Az illatok hatalma

Érdekes, hogy mekkora hatalmuk van az illatoknak. Általuk sokkal intenzívebb emlékeket tudsz elraktározni: embereket, benyomásokat, álmokat, vágyakat. Segítenek a döntéshozatalban, ugyanakkor erősen befolyásolhatnak, és a szimpátia is azon múlik, hogy a tudatalattid mennyire találja vonzónak a másik embert az illata alapján.

Vagyis egy jól megválasztott parfümmel a csábítás legnagyobb fegyverét is a kezedben tarthatod. Mindenki számára létezik legalább egy olyan illat, amivel azonosulni tud, amivel azt üzeni a világnak, hogy "Nézzétek, ez én vagyok." Van, akit egy parfüm végigkísér egész életén keresztül, de az is előfordulhat, hogy évente akár többször is szerelembe esel. Olyan, mint egy láthatatlan jel vagy egy tetoválás, amelyet a bőrödön viselsz.

Vonzódásom a különféle illatok iránt nem új keletű. Kislányként a szobám dísze volt egy pipere asztal, amelynek két szintjén sorakoztak a szebbnél szebb parfümös üvegek. Ha külföldi ismerőseink látogatóba jöttek, anyuval mindig kaptunk tőlük ajándékba egy-egy csodaszép dobozos illatot. Úgy őrizgettem őket, mint a kincseket. Elragadó volt a csillogó üvegek látványa, és ha magamra is fújhattam őket, az maga volt a mennyország! Rengeteget ábrándoztam a párizsi Champs-Élysées-ről, mert az illata alapján meseszépnek képzeltem el.

Később, amikor volt szerencsém szakértők vezetésével belekóstolni a parfümök világába, lenyűgözött a Shalimar misztikus szerelmi története. Most már tudom: mindkettő az egyik legrégebbi francia háztól, a Guerlaintől származott, amely majd' kétszáz éve foglalkozik parfümökkel, illetve kozmetikumokkal és bőrápolási termékekkel.

Ahogy a harmadik generációs parfümőr, Jacques Guerlain fogalmazott, az általuk csodált nőknek készítik illataikat. Nem meglepő tehát, hogy legújabb kreációjuk, a Mon Guerlain, vagyis az én Guerlainem szintén a nők iránti rajongásból született.A parfüm arca Angelina Jolie, aki a modern nő érzéseinek, álmainak, választásainak és nőiességének tökéletes megtestesítője.

Nemcsak az alkimisták üvegeire emlékeztető és a parfümházra jellemző ikonikus "quadrilobe" külső, hanem az illat megalkotásához szükséges "női illatjegyek" alapanyagai is különlegesek.

a fejjegy provence-i levendulát tartalmaz, de ez a markáns illat gyorsan elpárolog

a szívjegyben lévő indiai arab jázmin tovább érezhető

az alapjegy pedig a dél-ausztrál szantálfa és a tahiti vanília kettőséből tevődik össze

Így érthető, hogy miért csak akkor fogott meg igazán ez a parfüm, amikor eltelt bő fél óra.

Azon kaptam ugyanis magam, hogy munka közben folyton az illatmintát szagolgatom, mert egyszerűen nem tudok szabadulni tőle. Látom magam gyerekként, ahogy a fésülködő asztalnál a parfümök sűrűjében igazgatom a hajam. Most már értem, miért mondják azt, hogy az első parfüm mindig visszatér hozzád. A Mon Guerlain nekem azt a nőt jeleníti meg, aki romantikus, érzéki, vakmerő és szabad. Olyan, amilyen nőnek elképzeltem magam kislányként.

