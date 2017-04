Ultramenő szemüvegek bakelitlemezekből!

Ez a mese pontosan úgy kezdődött, mint sok másik: adott volt egy ambiciózus fiú, aki meg akarta váltani a világot - legalábbis a szemüvegek terén. Mivel egy boltban sem talált magának megfelelő keretet, így gondolt egyet, és az édesapja asztalosműhelyében megolvasztotta a családi bakeliteket, hogy azokból készítsen egyedi darabokat.

Ekkor született meg a félig magyar származású Milaskey Tipton Zakariás első prototípusa és vele vállalkozása, amely ma is egyedülálló: brandje bakelitlemezekből készít szemüvegeket. Ezt csupán kimondani is menő! Az üzlet annyira felpörgött, hogy a cég 10 éve saját lemezek gyártásába is kezdett, hogy egyre növekvő anyagszükségletét kielégítse. Érthető, hiszen a Tipton szemüvegek világszerte mintegy 300 boltban kaphatóak, és a vásárlók imádják a márkát.

Lányok, rá kellene kapcsolnunk, ugyanis a vevőkör nagy részét jelenleg a 30 és 65 év körüli férfiak teszik ki!

A Tiptonnál minden keret kézzel készül Budapesten, és egy életstílust képvisel. Egyrészt az újrahasznosításra hívja fel a figyelmet, másrészt a lassan feledésbe merülő bakelitlemezeket hozza vissza a köztudatba. Na és a dizájn sem utolsó: Zach és csapata rengeteget dolgozik, hogy megtalálja azokat a formákat, amelyek nemcsak formabontóak, de a legtöbb arctípusnak jól is állnak.

A világsztárok szintén nagyon csípik az extravagáns darabokat: Lenny Kravitz, FloRida, Michael Madsen, Bono, Elton John és Quentin Tarantino is boldog tulajdonosa a Tipton szemüvegeknek. A legnagyobb elismerés pedig az, hogy ezek a hírességek nem reklámcéllal kapták a darabokat, hanem maguk vásárolták meg őket.

A Vinylize profiljában átlátszó lemezekből készült keretek is találhatóak, amelyek a fekete korongok hétköznapibb alternatívái. Mindegyik remekmű uniszex, felrúgja a hagyományos szabályokat. Kuriózumként korábban olyan szemüvegek is készültek, amelyek szárába igazi 16, illetve 35 milliméteres filmszalagokat illesztettek.

Az egyre jobban bővülő cég új helyre költözött, így a showroom megnyitását egy kötetlen, jó hangulatú partival ünnepelték a bakelitek szerelmesei. Katával elkezdtük próbálni a menőbbnél menőbb szemüvegeket, és én egyszerűen nem akartam hinni a szememnek, ugyanis MINDEN keret jól állt!

Igen, nekem! Aki, ha bemegy egy optikába, tuti, hogy csak szökőévenként egyszer talál olyan szemüveget, ami megfelelő.

Nem kérdés, hogy a sikertörténet a jövőben úgy folytatódik, hogy a Vinylize by Tipton a világ egyik legnagyobb dizájn szemüvegkészítő brandje lesz, hatalmas rajongótáborral - köztük természetesen velem. :)

Nyitókép: Vinylize by Tipton