Gondolkoztatok már azon, milyen lenne a világ, ha nem lennének körülöttünk színek? Nem lenne nyugalmat árasztó zöld, energikus narancs, bohókás lila, vagy érzéki vörös. Csupán a fekete és a fehér, illetve az ebből a kettőből kikeverhető szürke árnyalatok léteznének: amik a színtan szerint nem is nevezhetők színeknek, mert semlegesek.

Nem tudnánk kifejezni a vidámságot, a szomorúságot, a dühöt, és az évszakokat sem tudnánk megkülönböztetni egymástól. Az öltözködésben pedig csak a formákkal, a mintákkal és a textúrákkal tudnánk variálni. Azokkal viszont elég merészen!

Ezt a monokróm szettet ütős kontraszt, és valamiféle nyugalom együttes jelenléte jellemzi. De ez egy cseppet sem furcsa, mivel tudjuk: az ellentétek vonzzák egymást. Mint yin a yangot, nő a férfit, puha szőrme a kemény bőrt. Így lesz a cikkcakk mintájú bunda a hosszú kesztyűvel glamúros, és baromi szexi! Teljesen úgy éreztem magam, mint egy fekete-fehér film dívája Hollywoodban: a kíváncsi tekintetek elől egy puha filcből készült floppy kalap mögé bújtam.

Forrás: Polyak Attila- Origo

Ha egy picit hűvösebbre fordul az idő, valahogy ösztönösen nyúlok a szőrmékhez, mert tényleg nagyon jó melegek! Ezt a kabátot imádom - csakúgy, mint a színes változatokat! Nemcsak azért, mert meleg, hanem a cikkcakkok jótékony slankító hatása miatt is.

Ráadásul a réteges öltözködés jegyében kicsit játszani is lehet az arányokkal: a kabát alól kilátszó fehér blúz gallérja és alsó része megtöri a fekete pulcsi és a műbőr szoknya találkozását.

A városban szaladgáláshoz ez a hátul fűzött, rojtos bőr bokacsizma tökéletesen kényelmes, sőt még divatos is!

Ékszerként egy nyakpántot tettem fel, ez a kalap és a kesztyű mellett pont elég kiegészítő. Bár valójában ez nem más, mint egy strasszokkal díszített öv, de én szívesen hordom nyakláncként is! Szeretem, ha más funkciót adhatok a darabjaimnak, végül is senki sem írja elő, hogyan kell bármit is "rendeltetésszerűen" használni, igaz?

A feketét és a fehéret egyszerűen képtelenség megunni, az időtlen elegancia mesteri párosával sosem lesztek alulöltözöttek! Játszadozzatok az arányokkal, és a mintákat is bátran keverhetitek, nem fognak összeveszni! Próbáljátok ki, nem fogtok csalódni!

Műszőrme bunda: Orsay Felső: F&F Szoknya: H&M Hosszú bőrkesztyű: Zara Kalap: H&M Öv nyakláncként: New Yorker Csizma: Zara

Nyitókép: Polyák Attila-Origo