Ha tavasz, akkor lenge, női blúzok - egy kis csavarral!

Térjünk vissza az alapokhoz! Igen, azokhoz az irodába, protokolláris eseményekre vagy elegánsabb hétköznapokra egyaránt bedobható felsőrészekhez, amikkel egyszerűen nem tudtok mellényúlni. Ugye ti is ismeritek a fehér inget, a fodros blúzt, a csíkos inget vagy a masnis változatot? De lehet, hogy nem így!

A legcsinosabb, legjobban kihasználható és leguniverzálisabb darabokat a tervezők idén új köntösbe öltöztették. Izgalmas rétegek, ujj- és derékmegoldások, maszkulin és feminin sziluettek születtek, na és az ingruha újra sláger! Máris a tengerparton érzem magam! ;)

Morajló hullámok

A romantikus oldalad nemcsak virágmintákkal emelheted ki idén tavasszal, hanem például egy fodros blúzzal is. A játékos és kacér hullámok akár V alakban, akár aszimetrikusan futnak végig a felsőtesteden, mindenhogy bájosak. A legcsábítóbb változatok a csipkével kombinált, harangujjú megoldások. Vegyél fel hozzá egy ceruzaszoknyát vagy egy bővebb fazonú nadrágot - de akár farmerrel is jól néznek ki. Viszont, ami kötelező: magas sarkú cipő, hogy a nőies oldalad kerüljön előtérbe.

Tipp:

Továbbviheted ezt a vonalat egy fodros táskával is, a Zarában nagyon szépeket láttam!

Csíkos napozóágyak

Bár a nyár még kicsit várat magára, máris tengerparti hangulatba kerülhetsz, ha felkapsz egy csíkos inget. Mivel ez a klasszikus minta már magában is mutatós, válassz hozzá inkább minimál kiegészítőket: egy leheletvékony nyakláncot vagy visszafogottabb karláncokat.

Ha ennél ütősebb kinézetre vágysz, akkor mixeld merészen a különböző csíkokat - így olyan tekintélyt parancsoló leszel, mint a Wall Street bankárai. Ha nem tűröd be, akkor pedig letisztult, laza, ugyanakkor vagány és feltűnő lesz a végeredmény.

Tipp:

Szexin megvillanthatod a hátad, ha a blúzt fordítva veszed fel és a szoknyád derekáig kigombolod!

Vakító fehér homok

A klasszikus, ropogós fehér ing alap darab és annyira univerzális, hogy tényleg mindennel hordhatod. Egyszerű, letisztult, minden szettet rendezetté és elegánssá tesz, nőies és férfias is egyben. Érdemes beruháznod egy minőségi darabba, amelyet hivatalos eseményekre és elegánsabb farmeres hétköznapokra is bevethetsz. Egy hátulján hosszabb változattal a réteges öltözködést vághatod zsebre, de nyáron akár ruhaként is magadra húzhatod.

Tipp:

Fodros szoknyával, vékony pántos szandállal és a mostanában divatos fűzőkkel extra csini leszel!

Matrózcsomó

Coco Chanel kedvencei közé tartozott a tweed kosztüm masnis blúzzal. Ma ugyanolyan kecses és divatos leszel, ha egy ilyen blúzban jelensz meg. Határozottságot és energiát sugárzol majd, és egyúttal letudod a nyaklánc kérdést is. Bőrnadrággal és bőrdzsekivel hozzájárul a szexi hétköznapokhoz, és életet lehel a klasszikus irodai öltözékbe: a fehér blúz-fekete nadrágkosztüm kombóba. Masniból pedig még a több sem több!

Tipp:

Hűvösebb reggeleken kapj fel egy klasszikus motorosdzsekit! Nagyon jól ellensúlyozza a babás vonalat! ;)

Nyitókép: Getty images