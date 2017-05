Egy kendő sosem csak egy kendő…

Mivel elképesztően sokféle színes és mintás kendő jön velem szembe nap, mint nap az üzletekben, így folyton elcsábulok.

A mai szerzeményem egy olaszos, virágmintás kis cukiság, múlt héten pedig egy vicces, cicás és egy terepmintás darab kért helyet a gardróbomban.

Na jó, most már tényleg itt az ideje leállni! De nem lehet...

Egy vidám darabbal könnyedén feldobhatod az aznapi outfitedet, így nem árt reggel a kedvencedet bedobni a táskádba. A két másodperc alatt előkapható, titkos fegyveredet viselheted a nyakadon, a csuklódon, hajpántként a hajadban és még megannyi változatban. Összegyűjtöttem a legtutibb verziókat!

1. Nyakra csomózva

Ha kendőről beszélünk, a legkézenfekvőbb, hogy a nyakadon tuti jól mutat! A francia divat követője lehetsz egy szemből szorosan a nyakra simuló dupla csomóval.

Vagány, amerikai motorossá változtat, ha a háromszög a dekoltázsod felé mutat.

Inkább az angolok felé nyitnál? Akkor elég csak lazán megkötnöd, de alkothatsz belőle nyakkendőt is.

2. Hajba tekerve

Ha a frizurádat szeretnéd felturbózni egy kendővel, akkor is többféle alternatíva közül választhatsz:

Viselheted hajpántként, vagy a fejtetőn megcsomózva, mint a Dolce&Gabbana donnái.

Egy nagyobb színes sálból formált turbán a nyaralás kötelező kellékévé lép elő.

Ha bolondulsz a kontyokért, akkor próbáld ki a bűbájos, kendővel körbetekert verziót!

3. Derékra kötve

Bármilyen nadrágot feldob egy övtartóba bújtatott kendő.

Latinos temperamentumod felszínre törhet egy szoknyára kötött nagyobb háromszöggel.

Az elegánsabb vonalat követve pedig egy vékony öv alá is teheted - mint ahogy Laura Biagiotti kifutóján hordták a modellek.

Ha nem ér körbe egy kendő, akkor gyárts kettőből övet!

4. Táskát díszítve

Egy régebbi táska is megérdemel egy kis ráncfelvarrást. Milyen szerencse, hogy erre is van pár egyszerű mód! Most nagyon elterjedt a vállpánt tövébe rakott csomó, de körbeburkolhatod a fogókát, illetve masnival is díszítheted kedvenc tatyódat. Fél perces instant stílustrükk, ami egy csepp eleganciát visz a hétköznapokba.

5. Ahova csak szeretnéd

Lássuk, hova kötheted még szeretett sáladat! Például merészen a csuklódra, a könyököd fölé vagy a bokádra.Mindenhol jól mutat akkor, ha a kendőt kétszer tekered körbe, majd csomót kötsz rá és hagyod, hogy a végek szabadon lobogjanak. Elég vagány, igaz?

TIPP: Ha meglepnéd magad egy igazán egyedi kreációval, akkor válassz a Ha meglepnéd magad egy igazán egyedi kreációval, akkor válassz a VYF szépségei közül! Az egyetlen hazai sálmárka mutatós selyemfelületein autentikus retró témák és modern digitális technikák találkoznak humoros formában. Szuper ötlet a tradíció új köntösbe való öltöztetésére! Az abszolút KELL kategória! :)

Nyitókép: VYF honlapja