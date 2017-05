Milánói életérzés egy budapesti showroomban

Nemrég jártam Milánóban, ott a belváros tele van aprócska butikokkal, ahova, ha betévedsz, első kézből tudhatsz meg fontos infókat a termékekről magától a tervezőtől, hiszen általában ő árulja azokat. Ám szerencsére már Budapesten is belefuthatunk ilyen tervezői butikokba, például a ZIA showroomba.

A Galamb utca egyik kis kincsesdobozába három fiatal hölgy költözött be: mostantól Csizmazia Anett, Molnár Nini és Wessely Dorka személyesen értékesítik saját tervezésű darabjaikat vevőiknek.

Mindhárman olyan vonalat képviselnek, ami Budapesten eddig nem volt jelen. Hogy miért? Mert ők nem trendekben és csupán egy szezonra szóló kollekciókban gondolkodnak, hanem kultikus darabokban, amelyeket időről időre újragondolnak. Hisznek a minőségben és a high street style filozófiájában - azt vallják, hogy igenis lehet a divatérzékeny fiatalok számára prémium darabokat gyártani elérhető áron. Közös bennük, hogy nemcsak az alapanyagok kiválasztására fektetnek nagy hangsúlyt, hanem a gyártást is olyan szakemberekre bízzák, akik a legnagyobb divatházakkal is együttműködnek. Így hordható, stílusos, örök darabok születnek, amelyek szuperül kombinálhatóak az elegánsabb és a sportosabb vonallal is.

Olasz elegancia a hétköznapokra lefordítva

A nőies ruhákért a showroom névadója, a ZIA márka tervezője, Csizmazia Anett felel, aki 12 éves reklámkommunikációs múltját cserélte divat iránti szerelmére. Most érezte elérkezettnek az időt, hogy előrukkoljon saját brandjével, melynek jellegzetessége a letisztultság egy-egy különleges szabás- vagy varrástechnikai részlettel megfűszerezve. Ezek a nőies blúzok és ruhák magukban is roppant mutatósak, nincs szükséged hozzájuk extra kiegészítőkre. Jól variálhatók, magas sarkúval és sportcipővel is ugyanúgy megállják a helyüket a mindennapokban.

Az Olaszországból beszerzett puha inganyagokból jelenleg főleg fekete és fehér darabok készülnek, de az élénk citrom, narancs és málna mellett a kék és a finom púderszín is tervben van. Sőt, mivel Anett egyre jobban nyit a színek felé, a jövőben többféle árnyalatban lesznek elérhetőek az életének fontos momentumaiból született kollekció kultikus darabjai.

Gyerekkori álmok ékszerekbe öntve

Az ötvös szakma csínját-bínját a kisujjában tartó Wessely Dorka a kreativitás és a művészet megszállottja - erről árulkodnak elegáns és kifinomult darabjai. A művészcsaládból származó fiatal lány gyermekkora óta a különböző ásványok és izgalmas felületű kövek megszállottja, belőlük készíti a 14 karátos arannyal vagy platinával bevont színesfém ékszereit. A mesés kiegészítők mindegyike egyedi, és bennük a természetes és mesterséges felületek közötti egyensúly figyelhető meg.

Dorka szívének legkedvesebbjei a Pyrite gyűrűk, melyek között nincs két egyforma, ugyanis minden kőhöz egyedi foglalatot kell kifaragni. A Spanyolországból származó többszögletű ritkaságok - melyeket a bolondok aranyának is neveznek - bármennyire is hihetetlen, nincsenek csiszolva.Naná, hogy ha egy ilyen gyűrűt felpróbálsz, úgy érzed majd: le sem akarod venni az ujjadról!

A jövőben Dorka márvánnyal is kísérletez majd, és továbbviszi ezt a vonalat: olyan ékszereket készít, amelyekben megvan az a bizonyos plusz, amitől stílusosnak érezhetjük magunkat.

Vidám rackák és játékos csillagok

Molnár Nini másfél éve dobbantott pihe-puha Pombagjével, amit egyből hatalmas lelkesedéssel fogadtak a vásárlók. A mongóliai bárányszőrből készült egyterű táska azóta testvéreket is kapott: már mini és hátizsák változatban is elkészült. A szivárvány összes színében elérhető vidám kis szőrgombóc a márka jelképe lett, és nemcsak itthon, hanem külföldön is imádják a csajok!

A korábban modellként dolgozó Nini ugyanis kétlaki életet él: London és Budapest között ingázik, de új ötletei megvalósítása és a gyártási folyamatok felügyelete miatt mostanában többet van hazánkban. Nagy meglepetésére nemrég vehette át a Glamour Women of the Year gálán a legjobb kiegészítő tervezőjének járó díjat.

Kedvenc szimbóluma, a csillag letisztult, bőr válltáskáin és fonott, tengerparti hangulatot idéző napozótáskáin is megjelenik, amikbe én menthetetlenül beleszerettem. A brand felhozatalában nyakláncok, táskadíszek, kártyatartók és szőrmesálak is szerepelnek - csupa szőrös, rojtos és csillagos szépség!

Hogy a lábbelik rajongóinak is kedvezzenek, ősszel egy kézzel készült prémium minőségű cipőmárka is helyet kap a ZIA showroomban, és újabb darabok is érkeznek a három tehetséges tervezőtől! Nagyon várjuk! ;)

Nyitókép: Polyák Attila