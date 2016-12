Szépségtippek megfázáshoz - Hogy még náthásan is jól nézz ki!

Legyünk akármilyen masszívak és elszánt C-vitamin fogyasztók, azért egy megfázás bármikor becsúszhat. Főleg a téli hónapokban.

Szemét dolog ez, mert ahhoz igazából túl laza betegség, hogy otthon maradj és sorozatozz, de valójában minden szociális interakció és tevékenység idegesítővé és fárasztóvá válik tőle.

. Forrás: Getty Images/South_Agency

A nátha összes tünete a megjelenésed rovására megy, így - ha nem lenne elég, hogy egy karton zsebkendővel járkálsz mindenhova -, még csak szépítkezni sincs esélyed - ami ha lehet, még tovább rontja az általános hangulat szinted.

Mutatok néhány tippet, amivel összeránthatod magad még a legszürkébb napokon is, és hamarabb átvészelheted a náthád!

Először is, ügyelj a kellő folyadékbevitelre: igyál sok vizet, teázz! A teádba nagy adag méz kerüljön: tudom, ősrégi trükk. A benne található hidrogén-peroxid fertőtleníti a torkod.

A bőrödet eléggé megviseli a nátha, így fontos, hogy hidratáltságod belülről is biztosítsd! Mindemellett persze az arckrémeddel se spórolj: kend be magad vastagon, majd meleg vízzel nedvesíts be egy törölközőt, és terítsd be vele az arcod, - az orrod vagy szád kivételével. 5-10 percet relaxálj így.

Forrás: iStockphoto/Andrej Korzhycz

A meleg, nedves közegtől megnyílnak a pórusaid, és felpuhul a bőröd, sokkal hatékonyabb lesz a krém. A kezelés után a még be nem szívódott krémet masszírozgasd be a bőrödbe!

Ami az orrod és az orcád illeti; a folytonos orrfújástól ez a terület extrán száraz, irritált lehet.

Finoman masszírozd át a környéket kevés bőrradírral, majd használj zsíros krémet, kenőcsöt - például Elizabeth Arden 8 Hour Creamjét.

Ha túlságosan kirepedezett a nózid, és fájna a klasszikus bőrradírozás, akkor nedvesítsd be egy törölköző csücskét, és azzal távolítsd el az elhalt hámsejteket! A cserepesre száradt területnek önmagában azért nem elég egy mezei krémezés, mert a megvastagodott szarurétegen keresztül nem képes hatni semmilyen csodakence sem.

Forrás: iStockphoto/Ridofranz

A sminkről ilyenkor se feledkezz meg: csupán néhány dolgon kell változtatnod, és sokkal összeszedettebbnek érzed magad.

Használj színezett hidratálót, vagy az alapozódhoz keverj egy kevés arckrémet, ezzel is pótolva bőröd víztartalmát.

Használj kevesebb púdert! Ezeken a napokon anélkül is tartósabb lesz a sminked.

Pirosítóból válassz krémes állagút, - ha nincs kéznél, egy kevésbé élénk színű rúzst is használhatsz. A krémes állag dob a bőröd fakóságán, ragyogóbb, egészségesebb külsőt kölcsönöz. A szádon kerüld a matt textúrákat, mivel azok hajlamosak kiszárítani azt.

Az orrfújástól állandóan lejön az orrod környékén az alapozód: ezzel nem igazán tudsz mit csinálni. Ha van egy fontos meetinged, - vagy egy rövid időre teljesen egészségesnek kell tűnnöd -, akkor arra a pár perce korrektorozd vissza a kipirosodott területet.

Egy-két napra - utána már úgyis jobban leszel - nem ciki Rudolfnak lenni: csak arra kell ügyelni, hogy csini Rudolfok legyünk! Jobbulást!

Nyitókép: iStockphoto