Sokfelé jártam a világban, de akármilyen messzire sodródtam, alig vártam, hogy hazaérjek, beleszippantsak az itthoni friss levegőbe és végigsétáljak a parton, ahol mindig történik valami. Mert én ezt szeretem a legjobban Budapestben.

Több mint 15 éve élek itt, és ha megkérdezik, hogy számomra mitől szép ez a város, akkor első helyen a Dunát és a várost kettészelő rakpartokat említem meg. Szeretek napközben beülni egy kávézóba, bicajon tekerni nyáron a melegben, lábat lógatni, amikor fúj a szél, vagy esténként gyönyörködni a csodaszépen kivilágított városban. Vízi város vagyunk, és ennek van egy varázsa: tök normális például, ha esti program gyanánt befizetünk egy hajókázásra, vagy egy romantikus vacsora hátterének a fodrozódó folyót választjuk.

Egy ilyen programhoz a legjobb választás ez a vállaidat csábosan szabadon hagyó fehér blúz. Nőies, elegáns, pont annyit mutat, amennyit kell, a puffos ujjak pedig gondoskodnak arról, hogy ne maradjak észrevétlen.

A lenge, bőszárú palazzo nadrágok a könnyed elegancia megtestesítőiként most nyáron is a slágerlisták élén vannak. Nagyon szeretem ennek a fehér tigrisekkel, trópusi virágokkal és levelekkel díszített darabnak a mintáit, mert nemcsak egy esti randira vehetem fel, hanem napközben is stílusosan rohangálhatok benne! Most az egyszerűség kedvéért a saját övét kötöttem masnira, de ha szuper homokóra sziluettet akarsz, akkor egy vastagabb övvel még izgalmasabban tudod hangsúlyozni a derekadat!

A földet söprő nadrágot csakis magas sarkúval tudtam elképzelni! A csajos vonalat így egy fekete, nyitott tűsarkú szandállal vittem tovább, amit egy kis fűzős rész is megbolondít.

A karkötőknél abszolút megengedett az ezüst és az arany keverése, főleg ha ilyen szép ásványok is bekerülnek a képbe. A sors köveként számon tartott türkiz, a bátorságot adó hematit és a nyugalmat szimbolizáló howlit illenek a nadrágom színösszeállításához és a gömb alakú kristály fülbevalókhoz.

Hogy az olasz tengerpartot is megidézzem, egy fonott kis napozótáskával tettem teljessé a szettet. Ebbe a helyes fehér darabba szuperül lehet pakolni, az arany csillag pedig a naplemente fényében mutat a legjobban.

