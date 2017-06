A ruhásszekrény és a kuka nagy találkozása

Ha már a szekrényajtó kinyitásakor rád borul pár ruha, vagy reggelente a sírás kerülget, mert tudod, hogy ha nem találsz egy göncöt sem, amit felvehetnél, ma megint elkésel a munkahelyedről, akkor itt az idő, hogy egy kis levegőhöz juttasd a gardróbodat.

Lássuk, miktől kell azonnal megszabadulnod!

1. Shoppingkirálynők fellángolásai

Tuti, hogy neked is lógnak olyan darabok a szekrényedben, amiket évek óta kerülgetsz, és valahogy a boltban még jó ötletnek tűntek, de azóta sem sikerült megbarátkoznotok egymással. Ha úgy ítéled meg, hogy felvéve valami nem stimmel velük, és legalább fél éve nem hordtad őket egyszer sem, akkor csak a helyet foglalják. Nekik tuti, hogy menniük kell!

2. Mérethibás darabok

Hidd el, a "majd egyszer hordani fogom" és a "hamarosan belefogyok" ruhákat soha nem fogod felvenni. Ezeket ajándékozd el inkább, vagy rendezz garázsvásárt a megunt cuccaidból! Amit kihíztál vagy kifogytál, az minden egyes ruhaválasztásnál csak zsákutca marad: miután felpróbáltad őket, rájössz: megint hülye ötlet volt, és csak az idődet vesztegetted.

3. Otthoni borzalmak

Általában az első két csoportból kerülnek ki azok a darabok, amiket nincs szíved kidobni, mert valamire még biztosan jók lesznek. Például leszaladni futni, vagy téli estéken otthon bekuckózni. Aha, persze... Ezt gyorsan felejtsd el! Még a pasid előtt se flangálj a három számmal nagyobb macinaciban, az utcára pedig főleg ne menj ki egy tíz évvel ezelőtti neonsárga felsőben, mert öt perc után ultracikin fogod érezni magad.

4. Eldobható trendkövetők

Az egy szezonban menőnek számító, utána viszont rémesnek titulált ruhák ideje is lejárt! Ha néhány fiók mélyére rejtett rucira rácsodálkozol, hogy egyáltalán a tied, akkor mérlegelj, hogy a mostani fejeddel is megvetted volna őket, vagy csak rossz döntések áldozatai lettek. Mivel a divat folyton ismétli önmagát, ha bizonytalan vagy, akkor inkább dobozold be őket, hátha pár év múlva jól jönnek.

5. Szépséghibás cuccok

Nem kérdés, hogy a szakadt, lyukas, foltos és leharcolt állapotban lévő cuccokra már nem lesz szükséged. Bármennyire is kedves szívednek az a hófehér blúz, amit a reggeli rohanásban öntöttél le kávéval, vagy a nadrág, amit a párod a vasalóval bénázva égetett ki - mégsem tudod őket használni a jövőben.

Nyitókép: iStockphoto