Szemöldök evolúció: ne erőszakold meg a természetet!

Pár szőrszál, maximum 1-2 négyzetcentiméter az arcon, mégis olyan markánsan meghatározza annak karakterét, hogy nem vehetjük félvállról formázását. De hogyan is csináljuk?

Az eszköztár ma már rendkívül nagy. Nem csupán a szemceruza segítségével meghúzott - sokszor EKG görbére jobban hasonlító - vonal meghúzása áll a rendelkezésre, hanem porok, sablonok, gél állagú festékek - megfelelő ecsettel kombinálva. És természetesen van egy sokkal inkább zsebbe nyúlós, de legalább a saját felelősség alól mentesítő megoldás: a tartós tetoválás. Hogy melyiket válaszd? Ez leginkább ízlés és pénztárca kérdése, vegyük sorra őket!

Formázás otthon

Első és legfontosabb szabály! Azok a szőrszálak nem véletlenül nőttek oda, ahova, és alkotnak egy természetes vonalat az arcodra. Ne akard mindenáron felülírni a természet által kijelölt "útvonalat"!

A csodálkozó tekintet tud aranyos és cuki lenni adott szituációban. De ha ezt a benyomást egy, a homlokodra rajzolt görbe biztosítja, az vér ciki. Cuki vs. ciki. Csak egy betű, de a különbség óriási. Továbbmegyek. A most divatos "Nagypapa homlokon csókolt, és ott maradt a bajusza" effekt sem áll jól mindenkinek.

Szóval inkább nézd meg, milyen formát jelöltek ki neked az égiek, és mindenképp próbálj meg igazodni ehhez - apróbb finomításokkal! Hidd el, elég az öntudatra ébredt és a járt utat a járatlanért feladó szálakat eltávolítani. Ezeknek menniük kell! Próbáljanak szerencsét máshol, de ne az arcodon. Arra viszont ügyelj, hogy a "na már csak ezt az egyet" hozzáállás könnyen a fél szemöldököd kinyírásához vezethet. Mértékkel!

Miután ezzel megvagy, jöhet a feljavítás. Ehhez javaslom, hogy próbálj ki több eszközt, csak akkor fogod megtudni, hogy melyik az, amelyik számodra a legkönnyebb, leggyorsabb és leghatékonyabb.

Arc geometria A tökéletes ívet az alábbiak szerint mérheted ki: kezdete a szemöldök alá eső orrcimpa és szemzug képzeletbeli vonalán legyen. Legmagasabb pontja ugyanezen orrcimpa és a pupilládat összekötő vonal, vége a cimpa és szemed sarkának meghosszabbításán helyezkedjen el! A tökéletes ívet az alábbiak szerint mérheted ki: kezdete a szemöldök alá eső orrcimpa és szemzug képzeletbeli vonalán legyen. Legmagasabb pontja ugyanezen orrcimpa és a pupilládat összekötő vonal, vége a cimpa és szemed sarkának meghosszabbításán helyezkedjen el!

A kitöltést végezhetjük porral, ceruzával egyaránt. A por inkább satírozásra, árnyékolásra, kiemelésre alkalmas, a ceruza pedig az élesebb vonalak megrajzolásához. A szemöldök elején használj világosabb árnyalatot, a vége felé pedig sötétebbet, ezzel is növelve a természetes hatást!

A fenti művelethez egyébként okosan kitalált sablonokat is be tudsz szerezni, de valljuk be: minden arc más és más, egy sablon soha nem fog passzolni mindenkinek. Én mindenképp a mértani módszert javaslom. Nem nagy kunszt, csak gyakorlás kérdése.

Tetoválás

Egyre több szalon foglalkozik a szemöldök tetoválásával, amik egyre jobbak és természetesebbek. Vége a kékesfekete, fültőtől homlokközépig tartó hullámoknak! Választhatsz satírozott és szálas tetoválások közül - és ezeknek még számtalan kombinációja is fellelhető.

Satírozott tetoválás

A satírozott szemöldök picit olyan hatást kelt, mintha a kozmetikustól léptél volna ki frissen szemöldökfestés után. Annyi a különbség, hogy ezt nem kell megtenned havonta (vagy gyakrabban), elég évente egyszer-kétszer. Persze a zsebbe mélyebben kell nyúlni, de időben és tartósságban többet nyersz.

Szálas tetoválás

A szálas tetoválás a legtermészetesebb hatású. Nyilván közelről látszik, hogy azok nem természetes szálak, hanem a bőrödre vannak rajzolva, de aki olyan közelről néz, és nem fut el, annak úgyis jó lesz. Kb. 30-40 centiről szinte meg sem lehet mondani, hogy azokat nem a szüleid gyártották oda anno.

Elképzelhető, hogy a fentieken túl még sok egyéb lehetőség is adott a tökéletes formázáshoz, de technikákban talán kimerítettük a témát. Mindenki saját jó ízlése szerint dönthet, hogy melyiket választja. Egy a lényeg, ne rugaszkodj el a valóságtól túlságosan, mert olyan úgysincs - kivéve a tetoválás esetében -, hogy mindig lesz időd megrajzolni a csodát!

Jacques

Nyitókép: iStockphoto