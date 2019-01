Ellopták a táskádat? Meg is érdemled!

Áldozathibáztatás: egy jelenség, amely nem csupán szexuális zaklatás terén, hanem az élet egyéb területein is egyre gyakoribb. Minél több posztot olvasok a neten, annál inkább megbizonyosodok erről...

Létezik például egy csomó olyan csoport a közösségi oldalakon, amelyekben az azonos érdeklődésű vagy azonos településen élők beszélgethetnek egymással. Ez jó dolog is lehetne, csak van egy kis gond: ezekben a csoportokban - is - erőteljesen tetten érhető az áldozathibáztató attitűd. A kisebb internetes közösségek valójában a mai társadalmunk lenyomatai. Ez azért szomorú, mert azt engedi feltételezni: az emberek a való életben sem viselkednek másként.

Pedig ha egy bajba jutott személy segítséget kér másoktól, nem biztos, hogy azt akarja hallani: ha ezt meg azt tette volna, akkor nem kerül ilyen helyzetbe. És ez még a szerencsésebb eset - sokan ugyanis trágár szavakkal és minősíthetetlen stílusban reagálnak, "bele is rúgnak" az egyébként is szorult helyzetben lévő áldozatba.

Leírok egy esetet ízelítő gyanánt: eltűnt egy laptop egy bevásárlókocsiból a boltban, amíg a tulajdonosa a sajt pultot böngészte. Mi volt erre a reakció? Nem, még véletlenül sem a tolvajt szapulták, és nem is azt a témát járták körbe, hogy mennyire elítélendő a lopás.

Ehelyett tanácsokat osztogattak a károsultnak, hogyan kellett volna jobban figyelnie. Mások pedig elmondták mindenféle szerencsétlennek - de olyanok is voltak, akik kerek perec megjegyezték: meg is érdemelte. Akadt, aki már-már személyes ellenségének tekintette a bajbajutottat. De miért is?

Az áldozathibáztatás pszichológiai jelentősége, hogy úgy érezhessük, velünk ilyesmi nem történhet meg, képesek vagyunk elkerülni az ilyen helyzeteket.

Természetesen nem azt állítom, hogy ne legyünk elővigyázatosak, és erre ne figyelmeztessünk másokat is. Ám kárörvendeni más baja fölött, "belerúgni" abba, aki már egyébként is a földön fekszik nagyon nem helyes. Ma mégis szinte tendencia ez a fajta reakció, ami azt mutatja: valami nagyon nincs rendben.

Könnyű mások felett ítélkezni, csakhogy ilyenkor elfeledkezünk arról, hogy hibázni sem nehéz. Még a legokosabb emberrel is előfordulhat, hogy valami miatt nem figyel oda teljesen egy helyzetben. Olyan is lehet, hogy ő valójában mindent megtett a maga részéről azért, hogy elkerülje a bajt, csak mi - akik ítélkezünk - nem ismerjük részletesen a körülményeket.

Épp ezért én azt vallom: ha nem tudsz segíteni, akkor inkább maradj csendben, és görgess tovább! Biztosan találsz olyan posztot, amihez építő jelleggel tudsz majd hozzászólni.

Nyitókép: Shutterstock