Ver a feleségem, de nem merek beszélni róla...

Egyre több férfi fordul különböző családvédő, családsegítő szervezetekhez - de nem azért, mert a család anyagi helyzete vagy bármi egyéb nehézség ezt szükségessé tenné.

Nem is arról van szó, hogy egy idegen fenyegetést, veszélyt jelent a család testi épségére, egészségére. Sokkal inkább az áll a dolog hátterében, hogy egyre több a bántalmazott férfi. Bizony, családon belüli erőszakról van szó. Azért kérnek segítséget, mert a feleségük, adott esetben a barátnőjük bántalmazza őket.

Első hallomásra döbbenetes, nehezen értelmezhető hír, a helyzet viszont az, hogy ez egy valós probléma, ami több embert érint, mint gondolnánk. A családon belüli erőszak sajnos régóta fennálló jelenség, a szakemberek szerint csak itthon heti egy nő veszti életét bántalmazás következtében.

Döbbenetes és mélyen elszomorító - ahogy az is, hogy a jelenség "fordítva" is létezik. A probléma nem új keletű, de az értelmezéséhez "hozzá kell még szoknunk". Hiszen a legtöbb ember fejében az a kép él, hogy kizárólag férfiak lehetnek bántalmazók, és nők lehetnek áldozatok. De ha feltételezzük, hogy a férfiak többsége erősebb a nőknél, akkor logikus a kérdés: miért nem szerelik le a bántalmazó párjukat? Több bántalmazott férfi is elárulta: azért kérnek külső segítséget, mert egész egyszerűen nem akarnak visszaütni - vagyis nem akarnak bántalmazottból bántalmazóvá válni.

Hogyan válhat egy nő bántalmazóvá?

Tény és való: az agresszió, az indulat általános emberi tulajdonság - tehát egy nő éppúgy lehet indulatos, mint egy férfi. A két nem indulat- és problémakezelése, a feszültségek megoldásának módjai között viszont jelentős különbségek vannak.

Nem jelenthetjük ki kategorikusan, hogy az agresszió a férfiak sajátossága - azt viszont látnunk kell, hogy az evolúciós szerepek, a hormonok, a társadalmi normák mind-mind általában erőszakosabbá és agresszívebbé teszik a férfiakat. Egy konfliktushelyzetbe került nő egészen ritkán jut el odáig, hogy tettlegességhez folyamodjon, a férfiak fejében - és cselekedeteiben - viszont ha nem is hétköznapi, mégis gyakori a fizikai agresszió.

Éppen ezért nehezen emészthető a gondolat, hogy léteznek bántalmazó nők is. Ám azt nehéz megállapítani, hogy miként válik valaki bántalmazóvá. Lehet, hogy elfojtott indulatok, feszültségek törnek utat maguknak az otthon nyújtotta diszkrét közegben, és az is lehet, hogy a társadalmi szerepek elmosódása játszik közre.

Nehéz kérdés, azt viszont jó látni, hogy egyre több férfi mer beszélni a problémájáról. Nem lehet könnyű, hiszen bizonyára erős szégyenérzet társul a szomorúság és a testi-lelki traumák mellé, amit minden bántalmazott átél. Ráadásul, ha egy nő a bántalmazó, akkor az nem csupán meglepő, de sok férfi szemében kifejezetten nevetséges is - ez pedig tovább fokozza a szégyenérzetet.

Ebből kifolyólag bizonyára sokan vannak még, akik nem merik elmesélni a saját történetüket - éppen ezért fontosnak tartom, hogy a családon belüli erőszak ilyen formájáról is szót ejtsünk. Szembe kell néznünk a jelenséggel, mert bármennyire is furcsa: egy férfi is lehet áldozat, és egy nő is lehet elkövető. Ám egyetlen férfi és egyetlen nő sem érdemli meg, hogy bántalmazottként kelljen leélnie az életét.

Nyitókép: Shutterstock