt a felsorolást - a teljesség igénye nélkül.

Pálinka

Kiváló társasági ital. Közvetlenné és megértővé tesz. Ha semmilyen közös témád nincs a másik emberrel, akkor ott van témának a pálinka. Ennek az italnak ugyanis mindenki a szakértője, és mindenkinek van róla legalább egy hajmeresztő sztorija.

Whisky

Elegáns ital. Úgy a jó, ha megadjuk a módját: apró kortyonként szürcsölgetjük, kis jéggel, esetleg szódával, közben pedig Dallasba képzeljük magunkat a Ewing-birtokra. Kristálypohár, kényelem, fényűzés... Alattomosan itatja magát, nem érezni, hogy mennyi az elég, csak amikor már késő, és a talpunk gömbölyű lesz tőle...

Konyak

Igazán stílusos ital, főleg meleg pohárban. Tökéletes választás, ha lazítani akarsz. Nem véletlen, hogy már nagyanyáink is ezt ajánlották a menstruációs görcsökre. Egy löttyintés a teába vagy kávéba, és az alhasi görcsök máris oldódnak - a gond csak az, hogy néhány pohár után más is oldódik. Például a nyelvünk, és olyasmit is kikotyogunk, amit nem szerettünk volna. Továbbá oldódnak a gátlások is - néha akár jobban is a kelleténél...

Likőrök

Egy ital, ami gyógyszer a gyomornak. Persze, ez leginkább a gyógynövényes likőrökre igaz, és abból is csak egy pohárkára. Deres pohárban szervírozva megszünteti a didergést a hideg téli estéken. Több pohárka esetén viszont átveszi az irányítást a buli felett, és briliáns ötletek alapjául szolgál - csupa olyan tevékenységhez, amikről csak másnap derül ki, hogy rettentően rossz ötletek voltak!

Vodka

A csendes rövid. Mivel nincs erős szaga, akkor is bátran le lehet gurítani belőle egy pohárkával, ha nem szeretnénk, hogy később valaki megérezze rajtunk az alkoholt. Szódával, naranccsal vagy tonikkal keverve kitűnő szomjoltó. Éppen emiatt érdemes odafigyelni a mennyiségére. Mivel úgy csúszik, akár egy üdítő, a hatása árulkodóbb lehet, mint a szaga...

Koktélok

Igazi "csajos" italok. Még az is finomnak találja - főleg gyümölcsös vagy tejszínes kivitelben -, aki nem szereti kimondottan az alkohol ízét. Koktélt inni menő, egészen addig, míg a sokadik pohár után bele nem nézünk a mosdó tükrébe, hogy megigazítsuk a sminkünket. Akkor derül ki ugyanis, hogy arcot kéne igazítani, nem pedig sminket.

Borok

A szakértők itala. Testes vörös, gyümölcsös fehér vagy könnyű rozé. A különféle jelzőkkel felcímkézett borozgatás - egy könnyed beszélgetés mellett, sajtot és diót csipegetve - valódi életérzés. Ám ahogy gyűlnek az üres üvegek, mindenki egyre inkább a saját gondolataiba merül - és nem a napsütötte szőlővidékekre kalandozik el a képzelete, hanem egészen máshová.

Sör

Kiváló ital a barátkozáshoz. Sokfélesége lehetővé teszi, hogy mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt. Nyáron a legkellemesebb, mikor előttünk habzik a gyöngyöző pohárban. Garantáltan mosolyt csal az arcokra - a sörnek köszönhetően még azzal is kedves tudsz lenni, akivel amúgy szóba sem állnál. Hátránya, hogy gyakran pisilsz tőle, illetve két poháron túl lassítja a beszédet, ami nem mindig előnyös.

Pezsgő

A sunyi kis álmosító. Általában nagy napokon kerül elő, amikor már jól degeszre etted magad az ünnepi menüből - de nem segít a kajakómán, sőt! Csak ront rajta. Szilveszteri üzenete éjfélkor: menjetek aludni! Most(már).

Tequila

A partykiller! Ha egy amúgy is kapatos estén felcsendül a mondat, hogy: "...akkor igyunk tequilát!", olyankor menekülj! Főleg, ha előtte teljesen mást ivott a társaság. Különben ez lesz utolsó mondat, amire az estéből emlékezni fogsz!

Akkor hát mit igyunk? A megoldás egy rém egyszerű közhely, amely talán az élet minden területén megállja a helyét: bármit lehet - csak mértékkel!

