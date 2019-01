Gyereket nevelni - főleg, ha "totyogós" korban van - néha komédia, olykor tragédia, de mindenképpen bőségesen tartogat drámai perceket a szülő számára. Mintha csak egy saturészeg szerettedre kellene felügyelned, aki mindenre képes, de semmitől sem fél...

1. Honnan nyerik az energiát?!

Egy ilyen korú gyerek éjszakai alvásszükséglete papírforma szerint 12 óra, napközben pedig 2,5 órát kellene szunyókálnia. A valóság? Este tízkor még kergeted az asztal körül, reggel hatkor pedig már visít, hogy játssz vele (és igen, előfordul, hogy közben többször is felkel). Ha azt hiszed, cserébe legalább a csendes pihenő a tiéd, tévedsz: igen gyakran azt is kihagyja...

2. Mindenre képes, és nulla veszélyérzete van!

Egyévest nevelni olyan, mintha egy sakálrészeg cimborádat pesztrálnád: bárhová képes felmászni, felülni, felállni, bármit le tud szedni - de fogalma sincs, mit csinál, és nulla veszélyérzettel rendelkezik. Szokd meg: amíg a kognitív fejlődése utol nem éri a fizikait, addig egy perc nyugtod sem lesz!

3. Semmi sem állandó - csak a változás!

Ha örülsz, mert a gyerek két marokra eszi a brokkolit, előre szólok: lehet, hogy holnaptól minden zöldséget undorodva fog eltolni magától. Ettől azonban ne ess kétségbe! Az 1 és 3 év közötti totyik ízlése szinte percről percre változik, ami legalább azért jó hír, mert így az egészséges kajákra is bármikor rákattanhat.

4. Eljön az idő, mikor a fagyi visszanyal...

Az megvan, amikor egy ismerősöd meglátogatott a kétévesével, de nem mehetett fel veled az emeletre, mert a gyerek nem engedte? Emlékszel, hogy ki voltál akadva, amiért a kölök parancsol, nem pedig a szülő? A bevásárlóközpontban és a buszon hisztiző gyerekek láttán is ugyanezt érezted. Nos, fogadd el: ezeket a helyzeteket - szinte karmikus hatállyal - anyaként magad is át fogod élni, és azon a napon mindent átértékelsz majd...

5. Az elveidet a sarokba vágod

A gyereknek nulla csoki és cukor, este nyolctól alvás - csakis a saját ágyikójában! -, tévé-tablet-telefon nuku... A következetes nevelési elvek szem előtt tartása dicséretes dolog. Sok esetben biztosan követi majd a gyakorlat a teóriát - de gyakran túl fáradt és törődött leszel ahhoz, hogy mindent úgy csinálj, ahogy szerinted helyes. Még gyakrabban pedig kétséged támad, hogy vajon valóban úgy helyes-e...

6. Rend és tisztaság? Engedd el!

Először csak a rend vész el, hiszen a nap fele azzal telik, hogy minél magasabbra pakolod a törékeny és értékes holmikat, hogy a kíváncsian matató egyévesed kezei ne érjék el. A nap másik fele pedig arról szól majd, hogy keresed a szóban forgó cuccokat, mert nem emlékszel, hová is tetted őket. Végül pedig eljön az idő, amikor a kölök ugyanolyan szélsebesen pakol szét, mint ahogy te összepakolsz, így inkább nem is fektetsz túl sok energiát a procedúrába...

7. A gusztustalan dolgok mindennapi rutinná válnak

Gyermektelen éveid alatt fintorogtál és öklendeztél más testnedvei láttán? Nyugi, a kölköd 1 és 3 éves kora között megszokod, hogy töméntelen mennyiségű takony, pisi, kaki és hányás folyik mindenhol, amerre a gyerek jár... Buzgón tisztogatod utána a teret - és magadat. Naponta két mosást is beraksz - hátha marad legalább egy foltmentes ruhadarabod (legalább öt percig). Hiszen a remény hal meg utoljára...

+1 Azt veszel neki ajándékba, amire te vágysz

A lányom alig múlt egyéves, de már most tudom, hogy nagyon vágyik Monster High-babákra és My Little Pony-házikóra, továbbá sátoralagutat is szeretne majd... Nagy gáz volna, ha már előre megvenném az ajándékokat jövő karácsonyra? És az azután következő hét szülinap és névnap termését?

Azt mondják, minden kornak megvan a maga szépsége, és egy napon ezt is vissza fogod majd sírni - addig pedig éld túl, ahogy bírod!

